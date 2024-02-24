L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 471
Fa e Misanya non sono minatori)))
Andrà bene per masturbarsi sui pappagalli. + LightGBM, + CatBoost.
Vuoi ottenere un taglio un po' migliore - metti python e tutto sulla GPU...
C'è un aumento significativo di fronte alla RF regolare? Solo se non ha senso quindi continuerò a usare RF dal terminale :) Qualcuno qui ha già scritto che il guadagno medio di qualità non è molto significativo (riduzione degli errori, o altro). Eppure, è meglio di un MLP nudo senza autocodificatori + velocità.
Naturalmente, la cosa principale è ancora il metodo di applicazione, la selezione dei predittori e altre magie nere
È scritto in Java, e mangia un sacco di memoria. Non funziona né meglio né peggio di pacchetti R simili. C'è uno svantaggio e un vantaggio: un miglioramento costante senza retrocompatibilità.
Va bene sperimentare, ma non lo consiglierei per il lavoro (IMHO).
Buona fortuna
L'ho appena tirato fuori e l'ho usato un po' per avere una visione migliore. Ho avuto problemi di compilazione con vs15. L'installazione di 17 ha aiutato.
Hz il manuale che mi sono fatto in generale, ora da un altro computer. Le possibili soluzioni sul githab possono essere viste -
https://github.com/catboost/catboost/issues
Per esempio -
https://github.com/catboost/catboost/issues/72#issuecomment-323100557
Sì, e non si compila con vs15. Proverò con il 17 appena avrò tempo.
Buona fortuna
Stavo finendo gli esperimenti perché è scomodo tirare avanti e indietro i file dal terminale al predictor e mi manca la voglia di riscriverli su mql :) Ci sono alcune libs di terze parti che sono piuttosto complicate da riscrivere.
Un thread ha scritto che le DLL non funzionano in MT5 (o non funzionano ancora)
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategia
Come integrare MQL e R
Vladimir Perervenko, 2017.08.25 13:43
MT4 funziona bene con la DLL. Cinque dopo una serie di miglioramenti non accetta la DLL. Le ultime build di MT5 non le ho controllate.
Penso che dobbiamo aspettare che MT5 si assesti e solo allora perfezionare la DLL.
Buona fortuna
Se hai un buon Expert Advisor e poi puoi aggiungerlo al tuo robot di trading, non hai bisogno di copiare tutto in MQL, non c'è niente di male nel "trascinare" i file avanti e indietro. Basta usare RAM-Disk e tutto sarà fatto direttamente attraverso la memoria. La velocità di trasferimento è di gigabyte al secondo. Provata. Ho anche iniziato un thread simile circa sei mesi fa.
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategie di trading
Disco RAM.
Yuriy Asaulenko, 2016.04.07 21:59
Ho pensato che un disco virtuale nella memoria del PC può aiutare a velocizzare lo scambio di MT tramite file con software esterni. Tra i miei suggerimenti ho scelto AMD Radeon. Nel caso qualcuno sia interessato, il link è Radeon™ RAMDisk. C'è una versione gratuita per unità fino a 4 GB.
Installato senza alcun problema. Può essere impostato per sovrascrivere allo spegnimento, o resettare il contenuto sull'HDD. All'avvio si accende automaticamente o per utente.
ZS A quanto pare è quello di cui stavamo discutendo con te).
hehe ) Nah, devo preparare i file per predictor, prenderli, aspettare che li legga, restituirli... Ottimizzare i parametri è fuori questione, esercizio inutile, se voglio fare genetica o altro... tutto deve essere fatto in un ambiente, il risparmio di tempo è grande... Peccato che R non lo faccia lui stesso, ci proverei allora ) ma non mi piace tutta questa stampella, quando si arriva a scrivere un sistema... non sai nemmeno cosa stai per scrivere e devi concentrarti sui tuoi pensieri mentre devi concentrarti su infrastrutture e software... senza nemmeno capire il punto e se qualcosa funzionerà o no... no, sono troppo pigro, non un problem solver complicato :)
E ho detto...
Alla fine le cose torneranno alla normalità, ma come a volte la vecchiaia arriva senza saggezza, a volte alcuni non sono all'altezza.
PS:Bella foto nell'immagine, ti sta bene, mi ricorda l '"amico" di Lenonardo Davinci - Salaya.
Imho, l'interoperabilità di diversi software non è una stampella ma una tendenza universale. E non per niente quasi tutti i software hanno API e altri tipi di interazione con software di terzi.
Non abbiamo API (, ma mi sembra che il futuro non consista nel reinventare la ruota all'interno di MQL, ma nell'utilizzare le capacità delle applicazioni di terzi in TC.
Imho, tu esageri le difficoltà -"dobbiamo preparare i file per il predittore, riprenderli, aspettare che li calcoli, restituirli... nessuna ottimizzazione dei parametri completa è fuori questione . Forse, forse).
Imho, l'interoperabilità di diversi software non è una stampella ma una tendenza universale. E non per niente quasi tutti i software hanno API e altri tipi di interazione con software di terzi.
Non abbiamo API (, ma mi sembra che il futuro non sia reinventare la ruota all'interno di MQL, ma usare applicazioni di terze parti in TC.
Imho, tu esageri le difficoltà -"il predittore deve preparare i file, recuperarli, aspettare che siano contati e tornare... l'ottimizzazione completa dei parametri è fuori questione . Forse, forse)).
Ho paura, sono solo pigro)) ora mi sono fermato al mio livello, qualcosa sembra funzionare e mi soddisfa ora... sto guardando verso la logica fuzzy combinata con NS o RF, ho alcune idee... esiste tutto in MT5 :)
Voglio dire, non tutto ciò che è in mt5 è stato testato :)
PS:Bella immagine nella foto, ti sta bene, mi ricorda l'"amico" Salaya di Lenonardo Davinci.
Non ricominciare, così non dovrai scusarti di nuovo.