L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading
Questo è NS che lavora fuori dal campione al prezzo del segnale
E questa è entrata di 0,00050 pip meglio del segnale.
Le operazioni sono più piccole, ma l'id della curva è molto meglio e c'è un'uscita al segnale, non 50 pips meglio. Significa che in questo caso la curva sarà ancora migliore. Questo è il vantaggio statistico per te....
Cosa significa? Un link a JPrediction?
Linea di fondo. Aiuto per eseguire JPrediction su GPU??????
Dovrei riscriverlo prima su mql, non c'è bisogno di un programma separato, non è conveniente
Grazie
Vedere
In questo modo, il codice in MQL5 sarà l'output. Questo richiederà un po' di tempo per essere riscritto. In questo caso, potete avviarlo sulla vostra macchina virtuale e il risultato sarà un codice per MQL5. La cosa principale è imparare a farlo funzionare sul widget. Anche un incremento di 20 volte sarà un successo. IMHO
È strano che l'autore non supporti più il sito. Mi sembra di capire che lo sviluppo sia andato sottoterra per qualche tempo.
E il parallelismo sulla gpu è la prima cosa a cui una persona che lavora con le reti neurali dovrebbe pensare)
Beh, dopo la versione 3 è apparso il parallelismo, ho scritto proprio in quel momento, sarebbe bello parallelizzare. Da quanto ho capito, il programma torce i dati sia in senso longitudinale che trasversale. Dividendo casualmente per 100 volte, e ad ogni divisione, allenandosi per 1000 epoche. Comunque, va così. In altre parole, il punto era ON/OFF. L'ha sostenuto ma in un altro sito, e poi come è scomparso. Penso che forse era malato o qualcosa del genere. Ma poiché è scomparso così improvvisamente, penso che il suo ritorno non sia previsto. Dato che una volta ha detto che sarebbe andato presto, ma dove. Si può solo indovinare e usare quello che abbiamo, purtroppo :-(
Ma l'ultima versione del predittore è anche abbastanza fattibile. Ecco il risultato dalle 05.22 ad oggi con 0.00050 pip meglio del prezzo del segnale. Mi sembra abbastanza fattibile.
Sì, in generale ci vuole molto tempo per contare a gesti, gli alberi di decisione nello studio sono stati contati istantaneamente, ma vediamo che tipo di errore sarà, è anche interessante confrontare i modelli... ha senso...