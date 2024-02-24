L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3110
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Questo periodo funziona, ma da un paio di anni a questa parte il test non è così buono.
è lo stesso ovunque. È per l'euro, non per il neozelandese.
è lo stesso ovunque. È per gli euro, non per i neozelandesi.
Quando avrò tempo, realizzerò una versione multivaluta.
Nel frattempo, sono immerso in nuove ricerche. Non voglio essere nutrito, ma voglio fare ricerca.
Se è lo stesso che ho io, euro dollaro dal 19 ad oggi quindi, 350 TP, 5200 SL, ottenuti dall'ottimizzazione.
Se è lo stesso che ho io, euro dollaro dal 19 ad oggi quindi, 350 TP, 5200 SL, li ho presi dall'ottimizzazione.
Ti ho dato quello della Nuova Zelanda. Per l'euro, credo di averlo buttato anche qui, oppure puoi rubarlo dal mio carrello. Qui non trovo più niente.
Sì, questo è meglio.
Sì, questo è meglio.
Lo stop è più lungo, il take down è più breve. Ho scritto il motivo sopra.
Il punto di ingresso deve essere corretto per il take, per un take sufficiente a battere lo swap negativo dello spread commissionale, e poi funziona. E lo stop è un'assicurazione contro i fattori non contabilizzati))))
Se qualcuno ha bisogno di fonti per aggiungere le proprie condizioni/filtri, scriva. Volevo solo giocare con ONNX.
inviare)
inviare)
Ho testato il bot che ho lanciato qui il 15 maggio, è passato un mese. Con diversi sl e tp risultati diversi, ma in media tutti in crescita.
Anche se la quotazione con le posizioni non coincide con il grafico dell'equilibrio, ma se ci si sposta mentalmente, il grafico dell'equilibrio è un tipico grafico TS con over-sitting.