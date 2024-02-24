L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 44
R Puoi provare. A volte la coda viene rimossa e a volte aiuta.
E a volte si tagliano anche le zampe ;)
Di cosa stai parlando?
E a volte si tagliano anche le zampe ;)
Di cosa stai parlando?
Impara: zampe, corna, zoccoli.
Si può dire molto sul processo dalle code.
http://www.long-short.ru/post/raspredelenie-s-tolstymi-hvostami-491
A proposito, qualcuno è interessato a questo o no, non lo capisco. Avete bisogno di un robot addestrato che superi la validazione in 5 anni con un profitto?
Come questo
Sono tornato dalle vacanze, posso preparare i file e postarli, e chi ne ha bisogno li migliorerà da solo.
E dal punto di vista puramente meccanico è sbagliato. Non troverete il 20% di rendimento all'anno in dollari per niente. Questo è un calcolo basato su FS.
Ok, questa è un'ottima performance di trading sulla storia! Congratulazioni.