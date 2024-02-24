L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 557
L'esercizio con garch mi ha dato un modello incredibile.
Non ho idea di quale sia il timeframe. può essere dovuto alle sessioni commerciali o alla dipendenza dai giorni feriali... o sono fluttuanti e non legati al tempo commerciale
cioè, il prezzo non è cambiato, cioè non voglio commerciare con loro).
e quale timeframe è? dobbiamo vedere cosa l'ha causato - forse sono le sessioni di trading, o la dipendenza del giorno ... o galleggiano e non sono legati al tempo di scambio
cioè risulta che arima dovrebbe funzionare con tali quotazioni se il trend è sottratto... e il trend dovrebbe essere definito separatamente usando МАшка 6)
Questo è H1.
Qui ci sono solo gli incrementi. Gli intervalli sono il fine settimana. Questo è il modo in cui xts disegna e questi valori non sono nel file
Ecco i valori assoluti degli incrementi, cioè ingranditi, presi dal grafico superiore
PS.
arima non funzionerà perché:
Di conseguenza il test con H0: l'assenza dell'effetto ARCH sarà rifiutato
si scopre che la semplice NS oltre i limiti del campione di allenamento funziona piuttosto male (va ad una costante iperb. tangente)... nel caso della regressione, cioè non molto meglio di RF
articolo molto illustrativo
https://habrahabr.ru/post/322438/
Soprattutto per Maksim ho esaminato le opere di Richard Feynman.
Questo è ciò che ha scritto negli anni '60:
Ha esortato tutti, vecchi e piccoli, intelligenti e stupidi, insomma tutti in fila - a lavorare con le funzioni di probabilità del prezzo, non con il prezzo stesso. :)))
Ha senso :) La mia situazione attuale è così: un NS sta imparando a prevedere l'evento più probabile (non esiste una previsione al 100%), mentre l'altro sta imparando a fare trading su queste probabilità.
Il problema è probabilmente nel numero di accordi... Vorrei farne di più, ma la qualità comincia a soffrire
Voglio di più, ma la qualità comincia a soffrire.
О! Questo è quello che sembra andare nella giusta direzione!
Sto soffrendo per la mancanza di accordi nel mio modello - beh, sono annoiato a morte.
Ma se riuscite a combinare la quantità e la qualità degli affari - sarò il primo ad iscriversi al vostro segnale, perché lavorare con le probabilità è la strada giusta da percorrere. Buona fortuna!
Teoricamente sembra essere impossibile senza una sorta di suggerimenti da insider o una ricerca di condizioni di mercato specifiche (distribuzioni?) che esistono al momento, come mi ha mostrato SanSanych
ma vediamo, grazie :)
R. Feynman, nei suoi calcoli delle ampiezze delle probabilità di transizione dallo stato A allo stato B, usava come input la seguente quantità:
S=(X(t)-X(t-1))/deltaT,
dove
X(t) è il valore attuale,
X(t-1) - valore precedente
deltaT - tempo tra X(t) e X(t-1).
Forse proprio questi dati dovrebbero essere usati in NS?
ma si può provare, di solito si usa il log(x(t)/x(t-n))
ma ho anche altri predittori con periodi diversi (lag)
si può prendere il tempo esponenziale naturalmente... come hai detto tu, ma ha bisogno di un sacco di storia
Feynman lavorava con i quanti e il deltaT-->0. Nel nostro caso questo è il tempo tra i tick.
Qualcosa mi ha fatto interessare anche a NS... Non va bene... Potrei ricominciare a lavorare su qualche teoria :))))
Beh, se c'è qualcosa da insegnare, perché no :)