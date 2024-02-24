L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3108
Non ho visto una risposta alla domanda nel link.
Una domanda posta correttamente di solito contiene già una risposta. A quanto pare una domanda del genere non è ancora stata posta.
Se desiderate sinceramente aiutarmi, vi farò carico dei dettagli del problema.
Quindi, abbiamo una formula condizionale:
P=A/(A+B)*100-x.
Dove A e B sono numeri interi, diciamo da 1 a 1000.
x è un coefficiente, anche se, per semplicità, è un valore fisso che può essere rimosso a mente.
C'è un campione, diciamo 500 righe.
Per ogni riga si calcola il valore di P. Dividiamo i risultati in intervalli con uno o l'altro metodo e come risultato abbiamo una distribuzione empirica.
Tuttavia, la formula stessa fornisce valori comparabili a diversi valori di A e B, il che è logico, perché in sostanza contiamo la percentuale della popolazione, quindi è importante per me fare una correzione per il numero A, e a questo scopo si crea un altro spazio, dove si specifica il valore di A nella formula, e si costruisce anche il diagramma empirico.
Si ottiene così un diagramma tridimensionale, che può essere scritto come una matrice.
Ho circa 10 mila matrici di questo tipo e voglio raggrupparle per somiglianza.
Ho quindi bisogno di un metodo di clustering che le riunisca in gruppi. Naturalmente, vorrei che fossero simili non solo per i singoli punti, ma anche per le distribuzioni.
Ad esempio, possiamo confrontare le distribuzioni di ogni strato (suddividendole in base al numero A) e poi calcolare la percentuale di distribuzioni simili. Ma forse c'è già una buona soluzione.
Ho descritto chiaramente l'essenza del problema?
Tuttavia, con chi sto parlando: con un amante delle soluzioni standard.....
Come si può fare? )))
Com'è possibile? )))
come se ti avesse beccato e gongolasse))))))
Chi è in grado di creare soluzioni personalizzate può anche usare quelle già pronte. Ma il contrario - no.
Quindi non mi hai beccato.
Esiste un fenomeno come l'iperattività, quando una persona sembra essere ovunque e allo stesso tempo in nessun luogo. Allo stesso modo, l'uso incontrollato dei pacchetti porta alla stanchezza e al disorientamento, e poi alla rabbia, piuttosto che all'acquisizione di una minima conoscenza :))
Ho testato il bot che ho lanciato qui il 15 maggio, è passato un mese. Con diversi sl e tp risultati diversi, ma in media tutti in crescita.
Ho testato il bot che ho lanciato qui il 15 maggio, è passato un mese. Con diversi sl e tp risultati diversi, ma in media tutti in crescita.
Prendere 5 pips stop 50 ?
è un pattern a lungo termine, il segnale rimane in una direzione per molto tempo.
L'ho dimostrato per 20 anni, con oltre 1000 operazioni. I takeout brevi sono una delle vie d'uscita , altrimenti ci saranno pochi trade.