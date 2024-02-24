L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2990
Sono solo allergico ai fattoni.
Temo che non ce ne siano altri. Anni di perdite di tempo e nessuno ha ottenuto nulla di sostanziale. E comunque. Questo è un segno di cosa? Ognuno spinge il proprio programma che sembra speranzoso. Ecco perché non siamo d'accordo l'uno con l'altro.
Molto probabilmente il cliente ha trovato una soluzione migliore in termini di denaro, non una soluzione migliore al problema (ad esempio ha interrotto il finanziamento o ha venduto l'azienda).
È improbabile che abbiano chiesto una somma di denaro eccessiva per ciò che alla fine è stato reso pubblico. Inoltre, si tratta di una società di gas. Ci sono un sacco di soldi. Si possono scegliere le soluzioni migliori.
E cosa non vi piace degli ambienti di apprendimento digitali))))
Il DSP ha una quantità di matematica complessa che molti dei suoi fan non conoscono e che ha poche applicazioni sul mercato. Sappiamo tutti molto bene che si riduce sempre a "decomponiamo il prezzo in una serie di Fourier". Questo era il caso ai tempi di Cyberpower, per esempio).
Di norma, nessuno di questi compagni sa che non è il prezzo a dover essere scomposto in serie di Fourier, ma l'ACF. E quelli che lo sanno, capiscono perché non ha senso nel caso dei prezzi.
DSP - oscilloscopio, saldatore, serie di Fourier.
URSS - Stalin, Beria, gulag.
è tutta qui la comprensione...
Solo per scherzo))))) Naturalmente, al di fuori della fisica, l'elaborazione dei segnali mediante formule statiche non ha alcuna possibilità, o quando le variabili non sono descritte o formulate correttamente, come nel nostro caso, una persona o un gruppo di persone non è ancora stato formalizzato, l'elaborazione dei segnali delle loro azioni non ha ancora alcuna possibilità.))))))
Ebbene, qui è come se si volesse capire con quale precisione dovrebbero essere formulate le variabili, che il segnale di queste variabili sarebbe significativo, rispetto alle persone, come valutarlo. Finora la digitalizzazione di segnali scelti a caso dà dei valori anomali, lo stesso Rinascimento e altre aziende. Ma non c'è ancora una scienza.
Ebbene, qui è come se si volesse capire con quale precisione dovrebbero essere formulate le variabili, in modo che il segnale di queste variabili sia significativo, rispetto alle persone, come stimarlo. Finora la digitalizzazione di segnali scelti a caso dà dei valori anomali, lo stesso Rinascimento e altre aziende. Ma non c'è ancora una scienza.
Per cominciare, bisogna capire che il 99,9% degli indicatori che vengono utilizzati, compresi gli odiatori del DSP, sono filtri passa-basso o passa-alto artigianali/inefficienti....
Il DSP è fatto in modo artigianale, ma allo stesso tempo lo odiano... E tutte le "idee geniali" sull'uso degli indicatori (LF artigianali, FHF) che possono venire in mente a un utente esperto di indicatori sono già state realizzate nel modo migliore 70 anni fa....
Se ci fosse almeno questa comprensione, sarebbe già buono...
Non sto parlando di capire che la neuronica è lo stesso filtro digitale, solo più complesso,
Non parlo nemmeno del significato molto multiorgano di "filtraggio".
C'è anche il grande teorema di Kotelnikov, che spiega tutto. Può essere scritto anche nei risultati dell'URSS.
Invece di brontolare, si può, ad esempio, riflettere sul perché il teorema di Kotelnikov non ha senso per i prezzi.
Il DSP lavora con segnali descritti da processi casuali stazionari (al massimo quasi stazionari). I prezzi non sono descritti da tali modelli. Se i prezzi fossero stazionari, tutti i trader sarebbero diventati miliardari molto tempo fa: è una cosa semplice da tenere a mente.
Il filtraggio non è una prerogativa di COC, ma utilizza un caso speciale di questa scienza, non sempre adatto ai prezzi.
Il DSP è un campo enorme dell'elaborazione digitale delle informazioni...
E tu ne hai scritto secondo il tuo senso molto ristretto di comprensione.
È come scrivere che la scienza dei dati lavora con i segnali, che sono descritti dalla stazione......
Per chiarire... un segnale NON è un radiogramma di un oscilloscopio, ma qualsiasi informazione in forma digitale.
E qual è la differenza tra DSP e Mo, beh, l'elaborazione del segnale tramite logica discreta con pesi e feedback, è possibile implementare un paio di strati su trigger. Come se l'essenza dell'argomento non fosse chiara. Naturalmente, nelle varianti tradizionali degli anni '80 il MO non funziona. Ma oggi il MO viene utilizzato anche per l'elaborazione di processi fisici, e come può non essere un'elaborazione digitale dei segnali?