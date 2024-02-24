L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1982

Maxim Dmitrievsky:

Hai capito come funziona python? :D

))

Pensavo di aver capito r dopo 3 mesi di studio .... Mi ci sono voluti 5 anni e ora mi rendo conto che non so niente ))

mytarmailS:

))

Una volta pensavo di aver capito R dopo 3 mesi di studio su .... Sono passati 5 anni e mi rendo conto che non so niente ))

Bene eseguire l'esempio (in privato). C'è un semplice tester e la logica stessa

C'è il numero di strati in entrambe le sottoreti. L'ho scelto empiricamente.

è possibile eseguire il tester su altri simboli

 
Maxim Dmitrievsky:

bene eseguire l'esempio (in privato). C'è un semplice tester e la logica stessa

c'è il numero di strati in entrambe le sottoreti, vedi quanti strati ci sono. L'ho preso empiricamente

Puoi eseguire il tester sugli altri simboli.

Ok. Grazie.

 
Maxim Dmitrievsky:


Ciao!

Il segnale nel profilo, è un bot sul sub?

Farkhat Guzairov:

Ciao!

Il segnale nel profilo, è un bot nel sub?

Ciao. Sì, combattere con la console python... ferma l'interprete quando è inattivo

 
Maxim Dmitrievsky:

Non lo so)) Ho già cercato molto su Google ma non ho trovato nessuna risposta... Come fare in modo che VSC veda "Builder" (tutti gli skippet in una cartella) e come installare questo maledetto "matplotlib.pyplot" (non c'è tale bib in "extensions")

mytarmailS:

Non lo so)) Ho cercato molto su Google ma non ho trovato una risposta... Come fare in modo che VSC veda "Builder" (tutti gli skippet in una cartella) e come installare questo dannato "matplotlib.pyplot" (nessuna bib in "extensions")

pip installa matplotlib nella riga di comando

mettetelo nella stessa cartella dello script.

 
Maxim Dmitrievsky:

pip installa matplotlib nella riga di comando

Installato...

Avete anche due console?

Si scopre che avresti dovuto installarlo tramite "cmd".


Maxim Dmitrievsky:

Per vedere il costruttore, mettetelo nella stessa cartella dello script.

L'ho fatto subito, tutto è nella stessa cartella.

mytarmailS:

............ ottenere VSC per vedere la bibbia - "Builder" (tutti gli scettici in una cartella) e come u...............

ma ancora non può vedere


mytarmailS:

Installato...

Avete anche due console?

Si è scoperto che bisognava installare tramite "cmd".


Così l'ho fatto, e tutto è nella stessa cartella.

Ma ancora non lo vede.


Potete eseguirlo da "cmd", se non ottenete alcun messaggio d'errore significa che l'evidenziazione degli errori sta funzionando

ide mostra solo diversi terminali, si possono aggiungere altri terminali e così via.

 
Maxim Dmitrievsky:

Bene eseguire la stringa, se non ci sono errori significa che l'evidenziazione degli errori sta guidando

>>> from Builder import randomized_lqv_subnet_builder, randomized_d_subnet_builder

Traceback (most recent call last):

  File "<stdin>", line 1, in <module>

ModuleNotFoundError: No module named 'Builder'
