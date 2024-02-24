L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 477
Questo è ciò che sono riuscito ad ottenere sui dati di prova. La rete funziona con indicatori macd, atr, stocastico. I parametri dell'indicatore sono di default. Non ci sono praticamente falsi segnali. I punti gialli sono il funzionamento della rete. Ma alla rete mancano i segnali. Servono idee sulla scelta degli indicatori e dei loro parametri.
Di cuore, di cuore! Davvero sentito l'aiuto da voi ora ... :-)
Professore, è lei (noi) ha aiutato Compositore (autore della sceneggiatura). E ti ho aiutato sul 4° forum, offrendoti di lanciare un sonaglio, solo che non hai capito))))
Sì, sta trasmettendo, quindi lascia stare.
Un'immagine dell'output del NS addestrato nel test.
E questo è il risultato del test, una copia dello schermo
97- numero totale di accordi
91 - scambi di successo
6 - scambi falliti (6 su 97, Carl!)
0.938...-quota di operazioni di successo.
Ne ho perso (non l'ho notato affatto) circa la metà. Posso considerare che sono andato a pranzo).
(Bummer!))
La pappa è stata trovata.
Sì, è così, e così sia.
Insegnante, è stato Composter ad aiutarvi (noi) (autore della sceneggiatura). E ti ho aiutato in 4 forum, suggerendo di buttare via il sonaglio, solo non hai ancora capito))))
No... è OK.... Se fa questo ai miei dati, ho paura di immaginare cosa farà il tuo NS ai miei dati :-)
Per favore aiutatemi un po' di più e ve ne sarei grato!!!!!
Ho scritto un indicatore, ma non vuole funzionare in tempo reale. Chiama l'inidattore di base, fa il suo calcolo e aggiunge una freccia sul grafico. Appena appare una nuova barra, devo cambiare TF per aggiornare le frecce e ci vuole troppo tempo.... Vedi cosa c'è che non va e ti dirò cosa fa nel frattempo.....
Fa quanto segue.....
Una volta mi sono chiesto cosa fa un trader che ha un robot che lavora e sta seduto sul mercato tutto il giorno, come il monitoraggio..... BORROWN!!!!! E per il gusto di farlo, ho deciso di fare un tale amusement......
"Opzioni binarie", sì sì hai ragione, diranno gli scettici, beh, eccoci qui.... L'ignorante cercherà di fare l'insolente, ecc. Beh, risponderò .... Beh, che dire di???? Cosa fare quando la finestra comincia a formarsi? Noioso!!!! Il consulente elaborerà il segnale stesso..... Perché non tagliare in BO mentre la finestra è formata????
Come risultato, da 5 punti bonus in alpi, 4 trade+. la serie va finora +6, -1,+1.
Assomiglia a questo .....
dove la freccia su dice che la prossima barra sarà su, la freccia giù giù!
Come potete vedere c'è solo un errore.... E il vantaggio principale è che non analizziamo tutto il mercato, ma solo le barre nella finestra, e queste frecce non vogliono essere mostrate online... Questo è quello che ho chiesto nel post precedente....
Quella statistica non dice nulla, 91 buono per 1 punto e 6 cattivo per una perdita di deposito può essere per esempio :Z
Non lo fa). È possibile, ovviamente). Va bene, allora.
5328 -profitto netto
5391 -profitto totale in scambi
-63 - perdita totale in scambi.
0,988 - efficienza (5328/5391).
È quello che c'è scritto? )) O anche no?).
Ma questo è un test dello stesso NS su altri dati.