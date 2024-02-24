L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1985
Sai come creare librerie in python?
Non sono ancora riuscito a eseguire il tuo script... ho eliminato tutti gli errori ma non riesco a vedere i metodi -
randomized_lqv_subnet_builder() e randomized_d_subnet_builder
Ho bisogno di unire tutte le classi in una bibbia, poi la farei passare in R, ma se uno script prende una classe da un altro script e quella dal terzo... Non so come farlo funzionare.
Tutto dovrebbe funzionare senza problemi.
Aggiungi python al tuo PATH, forse l'hai lasciato deselezionato quando l'hai installato.
Hai un livello con molte incognite)))), probabilmente non ho toccato il bot per due mesi, e non ho guardato il terminale per un mese, lo monitoro attraverso il sito web )))).
è come un aeroplano o qualcosa del genere.
Per win 10. Andate nella variabile Path e aggiungete la cartella dove è installato python e dove è installato VS Code e la cartella di lavoro con i file. Questo è tutto.
Per un altro Windows, cercate su Google come entrare nelle variabili d'ambiente.
Controllate di nuovo che tutti i file siano nella stessa cartella, come nello screenshot a destra. Se anche un neuronet è in una sottocartella non è un grosso problema, basta mettere tutto nelle variabili d'ambiente.
Non posso, ho già inserito 10 modi per il percorso, non vuole... Sono pronto a spaccare questo portatile .... ora ucciso...
perché non posso semplicemente installare e operare normalmente, e devo inserire dei percorsi da qualche parte... sono così ...fottuti questi sviluppatori o qualcosa del genere...
Quindi c'è un bug nel posto sbagliato, guarda attentamente. Sono percorsi per Windows per vedere le applicazioni dalla linea di comando senza percorsi completi alle cartelle, solo. Lo stesso per R. Ci hai messo un'ora? Considerate che non avete iniziato :D Ricordate che volete ancora capire l'architettura di NS.
Se si aggiunge tramite GUI, è necessario riavviare il computer in modo che le variabili d'ambiente vengano rilette, oppure si può fare dalla riga di comando.
impostare PATH=%PATH%;C:\your\path\here\here
Quindi l'errore non c'è, guarda attentamente.
Allora dove altro si può guardare?
E la biblioteca?
usando questo percorso
=============================================== Su altri
si può eliminare l'errore se si aggiunge un punto...
questa soluzione era su stackowerflow
ma non fa nulla, lo studio non può vedere i metodi
aggiungere la directory con i file al percorso.
o si può aggiungere manualmente all'inizio dello script, qualcosa come