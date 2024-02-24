L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1898
tutto è già incorporato nell'idea - modelli stagionali raggruppati che presumibilmente si ripetono (e in effetti a volte lo fanno)
Ma... cappotto sbagliato. Oppure l'albero è pesantemente sovrallenato ed è necessario addestrare ed analizzare un neuronetMa sono tutte stronzate, se l'albero non mostra nulla significa che non c'è regolarità. Non ha senso l'apprendimento profondo.
Chi vuole provare questa follia?
È una strategia per tornare alla media a 1-4 ore. Ogni ora viene scambiata secondo la propria logica.
Il codice nell'inluder è generato in python in pochi secondi, mettetelo nella cartella <include
basta compilare il bot (st ore), applicare il set
avete anche bisogno di una lib mt4Orders di fxsaber
buoni test su nuovi dati che non posso promettere
In questo f-i alla fine dell'inluder si può giocare con le deviazioni. Per esempio, moltiplicali per 1,5, 2, ecc. Più sono, meno sono gli scambi, ma dovrebbero essere più precisi.
Non è difficile ottenere tali grafici. Si possono ottenere senza indicatori e senza MO.
Vorrei anche aggiungere che molti utenti stanno testando su tali conti demo, dove lo spread è 0-5 pip (0-0,5 pip) e nessuna commissione. Si possono fare milioni.
Non ci sono conti di questo tipo sul conto reale. Ma per qualche motivo succede sul server MetaQuotes Demo.
Non sto "ottenendo grafici", ma testando l'approccio. Sono stufo di queste stronzate. Se non vi interessa il MO, andate da Edith Nahir.
Chi vuole provare questa follia?
È una strategia per tornare alla media a 1-4 ore. Ogni ora viene scambiata secondo la propria logica.
Il codice nell'inluder è generato in python in pochi secondi, mettetelo nella cartella <include
basta compilare il bot (st ore), applicare il set
avete anche bisogno di una lib mt4Orders di fxsaber
buoni test su nuovi dati che non posso promettere
in questo f-i alla fine dell'inluder si può giocare con le deviazioni. Per esempio, moltiplicali per 1,5, 2, ecc. Più, meno scambi, ma presumibilmente dovrebbero essere più precisi.
Se hai degli input con valori di Take Profit e Stop Loss, puoi ottenere lo stesso risultato senza usare i PM, ottimizzando una strategia molto semplice.
Che risultati ottieni se lo provi con gli stessi parametri su una coppia diversa?
Il modello è abbinato a un certo strumento.
Sembra avere tutto il necessario per provare da soli. Anche il pitone non ha bisogno di essere avvitato. Solo una bibbia della sciabola.
Darei il generatore TC su python ma nessuno lo userà
tanto più che sto ridisegnando qualcosa e dovrò spiegare i cambiamenti di versione
Il modello è collegato allo strumento specifico
Se tutto è fatto da MO, allora non hai bisogno di parametri Take Profit o Stop Loss. Dovrebbero essere generati automaticamente.