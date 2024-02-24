L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 51
Saluti!!!! Uso LibVMR ma sembra una versione vecchia, perché appare l'errore "Bad Data". Ho capito che c'è una nuova versione. Dove posso scaricarlo? Se è possibile?
I prodotti freschi e i download sono ora distribuiti attraverso il repository di BitBucket all'indirizzo: https://bitbucket.org/jprediction/jprediction/downloads
Anche il nome del progetto è cambiato da libVMR a jPrediction
Non è abbastanza chiaro? Stai prendendo i prezzi come OHLC per i modelli o qualche trasformazione di essi?
Il punto è che se prendiamo l'OHLC così com'è, un modello simile 1000 punti più alto o più basso di quello confrontato sarà più diverso per la distanza euclidea che un modello totalmente diverso 10 punti più alto o più basso di quello confrontato. E la differenza sarà di due ordini di grandezza e quindi anche l'errore di confronto sarà di due ordini di grandezza.
Quando ho misurato con Euclid, tutti i vettori sono stati normalizzati e censurati
La soluzione è stata trovata.....
Se si applica l'analisi dello spettro al vettore corrente (prezzi correnti) e lo si scompone in componenti più semplici, tali componenti possono essere trovati più facilmente nella storia a causa della loro struttura semplice
Ho usato il metodo "caterpillar" o "ssa"http://www.milanor.net/blog/wp-content/uploads/2014/07/SingularSpectrumAnalysisWithRssa.pdf per la decomposizione.
Cerchiamo degli analoghi nella storia e vediamo come vanno a finire, ma non cerchiamo gli analoghi dei prezzi, ma per ogni singola componente spettrale, e poi li colleghiamo e otteniamo una semplice previsione
A giudicare dai primi test, il tema è abbastanza promettente se prevediamo ogni suo componente separatamente. La previsione è spesso corretta, ma raramente non è di parte...
Il colore nero indica una delle componenti attuali, il colore blu mostra la componente analogica trovata nella storia dopo che la linea verticale nera è un nuovo dato sconosciuto all'algoritmo - in effetti, la previsione - come si può vedere abbastanza efficacemente
Ma come vedete c'è sempre una distorsione nella previsione, e non sempre una buona naturalmente, la vicinanza tra gli analoghi cercando la vecchia via attraverso la correlazione, capisco che questo è uno dei modi più inadatti, così ho voluto sostituire l'algoritmo che avrebbe cercato somiglianze nell'ampiezza, fase, frequenza. Ora capite cosa intendo quando parlo di Fourier?
Il dottor Trader
come è addestrata la tua rete neurale?
Come si fa?
Beh, è solo che prima di confrontare i due vettori, li ho scalati con la funzione "scale"
scala(x = dati , centro = TRUE, scala = TRUE )
Come?
Mi chiedo perché ho scaricato la versione 6.0 perché la 5.0 non salva e non crea un file di testo, quindi non è chiaro perché durante l'allenamento i valori di un errore e nel file di testo sono completamente diversi?
RNeat? No, l'addestramento è molto lento, il fitness che definisce il modello è ora 0,018, crescendo un centesimo al giorno. La precisione sui dati di allenamento e di convalida è ora di 0,52, molto bassa, ma almeno è in positivo e senza riqualificazione.
Ooh 52 è già meglio di 50 , come ricordo l'ultima volta era 0.017 quindi un centesimo aumenta l'accuratezza della previsione del 2% ), penso che se la rete vale l'attenzione è meglio riscriverla su SI , tienimi aggiornato, sono estremamente interessato ...
La fitness può salire semplicemente perché il modello ha migliorato la sua topologia e abbandonato un paio di neuroni, a parità di precisione.
Per quanto ho capito dai commenti nel codice - è un porting da Lua. E anche Lua è un port, perché l'originale era già in c++:http://nn.cs.utexas.edu?neat
Port from port è sfortunato, un sacco di azioni inutili, sarebbe meglio se l'autore di RNeat prendesse il codice C++ come base, e applicasse i pacchetti genetici R esistenti per far evolvere la rete.