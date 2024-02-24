L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3113

Nuovo commento
 
mytarmailS #:
Ci sono novità sul pacchetto mt?

Non ancora, non riesco a metterci le mani sopra.

 
Renat Fatkhullin #:

Non ancora, non riesco a metterci le mani sopra.

Renate, tutti aspettano un simbolo spacchettato per tutti i pass.

Quanto tempo puoi aspettare se è incredibilmente difficile, fai qualche commento.

 
lynxntech #:

Renate, tutti aspettano un personaggio impacchettabile per tutti i passaggi.

Quanto tempo si può aspettare se è incredibilmente difficile, dare un qualche tipo di commento.

Non ho capito bene il senso della domanda.

Puoi fornire maggiori dettagli per favore?

 
Renat Fatkhullin #:

Non ho capito bene il senso della domanda.

Può fornire maggiori dettagli, per favore?

lo pensavate tutti, è su più simboli, viene usato lo stesso spacchettato in memoria

 
Inutile dire che il primo thread dovrebbe verificare se esiste un file..... non compresso.
 
in modo diverso, è uno per personaggio e viene usato lo stesso, e non viene massaggiato tra le varie discussioni.
 
mytarmailS #:
Lo scopo originale era quello di contare quante volte hai detto la parola GARCH, perché mi sembra che cinquanta, non meno)))))
ma mentre imparavo come analizzare i messaggi sul forum, mi sono dimenticato e ho dimenticato a cosa servisse....

Che rimanga un segreto)))

Non sono un sostenitore o un oppositore di GARCH. Non sono un sostenitore o un oppositore di nulla.


Sto identificando un problema e selezionando uno strumento per risolverlo. Garch predice la SIGNIFICANZA, e nel terminale gli ordini "buy-sell", più propriamente MO.


GARCH lo cito di solito come reazione ai post in cui a livello ingenuo si cerca di modellare le statistiche dei quozienti, ignorando completamente la non stazionarietà del quoziente. La modellazione della non stazionarietà in GARCH è di altissimo livello.

 
Aleksey Nikolayev #:

La formula ternaria è in forma tensoriale?

em-ze-quadrato

;)

è un fisico

 
Renat Akhtyamov #:

em-tsu-quadrato

;)

è un fisico

Rena, smetti di correre.

La piscina del tuo vicino è tua.

[Eliminato]  
СанСаныч Фоменко #:

Non sono un sostenitore o un oppositore di GARCH. Non sono un sostenitore o un oppositore di nulla.

Sto identificando un problema e selezionando uno strumento per risolverlo. Garch predice la SIGNIFICANZA e, nel terminale degli ordini "buy-sell", un MO più appropriato.

GARCH lo cito di solito come reazione ai post in cui a livello ingenuo si cerca di modellare le statistiche dei quozienti, ignorando completamente la non stazionarietà del quoziente. La modellazione della non stazionarietà in GARCH è di altissimo livello.

Sapete quale SIGNIFICATO GARCH prevede? Se lo sapete, cosa ne fate dell'output? Vendete opzioni?

Almeno descrivete a grandi linee cosa avete fatto e cosa non ha funzionato. O cosa avete cercato di fare/immaginare in generale?

ZY garch è anche MO

1...310631073108310931103111311231133114311531163117311831193120...3399
Nuovo commento