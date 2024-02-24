L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 480
Di nuovo, questo dipende da come viene costruita la classificazione. Nell'esempio precedente, la classificazione era basata sulla distanza dalla linea centrale (confine) senza tener conto del valore assoluto dell'incremento. Se si introducesse il valore assoluto dell'incremento, la classificazione sarebbe diversa in linea di principio. Anche la sua scala sarà diversa.
Ci sono 2 uscite, comprare e vendere, e la loro somma è sempre uguale a 1.
Noi insegniamo il principio:
10 punti per comprare - abbiamo messo 0,6; 0,4.
20 punti - 0,7; 0,3
30 punti - 0,8; 0,2
Il contrario è vero per le vendite. Sarà corretto allenarsi in questo modo e questi valori indicheranno in seguito che più probabile è la classe più forte sarà l'incremento? :)
O è necessario fare non 2 ma N classi, ognuna sarà responsabile dell'incremento %, diciamo 10 classi, ogni classe successiva sarà 10 punti in più
Quindi il problema è: usare sempre 2 classi o fare di più se vogliamo prevedere non solo l'appartenenza all'acquisto/vendita ma anche il grado di cambiamento del prezzo
Questo è l'approccio sbagliato.
In primo luogo, ci devono essere almeno tre stati: comprare, vendere, fermare.
In secondo luogo, si arriva alla necessità e all'utilità di introdurre una distinzione per i diversi stati di movimento (buy-increase, buy-brake e sell-increase, sell-brake).
E soprattutto, bisogna distinguere tra "stato" e "azione". A questo scopo non è sufficiente considerare solo il numero di punti passati.
È comprensibile che si possano aggiungere altri stati. Ma comunque, non sarebbero derivati dalle probabilità di appartenere all'una o all'altra classe (di 2)?
Laprobabilità è il grado (misura relativa, quantificazione) della possibilità che un certoevento si verifichi. Quando le basi perché un possibile evento si verifichi nella realtà superano le basi opposte, l'evento è dettoprobabile, altrimenti è dettoimprobabile oimprobabile. La preponderanza delle ragioni positive su quelle negative, e viceversa, può essere di vario grado, rendendo laprobabilità(e l'improbabilità)maggiore ominore[1]. Pertanto, la probabilità è spesso valutata a livello qualitativo, soprattutto nei casi in cui una quantificazione più o meno precisa è impossibile o estremamente difficile. Sono possibili diverse gradazioni di "livelli" di probabilità[2].
Nel nostro caso il classificatore darà le probabilità di assegnare l'obiettivo a 1 di 2 classi, il che significa che più alta è la probabilità di acquisto più forte è il segnale, se diminuisce o aumenta allora è inibizione, amplificazione e quello che volete, quindi di nuovo può essere sufficiente solo 2 classi, e poi interpretare i loro risultati, o no? :)
http://radikal.ru/video/u5ibCyXdqGF
Dolce uomo, puoi consigliarmi sulla mia domanda? Sono confuso :)
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page479#comment_5807576
È comprensibile che si possano aggiungere altri stati. Ma comunque, non sarebbero derivati dalle probabilità di appartenere a una classe o a un'altra (di 2)?
Sei in vena di discutere o sei ancora in vena di riflettere? Non vuoi allontanarti dalle 2 classi di classificazione. Dare un senso a tutto questo.
Riflettendo ovviamente, sì, 2 classi sono una zona di comfort :) solo che non ho ancora comprato... se gli incrementi di prezzo possono essere presi come probabilità (maggiore è l'incremento maggiore è la probabilità dell'evento), allora le probabilità di 2 uscite possono essere interpretate in modo simile ... perché non può essere fatto per me non è ancora ovvio
Errore grossolano. Quindi come puoi prendere gli incrementi come probabilità? Hai dato una definizione di probabilità, ma la capisci tu stesso?
Per dargli un senso: qual è la gamma di incrementi possibili? Quale degli incrementi nell'intervallo è il più frequente?
Quando avrete capito questa parte, potrete andare avanti.
Io la vedo così:
Gli incrementi vicini allo zero ci dicono una probabilità di 50-50, cioè daremmo alle 2 classi una probabilità di 0,5 ciascuna (incertezza, né comprare né vendere)
rispettivamente, potremmo normalizzare l'incremento da 0 a 1, dove 0,5 sarebbe incertezza, >0,5 comprare, < vendere. Più il valore è vicino agli estremi, più alta è la probabilità dell'evento (maggiore variazione di prezzo).
Una volta che il modello è addestrato dà gli stessi valori da 0 a 1, che possono essere interpretati come la probabilità di un evento (più alta è la probabilità più forte sarà il cambiamento in valori assoluti)
La questione è se sia corretto interpretare la probabilità di appartenenza all'obiettivo come la probabilità di cambiamenti di prezzo in valori assoluti (più alta è la probabilità di uscita, più forte ci si aspetta che il cambiamento sia).
Gli incrementi e le probabilità NON sono la stessa cosa.
In generale, è necessario iniziare con un libro di testo di teoria della probabilità.
Più gli incrementi sono positivi, più è probabile che venga assegnato a una classe di sottoprodotto. Più grande è l'incremento positivo, più è probabile che appartenga alla classe bye, è chiaro? E poiché qualsiasi cosa sopra lo 0,5 è già una classe di acquisto, con l'aumento della probabilità aumenta anche l'incremento assoluto