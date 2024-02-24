L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3111
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Anche se la quotazione con le posizioni non è la stessa del grafico di equilibrio, se si sposta mentalmente il grafico di equilibrio è un tipico grafico TC sovrasaturo.
è solo una particolarità che non dice nulla sulla stabilità.
La stabilità è stata testata su dati nuovi (10 anni), ma nemmeno questo promette lambo e yacht. È interessante osservare il modello non nel tester, ma come funziona nella vita reale.
è solo una caratteristica che non dice nulla sulla sostenibilità.
La stabilità è stata testata su dati nuovi (10 anni), ma anche questo non promette lambo e yacht. È interessante osservare il modello non nel tester, ma come funziona nella vita reale.
Nell'immagine in alto tutti i drawdown sono grandi, e intorno alle 06.01 il drawdown era di circa 7 sterline su otto profitti. 13 sterline su 10.000 per un mese - non è niente, è necessario aumentare il lotto e tale opportunità sembra essere disponibile, in realtà in 100 volte, il che porterà a un carico abbastanza accettabile del deposito. Poi il drawdown sarà pari a diverse decine di punti percentuali del saldo, il che porterà a fissare la perdita per il motivo di "risparmiare almeno qualcosa".
Nell'immagine superiore tutti i drawdown sono grandi, e intorno alle 06.01 il drawdown era di circa 7 sterline su otto profitti. 13 sterline su 10.000 per un mese non sono nulla, è necessario aumentare il lotto e tale opportunità sembra essere disponibile, in realtà in 100 volte, il che porterà a un carico abbastanza accettabile del deposito. Poi il prelievo sarà pari a diverse decine di punti percentuali del saldo, il che porterà a fissare la perdita per il motivo di "risparmiare almeno qualcosa".
Ognuno ha la propria concezione soggettiva del rischio. A me interessano di più i modelli robusti e i modi per ottenerli.Conosco persone che fanno trading con sbarchi dell'80% o che scaricano a zero, ma che a volte guadagnano migliaia di punti percentuali. Io ho guadagnato migliaia di euro senza rischi solo con l'arbitraggio, tutto il resto comporta sempre dei rischi.
Ho letto il lavoro di un uomo molto intelligente, Gabriel Okasa 2201 .12692.pdf
Ciò che mi ha colpito fin dalla prima pagina è che ha iniziato a imbullonare una bicicletta a una moto.
È stato divertente osservare la teoria che si svolge nello spazio tridimensionale.
La più grande creazione è terminata a pagina 30 e senza un solo esempio di applicazione al mondo reale.
È stato più divertente con l'algo-trading e la S.B.
Ho letto il lavoro dell'uomo più intelligente Gabriel Okasa 2201 .12692.pdf
Quello che mi ha colpito è che fin dalla prima pagina ha iniziato a imbullonare la bicicletta alla moto.
È stato divertente osservare la teoria in tre dimensioni.
La creazione più grande è terminata a pagina 30 e senza un solo esempio, un'applicazione reale.
Il trading di algoritmi e S.B. era più divertente.
.
Ieri, mentre andavo al bagno, mi è venuto in mente e ho scritto questo!
Con il rossetto sul vetro. E=S*M*S .
E=C*M*C
La formula ternaria è in forma tensoriale?
Insegnare! Non vi insegnerò. Dovete capire che sto lavorando contro di voi sul mercato.
L'algo-trading si basa su dati di mercato falsi. È semplice. La chiusura coincide leggermente con il mercato, e l'alto e il basso. sul grafico a minuti sono molto più alti del mercato. Quindi, semplicemente, vendiamo a 5 pip sopra la chiusura[1]. Compriamo allo stesso modo. Se al di sotto di 4-5 pips rispetto alla chiusura[1].
Non parlerò di S.B. per motivi morali. Scriverò in matteo e sarò bannato presto.
Insegnare! Non vi insegnerò. Dovete rendervi conto che sto lavorando contro tutti voi nel mercato.
L'algo-trading si basa su dati di mercato falsi. È semplice. La chiusura coincide leggermente con il mercato, e l'alto e basso. sul grafico a minuti sono molto più alti del mercato. Quindi, semplicemente, vendiamo a 5 pip sopra la chiusura[1]. Compriamo allo stesso modo. Se è al di sotto di 4-5 pips rispetto alla chiusura[1].
Non parlerò di S.B. per motivi morali. Scriverò in matteo e sarò bannato presto.