qui si parla di "ricezione di informazioni di borsa tramite comunicazione interprocesso direttamente dal terminale MetaTrader "
non è Python nel terminale.
Gli script Python possono essere eseguiti direttamente nel terminale (non nel tester) per molto tempo:
È possibile eseguirlo, ma come passare la data stessa, gli stessi predittori a python, tranne che attraverso un file?
E poi ottenere qualsiasi comando da esso. Ad esempio, voglio campionare le impostazioni dell'indicatore, che viene utilizzato per creare i predittori, e addestrare il modello in python.
Risulta che devo creare un campione attraverso l'Expert Advisor, poi salvarlo in un file, quindi dare in qualche modo un comando a python per leggere il file. Allo stesso tempo, l'avvio successivo dell'EA dovrebbe avvenire solo dopo l'elaborazione dei dati da parte di python. Quindi modificate le impostazioni dell'EA o l'EA stesso ed eseguitelo nuovamente. Come fare?
L'insieme delle funzioni per accedere ai grafici, ai ticchettii, alle posizioni di trading e alla cronologia degli scambi è riportato sopra. È sufficiente per lavorare direttamente con gli script Python.
Forse aggiungeremo l'accesso agli indicatori.
Impossibile installare questo pacchetto.
Ho installato il pacchetto onnx senza specificare la versione. Tutto ha funzionato: il modello è stato addestrato e avviato. Versione di Python 3.11.2
Ho descritto la situazione che devo risolvere. Se per voi sono sufficienti solo i prezzi e tutte le trasformazioni in python, come mai questo concetto implica l'uso del trasferimento del modello? Intendi forse duplicare la logica per python e per il terminale?
Ovviamente, è necessario un ponte per lavorare con i dati, e ora è possibile solo attraverso un file, ma poi la sincronizzazione è di nuovo solo attraverso i file, il che è pieno di problemi.
Il modello funziona nello script mql5, ma non in python, perché il pacchetto onnxruntime non è installato.
Au, fan di python, senza di voi non c'è modo.
Ho descritto la situazione che devo risolvere. Se tutto ciò di cui hai bisogno è il prezzo e tutte le conversioni in python,
Penso che tu sia molto stupido da qualche parte...
Dove?
E dove si trova?
L'input è costituito dai dati sui prezzi. Elaborarli in un unico posto, non in posti diversi. Nel terminale e nei pacchetti di formazione non è del tutto corretto. Storicamente, ovviamente, è più comodo portare ciò che viene elaborato nel terminale nei pacchetti di formazione con i prezzi, ma questa è una strada senza uscita. Gli indicatori sono ovviamente convenienti con il loro precalcolo, non con il ricalcolo, ma sembra che sia addirittura impostato nel compito.
In generale, il luogo in cui si ricevono i dati primari e si gestisce l'ambiente di trading non è adatto per i calcoli.