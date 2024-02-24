L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2885

Prendere gli estremi è un'opzione allettante, ma come trovarli nello specifico è già stato combattuto da più di una generazione di trader).

Non voglio dire che gli extrema siano come un graal o qualcosa del genere)) no, solo che come hai detto tu lo stesso pattern sarà diverso se guardi le candele, ma con gli extrema il quadro sarà più regolare... tutto qui, niente di più.

 
Senza offesa o moralismi).

Cosa sono gli estremi? Ci sono molte varianti.

Supponiamo di prendere un vertice ZigZag. Ma viene riconosciutoquando è troppo tardi).

Non c'è alcuna garanzia in un pattern candlestick.

Esistono metodi di rilevamento probabilistico dei vertici. Dovreste lavorare in questa direzione e MO può aiutarvi.

Alexey Nikolaev dovrebbe sicuramente aiutarvi in questo senso)))

 
Nell'ambito del discorso sulle candele, intendevo gli estremi delle candele alte e basse.

 
Non è così importante. Nei pattern a candele (queste sono combinazioni di OHLC ) ci saranno varianti più frequenti con gli estremi. Tutto qui. E ancora di più su un grafico a minuti.

 
Non uso gli extrema nel mio trading, se è questo che intendi, e non uso nemmeno i MO.
 
Nel trading bisogna sempre avere dei punti di riferimento.

Quali sono le vostre considerazioni sull'entrata nel mercato? Da"estremi" a me sconosciuti?

P.s. Assente per molto tempo. Occupato.

 
Esiste un concetto come "trader bloccati", probabilmente è inutile cercare su Google, chi lo sa lo sa, quindi uso questi trader bloccati nel trading di livello.

Ma non sempre funziona, ho già preso degli stop.

 

Cosa è importante quando si analizza il mercato...Cosa ho imparato.....

1) Il prezzo assoluto è importante

2) I livelli ci sono e sono importanti, ma non sono quelli di cui si parla nei libri.

3) Il prezzo non è SB.

4) Il mercato è fatto di partecipanti, come la materia è fatta di atomi, e dovrebbe essere studiato con questi metodi.

5) Il mercato è abbastanza deterministico.

 
1) Certo che è importante, il che non nega l'importanza degli incrementi. È l'incremento che viene scambiato.

2) C'è una grande differenza tra "vedo i livelli con i miei occhi" e "l'analisi ha dimostrato la presenza dei livelli e la loro importanza per il trading".

3) Il prezzo non è SB, ma la domanda importante è "in che senso e in che misura il prezzo non è SB ora?". Diverse variazioni delle differenze dallo SB possono portare a modi opposti di fare trading.

4) Se ricordiamo gli antichi fondatori greci dell'atomismo, potevano avere atomi di qualsiasi dimensione, anche più grandi di un pianeta (la cosa principale era l'indivisibilità, non la piccolezza). Nel mercato è lo stesso: uno Stato partecipante, ad esempio, può superare tutti gli altri partecipanti al mercato.

L'econofisica cerca di adattare ai mercati le idee della fisica statistica, che studia la materia come costituita da atomi. Sembra interessante, ma finora senza grandi risultati.

5) Un mercato è deterministico solo rispetto a tutte le informazioni che lo determinano. Queste informazioni non sono mai completamente disponibili per nessuno, quindi c'è sempre incertezza. Attualmente esistono due modi per modellare l'incertezza: la teoria delle probabilità e la teoria dei giochi.

 
1) per fare trading, qualcosa deve essere prima analizzato correttamente; gli incrementi non sono adatti all'analisi perché si perde la conoscenza dei prezzi passati.

2) cosa si intende per analisi? Secondo Wikipedia, l'analisi è la suddivisione di un insieme in parti da studiare. Cosa mi impedisce di farlo visivamente?

3) se ad esempio un pattern di mercato funzionante è un falso breakout di un double top.
Abbiamo una sequenza complessa di eventi e non statistica nel tempo, a cosa serve confrontarlo con il SB??? Otterremo qualcosa di adeguato in uscita?

4) Intendevo dire che quando si analizza il mercato bisogna sempre tenere presente che è una somma di eventi, partecipanti, azioni separate, per questo non si ripete, troppe combinazioni....
Intendevo anche dire che quando si analizza il mercato è necessario scomporlo in partecipanti, o nelle loro azioni o in qualcos'altro ad essi collegato, e poi analizzarlo, tra l'altro questo corrisponderà al concetto della parola analisi.

5) Non sono competente in materia
