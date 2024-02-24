L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3112
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Ho testato il bot che ho lanciato qui il 15 maggio, è passato un mese. Con diversi sl e tp risultati diversi, ma in media tutti in crescita.
Quali funzioni sono state utilizzate? Un elenco completo sarebbe auspicabile)
Quali funzioni avete utilizzato? Un elenco completo sarebbe gradito)
Vari mock return, niente di speciale. Ho già scritto in precedenza che a volte solo la volatilità funziona bene, è ancora una volta convertito retournes.
Troppo è male, troppo poco è male. In qualche modo ottengo un optimum intorno a 10 fics con periodi diversi che aumentano di un passo fisso. Diciamo, range(10, 100, 10)
ma questo è il risultato della mia implementazione, non pretendo di aver ricavato una formula magica.
C'è qualcos'altro nella serie temporale? )
Ho sparigliato tutti i segnali MT5 con il filtro "affidabile" per guardare la distribuzione per anni, beh, per capire quanto e per quanto tempo i "TS affidabili" "vivono".
Ecco la distribuzione
Qualcosa su cui riflettere....
Codice Pars, se qualcuno ne ha bisogno
Sparse tutte le voci di Sanych dalle prime 100 pagine del forum
convertito il testo in un "sacchetto di parole".
rimosso le "stop words
visualizzato come una "nuvola di parole" (più grande è la parola, più spesso ricorre).
Ottimo ))))
E questo è ciò di cui parlavo nel 2016.
......
Sì, in R si può fare praticamente tutto in una sola schermata, è un linguaggio meraviglioso....
Ho cancellato tutti i messaggi di Sanych dalle prime 100 pagine del forum.
ha ridotto il testo in un "sacchetto di parole".
meno le "parole d'ordine"
visualizzato come una "nuvola di parole" (più grande è la parola, più frequente è l'occorrenza)
Che bello).
E questo è ciò di cui parlavo nel 2016.
......
Sì, in R si può fare quasi tutto in una sola schermata, è un linguaggio meraviglioso.....
È fantastico, grazie!
Per una nuova inoculazione/rifornimento date un'occhiata a: Trading quantitativo
Una selezione semplicemente incredibile!
È semplicemente fantastico, grazie!