Ecco fatto: prima si prende l'iniziativa, prima inizierà la ricerca delle correzioni dei bug.
Quali sono i vantaggi di questi modelli? Hanno funzionato meglio di altri? Sono più resistenti, in teoria, alle variazioni dei dati di input?
Semplicità di implementazione e facilità di riqualificazione/autoapprendimento, quando si possono semplicemente aggiungere nuove righe e cancellare quelle vecchie.
Ci sono anche molti svantaggi: ad esempio, non funziona bene con un gran numero di attributi. Ma come metodo di valutazione iniziale dell'utilità delle caratteristiche va bene.
L'interesse di avere un analogo locale degli alberi deriva dal fatto che essi sono più adatti a modelli discontinui, mentre KNN e LWLR sono più adatti a quelli continui. Si vorrebbe un insieme di strumenti più completo, per così dire.
Perché no? Presto pubblicheremo un esempio di questo tipo.
È fantastico!
Finora è venuta in mente l'idea di utilizzare questi modelli al posto dei predittori. In questo caso, i modelli non dovrebbero contenere molti esempi, ma piuttosto alcune aree raggruppate. Una dozzina di modelli di questo tipo può dare qualcosa....
L'unica cosa che ho trovato nello spazio di lingua russa è solo un annuncio sulla vendita di questo libro a San Pietroburgo, ma come capite in Ucraina non posso inviarlo ora nel contesto degli eventi attuali
* Siete tutte persone intelligenti in questo ramo del forum, probabilmente qualcuno di voi lo ha letto - forse qualcuno ha un pdf di questo libro in russo? :)
Vi prego di aiutarmi a trovare un libro in russo "Analisi spettrale delle serie temporali in economia" di K. Granger e M. Hatanaka
Non sono riuscito a trovare questo libro nello specifico, ma... :
"Analisi spettrale delle serie temporali" download for free. Biblioteca digitale. Ricerca libri LibCats
Non sono riuscito a trovare questo libro in particolare
E ho bisogno di questo libro - la mia insegnante me lo ha consigliato
Ma grazie per il link, non sapevo di questo sito.
Ne ho già trovato uno.
Analisi spettrale delle serie temporali economiche : Granger, C. W. J. (Clive William John), 1934-2009 : Download gratuito, prestito e streaming : Internet Archive
È una versione molto ridotta, anche senza un indice completo. È meglio consultare Google Books.
Oppure la versione completa, ma a pagamento (o con accesso gratuito tramite qualche università), qui.
Ma è un matan piuttosto difficile, a giudicare dall'indice.
Gli integrali sono totali cumulativi su un periodo.
Le formule sono semplici, non lasciatevi intimidire.
Il DSP è una buona cosa nelle mani giuste: