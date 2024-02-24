L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2890
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Raccomandare non significa usare)
La media mobile, sebbene utilizzata dai visualizzatori, non è una loro invenzione. È stata utilizzata fin dalla comparsa del matstat. E i visualisti hanno inventato tutto ciò che può essere visto, ma poco formalizzato: le onde, per esempio, o le linee di supporto e così via.
La media mobile è facile da calcolare e da formalizzare, e il lavoro dei visualisti sulla sua base è, ad esempio, il "ventaglio arcobaleno" delle medie in qualche thread del forum).
Beh, probabilmente non allontanerei matstat dall'analisi tecnica, l'analisi tecnica è piuttosto una visualizzazione dell'analisi matematica. Non è importante se l'analisi tecnica sia valida o meno, ma è importante che serva per prendere decisioni in diverse banche, fondi comuni di investimento e fondi, in quanto viene insegnata e queste persone con una formazione di profilo vanno a lavorare lì, e dovrebbero giustificare le loro azioni in modo chiaro per gli utenti esterni.
Ci sono livelli giustificati - ad esempio, i limiti di trading, al raggiungimento dei quali la sessione di trading si ferma, e poi gli strike delle opzioni. Nella Federazione Russa esiste anche una regola di bilancio per l'acquisto/vendita di valuta, che viene attuata in relazione al prezzo del petrolio. Ci sono probabilmente dei livelli in cui la Banca Centrale considera il tasso di cambio irragionevole ed è pronta a interferire nel trading, che annuncia sul proprio sito web. Ci sono livelli naturali, quando un grande partecipante ha shortato un titolo sotto REPO e ora non vuole andare in perdita e protegge la posizione.... ci sono molte cose.
A proposito, chi calcola la volatilità nei propri indicatori come la Banca Centrale? :)
E sì, ho letto che la Banca Centrale utilizza le metodologie del FMI.
Possono comprare ovunque, non è di questo che stiamo parlando....
E la conversazione è sul fatto che le strutture con una comprensione globale della situazione con uno staff di analisti, con riserve finanziarie illimitate - prendere una decisione sul mashka, sul mashka KARL!!! :)))
questo è uno!
È semplice, la Banca Centrale fissa un obiettivo - garantire il tasso di inflazione, diciamo il 4%, l'inflazione è influenzata da una serie di indicatori, tra cui il valore del denaro e il tasso di cambio della valuta nazionale. Il costo del denaro viene regolato attraverso il tasso di interesse e gli strumenti di liquidità, mentre il tasso di cambio della valuta nazionale viene regolato in caso di forti deviazioni ingiustificate. Ma questa ragionevolezza deve essere calcolata, ed è qui che vengono in soccorso tutti i tipi di medie e le loro deviazioni. Le banche hanno solo un modello di mercato che possono influenzare per raggiungere il loro obiettivo di inflazione. Esistono anche obblighi di vendita/acquisto di valuta per conto del Ministero delle Finanze. Ma non so se il Ministero delle Finanze impartisca ordini da eseguire senza un prezzo e un periodo di tempo specifici o se questi ordini contengano cifre specifiche oltre al volume, non un intervallo (ad esempio per acquistare dollari nei prossimi 3 giorni).
e dwas!
Ora dobbiamo tornare un po' con i piedi per terra e renderci conto che stiamo facendo trading intraday, al 5° decimale. All'interno di una candela giornaliera e anche di una candela settimanale c'è una popolazione puramente speculativa, nessuna banca reagisce a questo rumore, alle fluttuazioni, non c'è nulla a cui reagire....
Ancora una volta, il nostro TF è un segno 5, mentre i TF delle banche sono
Contate il numero di decimali, questo è il TF della Banca Centrale e delle banche.
E pensare che l'euro sia salito di 50 pips intraday a causa della Banca Centrale? A causa di Mashka? Beh, è più che ridicolo.
Senza offesa per nessuno, ma pensateci e capirete.
