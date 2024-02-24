L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2999

Maxim Dmitrievsky #:
Stai deliberatamente distorcendo ogni post? È una sorta di autocelebrazione? Per favore, non rovinare la già cattiva opinione degli utenti di r. O dimmi, per chi lavori? La domanda riguardava tsos. O meglio, di risentimento.

Sì, beh, ecco una copia di quel post. Dov'è il C.O.C.?

Rorschach#:

Metterò una parola per Matlab. Dopo Matlab, Python è goffo e scomodo. È come Linux dopo Windows, tutto sembra funzionare ma ci sono sempre dei piccoli bug fastidiosi. L'analisi spettrale preferita da tutti (sarcasmo) in python è difficile da trovare.

Ma dobbiamo ammettere che python è diventato uno standard industriale nell'apprendimento automatico, è il futuro e tutto il resto.

scipy.org e un mucchio di altre librerie su Google, ce ne sono molte
.
Qui siedono per lo più programmatori non professionisti, quindi ascoltare le loro argomentazioni è uno spreco. Ad un cattivo ballerino, come si dice :)




mytarmailS risultati dei test di queste idee?
mytarmailS #:
Matlab, Python, R. Sono solo strumenti per creare un prodotto.
Il punto è il prodotto, non la tecnologia

Una volta creato il prodotto, è necessario riscriverlo in mql.
Ci sarà un articolo?) Posso scrivere su nuovi approcci, ma mi dispiace un po' condividerli, posso prima dormirci su.
Ecco perché si è parlato di onnx, perché a volte è necessario passare ai bot per comodità. In seguito potrò scontare i dati già addestrati in formato onnx, per fare dei test.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Ci sarà un articolo?)

Non lo so, non dipende tutto da me.

probabilità di AMO in cluster

 

un po' di prese in giro con la DSP ai ML-ers :-)) e loro la danno per scontata e reagiscono in modo buffo.

Anche se logicamente tutte e tre le cose (DL/ML, DSP e NN) dovrebbero lavorare insieme. Il primo determina dall'analisi storica cosa è rumore/segnale, il secondo rimuove il rumore in tempo reale, il terzo evidenzia prontamente il segnale. Oppure si dovrà utilizzare un trader in carne e ossa al posto di uno di essi.

 
Aleksey Vyazmikin # :
Qualcuno ha provato a fare le convoluzioni delle serie temporali?
Qualcosa del genere? https://boostedml.com/2020/04/1-d-convolutional-neural-networks-for-time-series-basic-intuition.html
Maxim Kuznetsov #:

un po' di stuzzicamento con DSP " stuzzica i testardi ML-guys :-) e loro sono guidati e reagiscono in modo divertente

Anche se logicamente tutte e tre le cose (DL/ML, DSP e NN) dovrebbero lavorare insieme. Il primo determina dall'analisi storica cosa è rumore/segnale, il secondo rimuove il rumore in tempo reale, il terzo evidenzia prontamente il segnale. Oppure si dovrà utilizzare un trader in carne e ossa al posto di uno di essi.

non è etico saltare parte del dialogo con i veri credenti in tsos, e poi ancora esprimere fantasie dal mondo dei pony rosa :)

 
Maxim Dmitrievsky #:

Non è etico saltare una parte del dialogo con i veri credenti di Tsos e poi esprimere di nuovo le fantasie del mondo dei pony rosa :)

nel topic non ci sono solo pensieri che piacciono a te personalmente.

Gli etici sono infastiditi dalla parola tsos?

COC

