L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 383
Non capisco nemmeno perché i codici siano necessari). L'essenza di qualsiasi cosa è più veloce e più facile da spiegare con parole ordinarie. E siamo in grado di scrivere i codici da soli).
Sì, sono seduto ora a studiare lo studio delle macchine di apprendimento in azure cloud, condividendo i link, come guardare come interessante :) quali altri codici dovrebbero essere collegati ad esso
Non ho ancora installato VS 2017, di nuovo, dopo averlo smontato.( E avevo tante speranze per esso, almeno in termini di supporto R. E anche Azure.
Qualcosa mi sembra che VS 2015 non darà un tale volo. A proposito, alcuni dei progetti VS 2015 non sono stati aperti dal 17.
In generale, ho notato che il 17 con R è in qualche modo instabile... forse devo solo abituarmi... Per esempio, si blocca durante l'installazione di alcuni pacchetti, 1 volta è stato durante l'esecuzione di uno script.
Prima di questo, avevo installato l'ultimo R insieme a Open R. Si è collegato all'R sbagliato e si è bloccato durante la creazione di un progetto senza dare alcun avviso... Ho eliminato R per tentativi ed errori e ho lasciato solo Mycrosoft R
È strano che non si sia reinstallato, non è mai stato un problema... Penso che possiamo trovare una soluzione)
Ma in generale, la portata di Microsoft in termini di creazione di un intero ecosistema ... si ottiene studio e quasi tutte le lingue e anche le lingue statali, non abbastanza? ))
Ho fatto un esempio con la previsione del rischio di credito, ho addestrato 2 modelli (alberi di decisione e vettori di supporto) e li ho confrontati immediatamente, comodo, puoi confrontare qualsiasi modello in 2 clic. Gli alberi decisionali si sono rivelati migliori. Inizierò a svilupparlo per il forex :) L'unica cosa che resta da controllare è la web api, come sarebbe realistico usare l'EA.
In generale ho notato che il 17 con R è in qualche modo instabile... forse devi solo abituarti... Per esempio, si blocca al nucleo quando si installano alcuni pacchetti, 1 volta è stato durante l'esecuzione di uno script.
Forse questo aiuterà.
1. È necessario disinstallare tutto R installato - fortunatamente R funziona senza alcuna installazione.
2. Installare macrosoft R. Questo è diverso da CRAN.
3. Macrosoft R di solito funziona con la libreria Intel per le operazioni di matrice (a memoria sembra mkl). Devi guardare attentamente la lista dei programmi installati in modo che ci sia una R e la libreria intel corrispondente per revisione. Il disallineamento porta a un funzionamento instabile.
Sì, l'ho fatto, ora mostra che funziona con quello di mikroft, è ok. Lo studio stesso si blocca a volte quando si installano nuove librerie e occasionalmente quando si eseguono gli script, ma non è troppo male. Darò un'altra occhiata più tardi, forse è qualcosa con le impostazioni, non so dove cercare le librerie Intel, penso che tutte le ultime siano aggiornate
Ho fatto un esempio con la previsione del rischio di credito, ho addestrato 2 modelli (alberi di decisione e vettori di supporto) e li ho confrontati immediatamente, comodo, puoi confrontare qualsiasi modello in 2 clic. Gli alberi decisionali si sono rivelati migliori. Inizierò a svilupparlo per il forex :) L'unica cosa che resta da controllare è la web api, come sarebbe realistico usare l'EA.
Quadro carino)))
Sono andato alla versione di prova 8h con i loro esempi tutti chiari, ma è possibile mettere il proprio csv? Per esempio con numer.ai per tentare la fortuna?
non c'è solo 8h gratis, c'è una versione gratuita con alcune limitazioni. Certo che puoi, la sezione Datasets, il csv è solo raccomandato come una tabella standard
Posso vedere tutto, grazie, ma 8h non ha il download di file locali, proverò a cercare il mio account microsoft...
8h non ha nemmeno provato, è andato direttamente alla versione completa gratuita, ma è necessario un account lì