La CBR afferma che le transazioni valutarie che non servono a sostenere il tasso di cambio sono effettuate in modo tale da non influenzare la libera determinazione del prezzo del tasso di cambio. Penso che questo tipo di trading richieda di distribuire l'ordine e non di mettere 100.000 lotti nel bicchiere. Pertanto, devono stabilire dove è più conveniente effettuare operazioni volumetriche, ad esempio per rallentare un po' la tendenza o per creare il livello da cui iniziare a vendere/acquistare.
Probabilmente non allontanerei matstat dall'analisi tecnica, l'analisi tecnica è più che altro una visualizzazione dell'analisi matematica. Non è importante se l'analisi tecnica sia giustificata o meno, ma è importante che serva per il processo decisionale in diverse banche, fondi comuni e fondi, in quanto viene insegnata e queste persone con una formazione specializzata vanno a lavorare lì, e dovrebbero giustificare le loro azioni in modo chiaro per gli utenti esterni.
Ci sono livelli giustificati - ad esempio, i limiti di trading, al raggiungimento dei quali la sessione di trading si ferma, e poi gli strike delle opzioni. Nella Federazione Russa esiste anche una regola di bilancio per l'acquisto/vendita di valuta, che viene applicata in relazione al prezzo del petrolio. Ci sono probabilmente dei livelli in cui la Banca Centrale considera il tasso di cambio irragionevole ed è pronta a interferire nel trading, che annuncia sul proprio sito web. Ci sono livelli naturali, quando un grande partecipante ha shortato un titolo sotto REPO e ora non vuole andare in perdita e protegge la posizione.... ci sono molte cose.
A proposito, chi calcola la volatilità nei propri indicatori come la Banca Centrale? :)
E sì, ho letto che la Banca Centrale Russa utilizza le metodologie del FMI.
Alle specializzazioni insegnano l'analisi tecnica, secondo il piano di studi dedicano 3 ore di tempo, visto che l'analisi tecnica è molto vicina all'indovinare i fondi di caffè. Le restanti 5997 ore del curriculum sono dedicate ad altre discipline.
È semplice, l'obiettivo della Banca Centrale è quello di garantire il tasso di inflazione....
Niente di tutto questo vi aiuterà nel trading.
È necessario per chi vuole prevedere l'andamento di un anno, e noi facciamo trading a 5 cifre.
L'analisi tecnica viene insegnata nelle discipline specialistiche e, secondo il piano, richiede 3 ore di tempo, poiché l'analisi tecnica è molto vicina all'indovinare i fondi di caffè. Le restanti 5997 ore del piano di studi sono dedicate ad altre discipline.
Probabilmente dipende dal piano di studi, il primo istituto offre tali conoscenze in 81 ore.
Ecco le domande per l'esame di investitore qualificato (FFMS 1.0) della Banca Centrale della Federazione Russa Argomento 8.1. Analisi tecnica (pag. 135). Analisi tecnica (pag. 135).
Un esempio di domanda è mostrato in figura
Niente di tutto questo vi aiuterà nel commercio.
È per chi vuole prevedere l'andamento di un anno, e noi facciamo trading a 5 cifre.
Se possiamo aspettarci interventi da parte della Banca Centrale, possiamo essere più coraggiosi nel cogliere l'inversione di tendenza. E le vendite regolari per conto del Ministero delle Finanze sono ovviamente effettuate secondo qualche algoritmo con l'uso dell'analisi tecnica - possiamo cercare di identificarlo. Inoltre, se ci dovrebbero essere operazioni secondo la regola del bilancio, ma non ce ne sono, è anche un indicatore dell'aspettativa di un certo comportamento della Banca centrale nel futuro più prossimo - possiamo fare trading con la strategia tecnica, propria della Banca centrale.
Se possiamo aspettarci un intervento da parte della Banca Centrale.
il mio trading negli ultimi 3 giorni sull'ebreo.
e non ho bisogno di nessuna C.B.I.
È meglio crederci.
Il problema è come far arrivare i dati di intervento e di vendita al Ministero della Difesa. E forse qualcos'altro di significativo. I tagli dovrebbero essere migliori).
Beh, bisogna crederci.
Cosa c'entra la fede con il calcolo? Se il modello della Banca Centrale è noto, è chiaro dove saranno gli interventi. Come conoscere/riprodurre il modello è un'altra questione.