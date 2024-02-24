L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1982
Hai capito come funziona python? :D
Pensavo di aver capito r dopo 3 mesi di studio .... Mi ci sono voluti 5 anni e ora mi rendo conto che non so niente ))
Bene eseguire l'esempio (in privato). C'è un semplice tester e la logica stessa
C'è il numero di strati in entrambe le sottoreti. L'ho scelto empiricamente.
è possibile eseguire il tester su altri simboli
Ok. Grazie.
Ciao!
Il segnale nel profilo, è un bot sul sub?
Ciao. Sì, combattere con la console python... ferma l'interprete quando è inattivo
Non lo so)) Ho già cercato molto su Google ma non ho trovato nessuna risposta... Come fare in modo che VSC veda "Builder" (tutti gli skippet in una cartella) e come installare questo maledetto "matplotlib.pyplot" (non c'è tale bib in "extensions")
pip installa matplotlib nella riga di comando
mettetelo nella stessa cartella dello script.
Installato...
Avete anche due console?
Si scopre che avresti dovuto installarlo tramite "cmd".
L'ho fatto subito, tutto è nella stessa cartella.
............ ottenere VSC per vedere la bibbia - "Builder" (tutti gli scettici in una cartella) e come u...............
ma ancora non può vedere
Potete eseguirlo da "cmd", se non ottenete alcun messaggio d'errore significa che l'evidenziazione degli errori sta funzionando
ide mostra solo diversi terminali, si possono aggiungere altri terminali e così via.
