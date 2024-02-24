L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2995

Ho citato

Non sono riuscito a cogliere nulla di fantastico o di fantasioso nella tua citazione, né nell'articolo stesso.

 
Non sono riuscito a cogliere nulla di fantastico o di fantasioso nella tua citazione, né nell'articolo stesso.

Controlla le classifiche linguistiche su hubra.


 
Guarda le classifiche linguistiche su hubra

hai ragione...

ma Python è per scopi generici, mentre R è per statistiche e MO,

Non li stai confrontando in modo oggettivo,

Devi confrontare la nicchia di Python in statistiche e MO con R,

non Python per tutto e R solo per le statistiche...


Trovate persone che lavorano con i dati ogni giorno, che usano sia Python che R ogni giorno, e chiedete loro: se dovessero scegliere un solo linguaggio, quale sceglierebbero?

Rimarrete spiacevolmente sorpresi...


Che dire, anche qui in questo thread ci sono più persone che scrivono in R che in Python, e quante ce ne sono state fin dall'inizio, che non sono qui da molto tempo, anche il creatore di questo thread ha scritto in R....


Non volevo che questo si trasformasse in una discussione su quale giapponese sia migliore, ma credo che sia troppo tardi...

 
Guarda le classifiche linguistiche su hubra


Classifica tra chi?

Python è un linguaggio di uso generale, i cui principali utenti sono gli sviluppatori di siti web.

R (prima ce n'erano altri) è attualmente l'unico linguaggio specializzato in statistica, supportato da un team di professionisti tra cui Microsoft. Ha un'eccellente documentazione per tutti i pacchetti, compresi i pacchetti MO. A proposito di documentazione, la cosa bella di R è che ogni pacchetto include un link alla descrizione dell'algoritmo che implementa.

 
Guarda le classifiche linguistiche su hubra


Per voi, HABR è il punto di riferimento per le classifiche linguistiche?

Sorpreso...

 
Classificati tra chi?

Python è un linguaggio universale, i principali utenti sono gli sviluppatori di siti web.

R (prima ce n'erano altri) è attualmente l'unico linguaggio specializzato in statistica, supportato da un team di professionisti tra cui Microsoft. Ha un'eccellente documentazione su tutti i pacchetti.

Aggiungerei uno zoo di versioni. Chi lo ha conosciuto saprà di cosa si tratta.

Non ha senso tornare a fare confronti. È necessario usarli entrambi.

Per lei l'HABR è il punto di riferimento che determina la classifica delle lingue?

Sorpreso...

Kaggle è il punto di riferimento?

Explore and run machine learning code with Kaggle Notebooks | Using data from 2020 Kaggle Machine Learning & Data Science Survey
 
https://ai-code-translator.vercel.app/
Ed ecco il convertitore)
 

nel nostro lavoro la cosa principale è commerciare bene... ))


 
233 e 32, una differenza di oltre sette volte....


Quindi ecco a voi....

Mi vergognerei se fossi in voi.

Confrontate tenendo conto del codice delle librerie.

