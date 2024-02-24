L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2892

Nuovo commento
 
Valeriy Yastremskiy #:

Perché senza senso, durante gli interventi forse funziona meglio un algoritmo e durante le vendite un altro). A 5 minuti.

E forse non esiste un algoritmo che funzioni ugualmente bene in entrambe le situazioni.
Perché post facto.
 
Aleksey Vyazmikin #:

In generale, sono previste sanzioni per l'irragionevolezza.

Tendo a credere che ciò che le persone usano per prendere le loro decisioni funzioni nel mercato, l'unica questione è la quantità di denaro in un momento di un gruppo di persone con una specifica astrazione nella loro testa riguardo alla visione del mercato. Aggiungerei anche i dati meteorologici e il movimento dei corpi spaziali, se potessi inserire tali dati nel modello.

La validità di uno stesso approccio può variare a seconda del tempo, dello strumento, dell'orizzonte temporale, ecc. È quindi importante poter verificare la validità caso per caso. I metodi ambigui NON forniscono tale verifica. È sempre possibile approfittare dell'incertezza del metodo e ingannare se stessi e gli altri con la presenza di una buona opzione, che viene selezionata dopo il completamento dell'operazione.

Se non c'è lo scopo di ingannare se stessi o gli altri, allora sono necessari solo metodi algoritmici inequivocabili. È possibile testarli e avere un'opinione informata su di essi. Le specifiche non sono importanti quanto la possibilità di principio di formalizzare e testare senza ambiguità.

Gli approcci non formalizzati sono un terreno fertile per i falsi guru "che hanno imparato le leggi del mercato".

Aleksey Vyazmikin #:

Forse è meglio cercare di riprodurre la metodologia di calcolo della Banca Centrale della Federazione Russa?

A mio parere, non è il momento migliore per tale ricerca).

In ogni caso, tutte le Banche Centrali stanno in un modo o nell'altro copiando la Fed, le cui attività sono più stabili e meglio documentate.

 
mytarmailS #:
Perché penso che sia un'assurdità e voglio che anche voi ve ne rendiate conto.

Beh, non sto esprimendo certezze, sto parlando della possibilità di ricerca in questa direzione, e lì il risultato può essere diverso, forse ci saranno rami correlati nelle idee, che daranno solo il risultato.

mytarmailS #:
Nessuno è interessato a questo perché - coloro che sanno lo hanno già fatto molto tempo fa e hanno concluso che non funziona senza senso.
E gli imbranati che non lo sanno non capiscono di cosa si tratta e sono interessati ad ascoltarlo.

Quindi non "ha fatto", ma non poteva fare, altrimenti il risultato sarebbe stato. Nessuno qui ha provato ad applicare il MO a questo problema :)

mytarmailS #:
Questo è tutto.
E tu, invece di imparare una lingua normale e fare 2-5 studi al giorno, sei alle prese con una da oltre un anno..... Ma sono affari tuoi.

Sì, posso lavorare a lungo su un'idea finché non ottengo risultati. Forse sarebbe utile conoscere altri cinque linguaggi, ma quando si tratta di tirare fuori algoritmi, nessuno può aiutarmi. Vaughn, anche in C++ nessuno è in grado di interpretare i metodi di quantizzazione di CatBoost, nemmeno per una cifra ragionevole e con i sorgenti.

A proposito, il problema di un ricercatore privato è l'assenza di un'analisi sistematica dei risultati ottenuti - lo giudico da solo.

 
Valeriy Yastremskiy #:

Perché senza senso, durante gli interventi forse funziona meglio un algoritmo e durante le vendite un altro). A 5 minuti.

E forse non esiste un algoritmo che funzioni ugualmente bene in entrambe le situazioni.

Questo è il mio ragionamento.

 
Aleksey Nikolayev #:

La validità dello stesso approccio può variare a seconda del momento, dello strumento, dell'arco temporale, ecc. Pertanto, è importante poter verificare la validità caso per caso. I metodi ambigui NON forniscono l'opportunità di tale verifica. È sempre possibile approfittare dell'incertezza del metodo e ingannare se stessi e gli altri con la presenza di una buona opzione, che viene selezionata dopo il completamento dell'operazione.

Penso che l'inganno ci possa essere, ma non sistematico: stiamo parlando di partecipanti istituzionali, dove la decisione viene presa da più di una persona. Naturalmente, tutto è supportato da statistiche per il periodo di tempo richiesto ;)

È come lo scoring nelle banche per valutare un mutuatario: si usa il modus operandi, ma si descrive la logica a parole.

Aleksey Nikolayev #:

Se non c'è lo scopo di ingannare se stessi o gli altri, sono sufficienti metodi algoritmici inequivocabili. È possibile testarli e avere un'opinione informata su di essi. Le specifiche non sono così importanti quanto la possibilità principale di formalizzare e testare senza ambiguità.

Gli approcci non formalizzati sono un terreno fertile per i falsi guru "che hanno imparato le leggi del mercato".

Quindi sono d'accordo sul fatto che l'approccio sistemico sia migliore, solo che viene utilizzato per studiare un miscuglio di approcci diversi - da qui l'effetto di vagabondaggio casuale, penso....

Aleksey Nikolayev #:

A mio parere, non è il momento migliore per questo tipo di ricerca)

In ogni caso, tutte le banche centrali in un modo o nell'altro copiano la Fed, le cui attività sono più stabili e meglio documentate.

Peccato. Perché non capisco le loro formule - pensavo che lei potesse aiutarmi a capirle.

 
Aleksey Vyazmikin #:

È un peccato. Perché non capisco le loro formule - pensavo che lei potesse aiutarmi a capire.

Beh, se vuole discutere di un documento specifico con formule molto specifiche, allora lo pubblichi. Penso che sarebbe di interesse per tutti.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Probabilmente dipende dal piano di studi, ma questo è il primo istituto che offre tali conoscenze in 81 ore.

Ed ecco le domande per l'esame di investitore qualificato (FFMS 1.0) della Banca Centrale della Federazione Russa Argomento 8.1. Analisi tecnica (pag. 135).

Esempio di domanda in figura


Questo si chiama programma di formazione da.... Poi e indovinando così)
 
Aleksey Nikolayev #:

Beh, se volete discutere di un documento specifico con formule abbastanza specifiche, allora postatelo. Penso che sarebbe di interesse per tutti.

Beh, diciamo che qui ci sono due formule - almeno io non capisco, qui la finestra aumenta con l'avanzare dell'anno?

E in generale, sarebbe meglio capire come calcolare correttamente per punti.


 
spiderman8811 #:
Si chiama programma di apprendimento da.... Poi ci sono ipotesi come questa)

Puoi giustificarlo? Mi è sembrato abbastanza buono per una comprensione generale del problema.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Beh, diciamo che qui ci sono le due formule - come minimo non capisco, qui la finestra aumenta con l'avanzare dell'anno?

E in generale, sarebbe meglio capire come calcolare i punti corretti qui.


L'intero documento

Sì, per FNERT la finestra è incrementata e uguale al numero del mese, sembra ovvio. RNERM viene conteggiato immediatamente per un mese.

Sembra semplice, il segno P indica il prodotto.

1...288528862887288828892890289128922893289428952896289728982899...3399
Nuovo commento