L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 49
quindi come si fa a cercare la vicinanza attraverso le componenti spettrali?
Non si può.
In senso stretto, l'analisi spettrale è MOLTO inapplicabile alle serie temporali finanziarie. Vedete, MOLTO. Perché richiede dati stazionari, cosa che una serie temporale finanziaria non è.
Ci sono esempi di alcune particolari soluzioni di successo (come sembra). C'era Vadim Junko sul sito web, e sembra che sia riuscito a fare qualcosa del genere.
Recensione da qui.
Sempre più scienziati dei dati preferiscono R
I risultati del loro terzo sondaggio annuale Quantitative Business Professionals sono stati pubblicati.
Preferisci usare: SAS, R o Python?
Gli strumenti open source dominano nel complesso. SAS (a pagamento) ha avuto successo con i professionisti con più di 16 anni di esperienza, mentre quelli con meno di 5 anni hanno preferito R. R era anche la scelta dominante dei professionisti dell'analitica con un dottorato e un master.
Altri grafici sono dati per i due usi:
SAR.
Dati dal sito revolutionanalytics. È di proprietà di Microsoft, che non solo mantiene la parte gratuita del sistema R, ma sviluppa anche strumenti a pagamento.
No.
=================================
La domanda è ancora attuale....
Ecco anche questo ragazzo senza fronzoli che parla, guarda dal minuto 10
https://www.youtube.com/watch?v=KUdWTnyeBxo&list=PLDCR37g8W9nFO5bPnL91WF28V5L9F-lJL&index=3
1)QUALSIASI funzione può essere decomposta in una serie di armoniche di Fourier, vedi ANY.....
Una domanda: è possibile misurare le somiglianze tra le funzioni attraverso l'ampiezza, la fase e la frequenza?
È COSÌ!!! Non mi interessa nient'altro...
Tutto il resto scritto su Fourier è una conseguenza della risposta di CC e non ha niente a che fare con la mia domanda.