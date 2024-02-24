L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 389

Nuovo commento
 
Vasily Perepelkin:
non c'è bisogno di addestrare macchine, bisogna prima avere nervi di ferro e connessioni nelle alte sfere del potere per poter commerciare con profitto

Forse, ma questa è la strada per gli uomini duri e brutali, e dovrebbe esserci una strada anche per gli umili intellettuali...

 
Ciao a tutti!!!! Sono contento di vedere che il thread è vivo e vegeto, quindi ho una domanda per il pubblico. Ho un set di dati per l'allenamento, ma purtroppo è diventato così grande che l'allenamento richiede troppo tempo. Qualcuno può costruire un modello con il proprio lavoro e poi possiamo vedere come funziona insieme!!!!!.
File:
BuySell.txt  368 kb
[Eliminato]  
Mihail Marchukajtes:
Ciao a tutti!!!! Sono contento che questo thread non si sia spento e che sia ancora vivo e vegeto, quindi ho una domanda per gli utenti. Ho un set di dati per la formazione, ma purtroppo è diventato così grande che la formazione richiede troppo tempo. Qualcuno può costruire un modello con il proprio lavoro e poi possiamo vedere come funziona insieme!!!!!.


Avete deciso come lanciare i set in modo da poter costruire un modello? :) Usa azure machine learning studio per la verifica, è una lettura veloce nel cloud.

Se ho tempo, più tardi costruirò un modello e vi mostrerò come fare. In linea di principio, c'è un aiuto dettagliato ed esempi, si può facilmente fare tutto senza programmare.

Poi montate il vostro modello addestrato nel cloud e recuperate i risultati con un bot via webrequest

https://azure.microsoft.com/ru-ru/services/machine-learning/

 
Maxim Dmitrievsky:


Avete deciso come volete che sia costruito il modello? :) Usa azure machine learning studio per la verifica, è una lettura veloce nel cloud.

Se ho tempo, più tardi costruirò un modello e vi mostrerò come fare. In linea di principio, c'è un aiuto dettagliato ed esempi, tutto può essere fatto facilmente senza programmazione.

Poi costruisci il tuo modello addestrato nel cloud e recupera i risultati con un bot via webrequest

https://azure.microsoft.com/ru-ru/services/machine-learning/


Ora cercherò di capirlo.
[Eliminato]  
Mihail Marchukajtes:

Ora cercherò di capirlo.


Lo sto già facendo, riferirò più tardi) L'unica cosa che dovrete fare è un set con delimitatore "," invece di ";" per lo studio, altrimenti le colonne non saranno definite correttamente

C'è un buon manuale con esempi in russo

Set originariamente per il classificatore Reshetov preparato? A proposito, dovrei riscriverlo in mql5 per OpenCl.

 
Mihail Marchukajtes:
Qualcuno può costruire un modello con il proprio lavoro, e poi vedremo come funziona insieme!!!!!.
Non sono in grado di allenare il modello, i predittori e l'obiettivo non corrispondono.
[Eliminato]  

alberi decisionali blu, alberi decisionali rossi Boosted, confronto tra 2 modelli, campionamento training/test 75\25

[Eliminato]  

Ora basta caricare l'esperimento nello studio e giocarci https://gallery.cortanaintelligence.com/Experiment/BuySell-created-on-10-06-2017

Potete semplicemente cambiare i modelli di allenamento, sostituire altri blocchi, per esempio la rete neurale, fare un filtro delle caratteristiche, alcune trasformazioni sulle caratteristiche, ecc. ecc.

Per una rete neurale è necessario fare anche qualche normalizzazione, dato che gli alberi decisionali funzionano senza di essa

BuySell created on ‎10‎.‎06‎.‎2017
  • max Dmitrievsky
  • gallery.cortanaintelligence.com
Tags: Just checking features and evaluate 2 models
 
Ildottor Trader:
Non sono stato in grado di addestrare il modello, i predittori e l'obiettivo non corrispondono.
Il punto è che questo è un compito di classificazione...
 
Maxim Dmitrievsky:

Ora basta caricare l'esperimento nello studio e giocarci https://gallery.cortanaintelligence.com/Experiment/BuySell-created-on-10-06-2017

Potete semplicemente cambiare i modelli di allenamento, sostituire altri blocchi, per esempio la rete neurale, fare un filtro delle caratteristiche, alcune trasformazioni sulle caratteristiche, ecc. ecc.

Per una rete neurale è necessario fare anche qualche normalizzazione, poiché gli alberi decisionali funzionano senza di essa


L'esperimento è buono, ma come usare i suoi risultati in MT? Posso scaricare il modello e metterlo in un indicatore per vedere come funziona in un'area out-of-sample????
1...382383384385386387388389390391392393394395396...3399
Nuovo commento