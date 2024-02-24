L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2885
Prendere gli estremi è un'opzione allettante, ma come trovarli nello specifico è già stato combattuto da più di una generazione di trader).
Non voglio dire che gli extrema siano come un graal o qualcosa del genere)) no, solo che come hai detto tu lo stesso pattern sarà diverso se guardi le candele, ma con gli extrema il quadro sarà più regolare... tutto qui, niente di più.
Cosa sono gli estremi? Ci sono molte varianti.
Supponiamo di prendere un vertice ZigZag. Ma viene riconosciutoquando è troppo tardi).
Non c'è alcuna garanzia in un pattern candlestick.
Esistono metodi di rilevamento probabilistico dei vertici. Dovreste lavorare in questa direzione e MO può aiutarvi.
Alexey Nikolaev dovrebbe sicuramente aiutarvi in questo senso)))
Non uso gli estremi nel mio trading, se è questo che intendi, e non uso nemmeno i MO.
Nel trading bisogna sempre avere dei punti di riferimento.
Quali sono le vostre considerazioni sull'entrata nel mercato? Da"estremi" a me sconosciuti?
P.s. Assente per molto tempo. Occupato.
Esiste un concetto come "trader bloccati", probabilmente è inutile cercare su Google, chi lo sa lo sa, quindi uso questi trader bloccati nel trading di livello.
Ma non sempre funziona, ho già preso degli stop.
Cosa è importante quando si analizza il mercato...Cosa ho imparato.....
1) Il prezzo assoluto è importante
2) I livelli ci sono e sono importanti, ma non sono quelli di cui si parla nei libri.
3) Il prezzo non è SB.
4) Il mercato è fatto di partecipanti, come la materia è fatta di atomi, e dovrebbe essere studiato con questi metodi.
5) Il mercato è abbastanza deterministico.
