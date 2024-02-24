L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2986

Aleksey Vyazmikin #:

Ecco fatto: prima si prende l'iniziativa, prima inizierà la ricerca delle correzioni dei bug.

Quali sono i vantaggi di questi modelli? Hanno funzionato meglio di altri? Sono più resistenti, in teoria, alle variazioni dei dati di input?

Semplicità di implementazione e facilità di riqualificazione/autoapprendimento, quando si possono semplicemente aggiungere nuove righe e cancellare quelle vecchie.

Ci sono anche molti svantaggi: ad esempio, non funziona bene con un gran numero di attributi. Ma come metodo di valutazione iniziale dell'utilità delle caratteristiche va bene.

L'interesse di avere un analogo locale degli alberi deriva dal fatto che essi sono più adatti a modelli discontinui, mentre KNN e LWLR sono più adatti a quelli continui. Si vorrebbe un insieme di strumenti più completo, per così dire.

 
Rashid Umarov #:

Perché no? Presto pubblicheremo un esempio di questo tipo.

È fantastico!

 
Aleksey Nikolayev #:

Finora è venuta in mente l'idea di utilizzare questi modelli al posto dei predittori. In questo caso, i modelli non dovrebbero contenere molti esempi, ma piuttosto alcune aree raggruppate. Una dozzina di modelli di questo tipo può dare qualcosa....

 
Vi prego di aiutarmi a trovare un libro in russo "Analisi spettrale delle serie temporali in economia" di K. Granger e M. Hatanaka

L'unica cosa che ho trovato nello spazio di lingua russa è solo un annuncio sulla vendita di questo libro a San Pietroburgo, ma come capite in Ucraina non posso inviarlo ora nel contesto degli eventi attuali

* Siete tutte persone intelligenti in questo ramo del forum, probabilmente qualcuno di voi lo ha letto - forse qualcuno ha un pdf di questo libro in russo? :)
 
Alexandr Sokolov #:
Vi prego di aiutarmi a trovare un libro in russo "Analisi spettrale delle serie temporali in economia" di K. Granger e M. Hatanaka

L'unica cosa che ho trovato nello spazio di lingua russa è solo un annuncio sulla vendita di questo libro a San Pietroburgo, ma come capite in Ucraina non posso inviarlo ora nel contesto degli eventi attuali

* Siete tutte persone intelligenti in questo ramo del forum, probabilmente qualcuno di voi lo ha letto - forse qualcuno ha un pdf di questo libro in russo? :)

Non sono riuscito a trovare questo libro nello specifico, ma... :

"Analisi spettrale delle serie temporali" download for free. Biblioteca digitale. Ricerca libri LibCats

  • libcats.org
Renat Akhtyamov #:

Non sono riuscito a trovare questo libro in particolare

E ho bisogno di questo libro - la mia insegnante me lo ha consigliato

Ma grazie per il link, non sapevo di questo sito.

 
Alexandr Sokolov #:

E ho bisogno proprio di questo libro - la mia insegnante me l'ha consigliato

Ma grazie per il link, non conoscevo questo sito.

Ne ho già trovato uno.

Analisi spettrale delle serie temporali economiche : Granger, C. W. J. (Clive William John), 1934-2009 : Download gratuito, prestito e streaming : Internet Archive

 
Analisi spettrale delle serie temporali economiche. (PSME-1) - Clive William John Granger, Michio Hatanaka - Google Books Result
Spectral Analysis of Economic Time Series. (PSME-1)
Spectral Analysis of Economic Time Series. (PSME-1)
  • books.google.ru
The important data of economics are in the form of time series; therefore, the statistical methods used will have to be those designed for time series data. New methods for analyzing series containing no trends have been developed by communication engineering, and much recent research has been devoted to adapting and extending these methods so that they will be suitable for use with economic series. This book presents the important results of this research and further advances the application of the recently developed Theory of Spectra to economics. In particular, Professor Hatanaka demonstrates the new technique in treating two problems-business cycle indicators, and the acceleration principle existing in department store data.Originally published in 1964.The Princeton Legacy Library uses the latest print-on-demand technology to again make available previously out-of-print books from the distinguished backlist of Princeton University Press. These editions preserve the original...
 

È una versione molto ridotta, anche senza un indice completo. È meglio consultare Google Books.

Oppure la versione completa, ma a pagamento (o con accesso gratuito tramite qualche università), qui.

Ma è un matan piuttosto difficile, a giudicare dall'indice.

 
Aleksey Nikolayev #:

È una versione molto ridotta, anche senza l'indice completo. Preferirei usare Google Books.

Oppure la versione completa, ma a pagamento (o con accesso gratuito attraverso qualche università) qui.

Ma è un matan piuttosto difficile, a giudicare dall'indice.

Gli integrali sono totali cumulativi su un periodo.

Le formule sono semplici, non lasciatevi intimidire.

Il DSP è una buona cosa nelle mani giuste:


