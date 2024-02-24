L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3108

Aleksey Vyazmikin #:

Non ho visto una risposta alla domanda nel link.

Una domanda posta correttamente di solito contiene già una risposta. A quanto pare una domanda del genere non è stata ancora posta.

Forse dovreste chiedervi cosa sia la somiglianza nel suo complesso e cosa c'entri il clustering.

Se dovete stimare la densità di probabilità di una distribuzione (sto cercando di indovinare dalla domanda inarticolata), allora si tratta della stima della densità kernel.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Se desiderate sinceramente aiutarmi, vi farò carico dei dettagli del problema.

Quindi, abbiamo una formula condizionale:

P=A/(A+B)*100-x.

Dove A e B sono numeri interi, diciamo da 1 a 1000.

x è un coefficiente, anche se, per semplicità, è un valore fisso che può essere rimosso a mente.

C'è un campione, diciamo 500 righe.

Per ogni riga si calcola il valore di P. Dividiamo i risultati in intervalli con uno o l'altro metodo e come risultato abbiamo una distribuzione empirica.

Tuttavia, la formula stessa fornisce valori comparabili a diversi valori di A e B, il che è logico, perché in sostanza contiamo la percentuale della popolazione, quindi è importante per me fare una correzione per il numero A, e a questo scopo si crea un altro spazio, dove si specifica il valore di A nella formula, e si costruisce anche il diagramma empirico.

Si ottiene così un diagramma tridimensionale, che può essere scritto come una matrice.

Ho circa 10 mila matrici di questo tipo e voglio raggrupparle per somiglianza.

Ho quindi bisogno di un metodo di clustering che le riunisca in gruppi. Naturalmente, vorrei che fossero simili non solo per i singoli punti, ma anche per le distribuzioni.

Ad esempio, possiamo confrontare le distribuzioni di ogni strato (suddividendole in base al numero A) e poi calcolare la percentuale di distribuzioni simili. Ma forse c'è già una buona soluzione.

Ho descritto chiaramente l'essenza del problema?

Ecco come trovare il numero ottimale di cluster. Si può provare con una miscela gaussiana invece di kmins.
 
Aleksey Vyazmikin #:

Tuttavia, con chi sto parlando: con un amante delle soluzioni standard.....

Aleksey Vyazmikin #:

Diciamo che si possono confrontare le distribuzioni di ogni strato (partizione per numero A), e poi calcolare la percentuale di distribuzioni simili. Ma forse c'è una buona soluzione già pronta.

Come si può fare? )))

 
mytarmailS #:

Com'è possibile? )))

Chi è in grado di creare soluzioni personalizzate può anche usare quelle già pronte. Ma il contrario - no.

Quindi non mi hai beccato.

Andrey Dik #:

l'ha beccato e sta gongolando).

Chi è in grado di creare soluzioni personalizzate può anche utilizzare quelle già pronte, ma il contrario no.

Quindi non mi hai beccato.

Esiste un fenomeno come l'iperattività, quando una persona sembra essere ovunque e allo stesso tempo da nessuna parte. Allo stesso modo, l'uso incontrollato dei pacchetti porta piuttosto alla stanchezza e al disorientamento, e poi alla rabbia, piuttosto che all'acquisizione di una minima conoscenza :)
 
Maxim Dmitrievsky #:
sei un ottimista Max, io penso che sia molto peggio))).
Ho testato il bot che ho lanciato qui il 15 maggio, è passato un mese. Con diversi sl e tp risultati diversi, ma in media tutti in crescita.


 
Maxim Dmitrievsky #:

Ho testato il bot che ho lanciato qui il 15 maggio, è passato un mese. Con diversi sl e tp risultati diversi, ma in media tutti in crescita.


Prendere 5 pips stop 50 ?
mytarmailS #:
Prendere 5 pips stop 50 ?

è un pattern a lungo termine, il segnale rimane in una direzione per molto tempo.

L'ho dimostrato per 20 anni, con oltre 1000 operazioni. I takeout brevi sono una delle vie d'uscita , altrimenti ci saranno pochi trade.

