L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3221
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
https://disk.yandex.ru/d/_p7ZGNw70AiABQ
I timestamp non sono gli stessi dell'originale. MQ-demo non è interessante.
I timestamp non corrispondono a quelli originali. MQ-demo non è interessante.
https://disk.yandex.ru/d/Rc3uOON6M_IAYw
https://disk.yandex.ru/d/Rc3uOON6M_IAYw
Se si tratta di un incremento, in quali unità?
Se si tratta di un incremento, in quali unità?
Ho aggiunto un numero positivo all'intera serie (+6,0) per renderla maggiore di zero. Sembra che i simboli personalizzati non digeriscano i valori negativi.
Non prestare attenzione a "close" sullo schermo, si tratta di ticks.
Non so come sia possibile che le serie casuali mostrino spesso strutture ordinate come le cinque ondine, con cinque ondine annidate all'interno, come nello schermo qui sopra.
Avrete visto questi schemi nei televisori sovietici senza antenna.
Probabilmente avrete visto modelli anche nei televisori sovietici senza antenna.
No, solo sul tappeto
Questo è già stato riconvertito in prezzi
Aggiunto lo spread reale.
Ho aggiunto la diffusione reale.
Aggiunta di un vero e proprio spread.
Risultato dell'ottimizzazione.
Confronto con l'originale. In generale, qui non ha funzionato.
ZЫ È interessante notare che il grafico di ottimizzazione è vicino al timeframe H2 mostrato sopra.