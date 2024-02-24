L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1553
In termini di fic, non sarebbe meglio provare diverse formule lineari per selezionare gli incrementi piuttosto che solo casuali? Forse dovreste avere tre ritorni con un offset da 1 a 10 e trenta con un offset da 10 a 50.
Non è casuale, sposta solo la media di n punti.
Beh, il mercato è una passeggiata casuale, che modello dovrei usare? solo uno casuale )
Maxime, è un ottimo approccio. Devo registrare una risposta per te. Puoi dirmi come organizzare il flusso? Sarà un solo video, ma cercherò di coprire molte cose.
Che ne dite di trasformare questo forum in un portale di streaming? Pubblicheremo del codice e lo leggeremo in musica...
Non dimenticare di donare! Senza donazioni, è un po' scortese...
Scarica un'applicazione per lo streaming e puoi fare lo streaming su YouTube. Non ho intenzione di pubblicizzarlo, potete trovarlo da soli.
Quindi lo farò, ma prima di tutto preparerò e fisserò un tempo per il flusso che la gente si riunirà questa volta. E seguendo te Max, mostrerò anche come addestro i dati. Naturalmente, le formule chiave non ci saranno, non sperateci nemmeno, ma ecco i punti importanti della costruzione, così come la teoria del MO in generale. Per questo vi dico subito: vecchietti, abbiate un po' di indulgenza, perché i bambini ci guardano. Mostra pazienza e per te stesso impari anche qualcosa di nuovo che ti darà qualcosa su cui riflettere, te lo assicuro.
Lo farò, ma prima di tutto preparerò e fisserò un tempo per lo streaming in modo che la gente si riunisca, questo è uno. E seguendo le tue indicazioni, Max, mostrerò anche come addestro i dati. Naturalmente, le formule chiave non ci saranno, non sperateci nemmeno, ma ecco i punti importanti della costruzione, così come la teoria del MO in generale. Per questo lo dico subito: vecchietti, abbiate un po' di indulgenza, perché i bambini ci guardano. Mostra pazienza e per te stesso impari anche qualcosa di nuovo che ti darà qualcosa su cui riflettere, te lo assicuro.
Perché ho bisogno di una pulce, come dici tu, non ho intenzione di convincere nessuno di niente, voglio solo raccontare il mio caso. Ma credetemi, la gente perde molto quando smette di comunicare con me.
Le donazioni non sono l'obiettivo in sé, ma sapere che si è davvero ascoltati da molte persone è già una sorta di impegno verso la responsabilità delle parole che si pronunciano. Non mi sognerei di avere 1000 persone, ma vedremo. Dobbiamo essere ben preparati perché sia interessante. :-)
Beh, l'illuminazione è un obiettivo dubbio. La gente deve capire per cosa siete qui. Per dare speranza, raccogliere donazioni, forse un po' di formazione.