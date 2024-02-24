L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 475
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Ho un account su Otkritie. Cos'altro posso aggiungere? Il volume è la prima cosa che mi viene in mente. Il Forex non ce l'ha. Per quanto ne so, non c'è altro nel terminale tranne il prezzo e il volume. Quindi, si scopre che abbiamo bisogno di dati dall'esterno? Ho provato a rilevare le inversioni a zig zag sull'indice RTS, Sberbank e Siska. I risultati non sono molto buoni. Si perdono molti segnali. In alcuni casi ci sono molti falsi segnali. Ho provato a prevedere il prezzo della prossima barra usando Siska. Anche i risultati non sono molto buoni. Non ho mai provato ad usare la mia conoscenza e non dà molti risultati. Se avete un desiderio, vi descriverò come impostare e cosa eseguire. Ci sono tre fasi: esportazione dei dati dalla rottamazione MT, addestramento della rete (script Python), osservazione dei risultati in MT (indicatore pronto). Per lavorare con le reti è necessario installare la libreria dal sito Microsoft. E con il supporto del linguaggio Python.
Ho un account su Otkritie. Cos'altro posso aggiungere? Il volume è la prima cosa che mi viene in mente. Il Forex non ce l'ha. Per quanto ne so, non c'è altro nel terminale tranne il prezzo e il volume. Quindi, si scopre che abbiamo bisogno di dati dall'esterno? Ho provato a rilevare le inversioni a zig zag sull'indice RTS, Sberbank e Siska. I risultati non sono molto buoni. Si perdono molti segnali. In alcuni casi ci sono molti falsi segnali. Ho provato a prevedere il prezzo della prossima barra usando Siska. Anche i risultati non sono molto buoni. Non ho mai provato ad usare la mia conoscenza e non dà molti risultati. Se avete un desiderio, vi descriverò come impostare e cosa eseguire. Ci sono tre fasi: esportazione dei dati dal rottame MT, addestramento della rete (script Python), osservazione dei risultati in MT (indicatore pronto). Per lavorare con le reti è necessario installare la libreria dal sito Microsoft. E con il supporto del linguaggio Python.
Oltre al prezzo e al volume ci sono altri fili. In MT5, vanno senza storia, quindi bisogna accumularli.
È meglio prevedere voci specifiche (idealmente) IMHO, ma si può iniziare con uno zigzag. Non voglio sembrare infondato, l'immagine è migliore:
Questi sono tutti i dati disponibili in MT5 (senza contare il vetro). Lo scambio fornisce alcuni dati aggiuntivi, ma non è fondamentale.
Non so come giocare con questi simboli, ma non so se ho tempo di giocare. Quando ci metterò le mani sopra (e lo faranno), non lo offrirò).
Ditemi come ottenere questi dati in MT5 per Forti. Io farò il resto. E la cosa più importante è la lunghezza di questi dati in barre. Più lunga è la storia, meglio è. Se non posso ottenere questi dati da solo, non sarò interessato a farne una rete. Non potrò comunque usarlo nel mio trading.
Oltre al prezzo e al volume, ci sono diversi altri flussi. In MT5 sono senza storia, quindi devi accumulare.
È meglio prevedere voci specifiche (idealmente) IMHO, ma si può anche iniziare con uno zig-zag. Non voglio sembrare infondato, l'immagine è migliore:
Questi sono tutti i dati disponibili in MT5 (senza contare il vetro). Lo scambio dà qualche dato in più, ma non è fondamentale.
Per quanto riguarda il gioco - se ne avessi il tempo, non lo offrirei. Quando ci metterò le mani sopra (e saranno abbastanza), non lo offrirò).
Tutti i tuoi dati sono in ritardo o appaiono simultaneamente ai cambiamenti delle quotazioni, devi prendere una serie di prezzi e lavorare solo con essa attraverso diverse manipolazioni.
Tutti i vostri dati sono in ritardo o appaiono simultaneamente ai cambiamenti delle quotazioni, è necessario prendere la serie dei prezzi e lavorare solo con essa con varie manipolazioni
I dati non sono miei, sono quelli della borsa. Non sono in alcun modo in ritardo rispetto al prezzo, ma sono la causa del cambiamento dei prezzi (uno di loro).
O pensi (insieme a Yusuf e J.Dow) che tutto sia già stato calcolato nel prezzo?) Allora sì, prendete un prezzo.
I dati non sono miei, sono quelli della borsa. Non sono in alcun modo in ritardo rispetto al prezzo, ma sono la causa del cambiamento del prezzo (uno di loro).
O pensi (insieme a Yusuf e J.Dow) che tutto è già considerato nel prezzo?)) Allora sì, prendete un prezzo.
Beh, sì, tutto sommato. Come può l'Open Interest essere una ragione per il cambiamento del prezzo?
Dimmi come ottenere questi dati in MT5 per Forti. Io farò il resto. E la cosa più importante è la lunghezza di questi dati in barre. Più lunga è la storia, meglio è. Se non posso ottenere questi dati da solo, non sarò interessato a farne una rete. Non potrò comunque usarlo nel trading.
Beh, sì, tutto sommato. Come l'interesse aperto può causare cambiamenti di prezzo?
Non voglio discutere con Yusuf, ma risponderò. Se tutto fosse preso in considerazione, il prezzo rimarrebbe fermo o salterebbe da un livello all'altro. Lo osserviamo? Anche all'apertura?
Secondo quale logica questo è un salto o in atto? qualcosa accade nel mercato si riflette istantaneamente nel prezzo, la teoria di un mercato efficiente :)
In base a quale logica sta saltando in giro o sul posto? qualcosa accade nel mercato e si riflette istantaneamente nel prezzo, teoria del mercato efficiente :)
Questa è la teoria del cavallo sferico nel vuoto)) Cosa significa per te la parola istantaneamente?