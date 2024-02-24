L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2901
Grazie! Ottimo consiglio, ho già capito come fare con poco sangue.
Non c'è di che. L'idea è simile a quella del servizio di segnalazione locale. Ma non sarà possibile utilizzarli direttamente, perché i nomi degli strumenti sono probabilmente diversi. Ma si può scrivere qualcosa di proprio per analogia.
E nella notte sul forex è partito un ordine,
e guardate quanto è stato potente il livello.
Cosa vi fa pensare che non si tratti di un insieme casuale di punti?
Cosa ti fa pensare che non sia un insieme casuale di punti?
È
Esattamente. Se troviamo una definizione oggettiva, sarà la pietra filosofale che trasformerà qualsiasi TC in un Graal.
Possiamo porre una domanda più significativa: come il vostro guru definisce il trend e il flat.
Da quello che si può vedere e formalizzare. Abbiamo gli estremi dal basso e dall'alto, stabiliamo delle zone intorno a questi prezzi, aspettiamo l'estremo dal basso, se è nella zona, può essere l'inizio del flat, se è nella zona dall'alto, possiamo considerare che è flat, la questione del parametro del tempo di attesa e la dimensione delle zone. Inoltre, esiste già una storia, dove è possibile esercitarsi)))))) Ma il problema è che più di 3 mosse avanti e indietro sono rare, e il tempo di permanenza in piano è per lo più casuale.
Ho scritto una rapida ricerca di seq_list() per i parrteni delle sequenze, potreste essere interessati ad applicarla ai vostri dati
esempio di dati
modello
ricerca
==========================
codice funzione
Il tasso di sconto cambia ogni n minuti?
È difficile da dire - non ho identificato esattamente come cambia - il più delle volte a causa di un movimento più forte, secondo le mie osservazioni. Il punto è la costante alterazione dei risultati della giornata.
Non lo so, non ho intenzione di discutere.
Anche in questo caso si può notare che il prezzo sul CME dopo l'entrata è andato dove non sarebbe dovuto andare....
nei quadrati rossi "miss-click" sul vetro, non avrebbe dovuto.
Non ho mai pensato che sarebbe stato più piacevole fare trading sul Forex.
A proposito, è questo il futures a scadenza più vicina scambiato?
Dove lo spread è maggiore?
La scommessa è pensata per avere un impatto a lungo o medio termine sul mercato di un determinato paese. Sui grafici giornalieri, la scommessa non è obbligata a soddisfare i desideri degli speculatori.
Il mercato valutario si muove con l'economia. Il fattore speculativo ha un'importanza mediocre. La liquidità sotto forma di speculatori è il fattore principale del mercato valutario sui grafici giornalieri.
Il MO deve essere costruito su nuovi fattori. È necessario risolvere nuovi problemi e non seguire le orme obsolete dei sensisti)))
Il Ministero della Difesa dovrebbe essere costruito su nuovi fattori. è necessario risolvere nuovi problemi, non seguire le orme obsolete di sensai))))
Per cominciare, bisogna avere un'idea del mercato, avere un modello, altrimenti le opzioni sono infinite, è come lottare con l'ombra....
Eccoci arrivati al punto di partenza.
Da dove, verso dove, perché? Non l'ho formulato.
""Qualche idea sul mercato?"". - È la stessa storia sui grafici :) Il sorriso è innocuo.