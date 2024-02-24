L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3112

Nuovo commento
 
Maxim Dmitrievsky #:

Ho testato il bot che ho lanciato qui il 15 maggio, è passato un mese. Con diversi sl e tp risultati diversi, ma in media tutti in crescita.


Quali funzioni sono state utilizzate? Un elenco completo sarebbe auspicabile)

[Eliminato]  
Evgeni Gavrilovi #:

Quali funzioni avete utilizzato? Un elenco completo sarebbe gradito)

Vari mock return, niente di speciale. Ho già scritto in precedenza che a volte solo la volatilità funziona bene, è ancora una volta convertito retournes.

Troppo è male, troppo poco è male. In qualche modo ottengo un optimum intorno a 10 fics con periodi diversi che aumentano di un passo fisso. Diciamo, range(10, 100, 10)

ma questo è il risultato della mia implementazione, non pretendo di aver ricavato una formula magica.

C'è qualcos'altro nella serie temporale? )

 
Sono stato bannato, il thread è morto))
 

Ho sparigliato tutti i segnali MT5 con il filtro "affidabile" per guardare la distribuzione per anni, beh, per capire quanto e per quanto tempo i "TS affidabili" "vivono".

Ecco la distribuzione

years
2015 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
   1    4    5   34  130  549  957


Qualcosa su cui riflettere....


Codice Pars, se qualcuno ne ha bisogno

library(rvest)
library(readr)
n_pages <- 35 
url <- "https://www.mql5.com/ru/signals/mt5/page"
urls <- paste0(url, 1:n_pages)
years <- lapply(urls, \(Url) Url |> read_html() |> html_nodes(".signal-card__growth-label") |> html_text() |> parse_number()) |> unlist()
hist(years)

df <- data.frame(table(years))
library(ggplot2)
ggplot(df,aes(years,Freq)) +
  geom_bar(stat='identity',fill=colors()[128])
 

Sparse tutte le voci di Sanych dalle prime 100 pagine del forum

convertito il testo in un "sacchetto di parole".

rimosso le "stop words

visualizzato come una "nuvola di parole" (più grande è la parola, più spesso ricorre).

Ottimo ))))

library(xml2)
library(rvest)
urls <- paste0("https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page", 2:100)
author <- "СанСаныч Фоменко"

li <- list()
for(url in urls){
txt <- url |> read_html() |> html_nodes(".text") 
txt |> html_node(".fquote") |> xml_remove() #  remove fquote

Authors <- txt |> html_node(".author") |> html_text()
Content <- txt |> html_node(".content") |> html_text()
Comment_date <- txt |> html_node(".comment__date") |> html_text()

if(any(Authors==author,na.rm = T)){
la <- lapply(seq_along(Authors), function(i) {
       list(author=Authors[i], text=Content[i], date=Comment_date[i]) })
la <- la[Authors==author]
la <- la[!sapply(la, is.null)]
li <- append(li, la)
}
print(url)
}
text2word <- function(text) strsplit(text, "\\P{L}+", perl = TRUE) |> unlist()
words <- lapply(li, function(x) text2word(x$text))  |> unlist() 
bag_of_words <- table(words)

library(stopwords)
stopw <- stopwords("ru", source = "stopwords-iso")
bag_of_words <- bag_of_words[!names(bag_of_words) %in% stopw]

library(wordcloud2)
bag_of_words |> as.data.frame() |> wordcloud2()


E questo è ciò di cui parlavo nel 2016.


......

Sì, in R si può fare praticamente tutto in una sola schermata, è un linguaggio meraviglioso....

 
Per una nuova inoculazione/alimentazione, si veda: il trading quantitativo
Quantitative trading - Количественный трейдинг представляет собой быстро развивающуюся область, объединяющую финансы, математику и информатику.
Quantitative trading - Количественный трейдинг представляет собой быстро развивающуюся область, объединяющую финансы, математику и информатику.
  • 2023.06.12
  • www.mql5.com
количественные трейдеры могут одновременно покупать недооцененные ценные бумаги и продавать переоцененные. количественные трейдеры могут предвидеть возможную коррекцию цены и соответственно открывать позиции
 
mytarmailS #:

Ho cancellato tutti i messaggi di Sanych dalle prime 100 pagine del forum.

ha ridotto il testo in un "sacchetto di parole".

meno le "parole d'ordine"

visualizzato come una "nuvola di parole" (più grande è la parola, più frequente è l'occorrenza)

Che bello).


E questo è ciò di cui parlavo nel 2016.


......

Sì, in R si può fare quasi tutto in una sola schermata, è un linguaggio meraviglioso.....

È fantastico, grazie!

 
Renat Fatkhullin #:
Per una nuova inoculazione/rifornimento date un'occhiata a: Trading quantitativo

Una selezione semplicemente incredibile!

 
СанСаныч Фоменко #:

È semplicemente fantastico, grazie!

Lo scopo originale era quello di contare quante volte hai detto la parola GARCH, perché mi sembra che cinquanta, non meno)))))
ma mentre imparavo ad analizzare i post sul forum, mi sono già dimenticato e ho dimenticato per cosa lo stavo facendo....

Che rimanga un segreto)))
 
Renat Fatkhullin #:
Ci sono novità sul pacchetto mt?
1...310531063107310831093110311131123113311431153116311731183119...3399
Nuovo commento