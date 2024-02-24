L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 389
non c'è bisogno di addestrare macchine, bisogna prima avere nervi di ferro e connessioni nelle alte sfere del potere per poter commerciare con profitto
Forse, ma questa è la strada per gli uomini duri e brutali, e dovrebbe esserci una strada anche per gli umili intellettuali...
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategie di trading
Apprendimento al computer: teoria e pratica (trading e non solo)
SanSanych Fomenko, 2017.06.09 15:17
No, certo che no.
Sono impegnato a ottenere rassicurazioni per qualche futuro.
Ciao a tutti!!!! Sono contento che questo thread non si sia spento e che sia ancora vivo e vegeto, quindi ho una domanda per gli utenti. Ho un set di dati per la formazione, ma purtroppo è diventato così grande che la formazione richiede troppo tempo. Qualcuno può costruire un modello con il proprio lavoro e poi possiamo vedere come funziona insieme!!!!!.
Avete deciso come lanciare i set in modo da poter costruire un modello? :) Usa azure machine learning studio per la verifica, è una lettura veloce nel cloud.
Se ho tempo, più tardi costruirò un modello e vi mostrerò come fare. In linea di principio, c'è un aiuto dettagliato ed esempi, si può facilmente fare tutto senza programmare.
Poi montate il vostro modello addestrato nel cloud e recuperate i risultati con un bot via webrequest
https://azure.microsoft.com/ru-ru/services/machine-learning/
Ora cercherò di capirlo.
Lo sto già facendo, riferirò più tardi) L'unica cosa che dovrete fare è un set con delimitatore "," invece di ";" per lo studio, altrimenti le colonne non saranno definite correttamente
C'è un buon manuale con esempi in russo
Set originariamente per il classificatore Reshetov preparato? A proposito, dovrei riscriverlo in mql5 per OpenCl.
Qualcuno può costruire un modello con il proprio lavoro, e poi vedremo come funziona insieme!!!!!.
alberi decisionali blu, alberi decisionali rossi Boosted, confronto tra 2 modelli, campionamento training/test 75\25
Ora basta caricare l'esperimento nello studio e giocarci https://gallery.cortanaintelligence.com/Experiment/BuySell-created-on-10-06-2017
Potete semplicemente cambiare i modelli di allenamento, sostituire altri blocchi, per esempio la rete neurale, fare un filtro delle caratteristiche, alcune trasformazioni sulle caratteristiche, ecc. ecc.
Per una rete neurale è necessario fare anche qualche normalizzazione, dato che gli alberi decisionali funzionano senza di essa
Non sono stato in grado di addestrare il modello, i predittori e l'obiettivo non corrispondono.
Ora basta caricare l'esperimento nello studio e giocarci https://gallery.cortanaintelligence.com/Experiment/BuySell-created-on-10-06-2017
Potete semplicemente cambiare i modelli di allenamento, sostituire altri blocchi, per esempio la rete neurale, fare un filtro delle caratteristiche, alcune trasformazioni sulle caratteristiche, ecc. ecc.
Per una rete neurale è necessario fare anche qualche normalizzazione, poiché gli alberi decisionali funzionano senza di essa
L'esperimento è buono, ma come usare i suoi risultati in MT? Posso scaricare il modello e metterlo in un indicatore per vedere come funziona in un'area out-of-sample????