L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3149
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Sei semplicemente fuori dal mondo. Il cliente non se ne andrà così, prima gli si deve mostrare quanto è bello tutto. E poi, beh, lo sai. E devi assicurarti di non perderlo alla fine. Lo schema deve essere intelligente.
Anche se tutto questo è vero, alla fine al cliente non resterà nulla, il che significa che l'argomento dell'arbitraggio DC è morto.
Anche se tutto questo è vero, alla fine il cliente non rimarrà con nulla, il che significa che l'argomento dell'arbitraggio DC è morto.
È come MMM. Non essere categorico nel tuo giudizio. Qualcuno rimane sul lato positivo. Tutto accade in modo meraviglioso, le persone non sono stupide :) E a volte il dts va in negativo.
Preferisco fare previsioni oneste, e in qualsiasi mercato...
rischio di profitto 1 su 27.
Posso prendere 10-20 stop, senza problemi...
e sono sicuro che non perderò il mio deposito in un giorno.
Preferisco fare previsioni oneste e in qualsiasi mercato.
1 su 27 di rischio/rendimento.
Posso prendere 10 stop, senza problemi...
e sono sicuro che non perderò il mio deposito in un giorno.
Posso farlo anche con le mani, e piuttosto bene. Ma mi interessa il MO, il mio cervello sta lavorando.su python
Lo so fare anche con le mani, e piuttosto bene. Ma mi interessa il Ministero della Difesa, il mio cervello sta lavorando.in python.
Anche a me interessa il Ministero della Difesa).
Anch'io sono interessato al MO).
piacere di conoscerti )
È come MMM. Non essere categorico nel tuo giudizio. Qualcuno rimane sul lato positivo. Tutto accade in modo meraviglioso, le persone non sono stupide :) E succede che una società di brokeraggio vada in negativo, dopo aver giocato con le sue condizioni super attraenti. Sono in concorrenza, hanno bisogno di clienti.
stranamente
molto
perché è impossibile, o non sono in materia, che dubito fortemente .........
stranamente
abbastanza
perché è impossibile, oppure perché sono fuori dal giro, cosa che dubito fortemente. ..........
Ad esempio, molte società di brokeraggio compensano una perdita che supera il deposito, lasciando zero sul conto.
Immaginiamo una situazione ipotetica: una certa valuta, le posizioni dei clienti sono distribuite in modo approssimativo. Improvvisamente si spara una candela per mille punti al ribasso. Gli acquirenti al limite dei 300 punti vengono amichevolmente annullati. I fortunati venditori fissano il loro profitto a, diciamo, 800 punti. Da dove verranno i loro 500 punti di profitto, se gli acquirenti ne hanno pagati solo 300 e la perdita sul depo è stata rimborsata dalla casa di brokeraggio? Dalle tasche dell'azienda.
La storia è abbastanza realistica, secondo le indiscrezioni, è così che alpari-uk si è schiantato sul franco nel 15.
Sto cercando di descrivere il mercato con regole che descrivono quasi tutto... tutti i movimenti con torsioni complesse, livelli, rotture, ritorni, traiettorie complesse, ecc,
quindi tutto, tutto.
Ho creato una sorta di linguaggio che descrive le regolarità, questo per ridurre la dimensionalità. (infatti, ho adattato un noto algoritmo di compressione).
Avviato l'algoritmo per la ricerca delle regole (il più efficiente che ci sia), non ha capito, appeso)))
Ho dovuto ridurre la dimensionalità di 100 volte.
A quel punto ho iniziato a trovare qualcosa...
Ecco come appare un modello o una regola nella mia lingua...
Solo una regola, signori.
Se pensate di poter fare qualcosa di simile con Forest o Boost, vi deluderò, non hanno imparato a inserire 10 miliardi di caratteristiche in modelli di tabella....
È solo una regola del cazzo.
Per questo genere di cose servono i supercomputer.