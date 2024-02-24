L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1839
Vorrei il consiglio di tutti.
Nel pacchetto Darch ho trovato la seguente opzione di valutazione del modello:
Calcoliamo l'errore sulla traccia e sulle sezioni oob.
Poi l'errore totale è calcolato come
err = oob_error * comb_err_tr + train_err * (1 - comb_err_tr);
dove comb_err_tr = 0,62. Il moltiplicatore che controlla il contributo degli errori delle sezioni treno e oob. Se è impostato su 0, la stima è solo per treno. Se lo impostate a 1, la stima è solo per oob.
0,62 significa che l'errore oob ha un po' più peso nella stima totale del modello.
Ho usato questa formula per un po', ma ora ho dei dubbi.
L'errore su oob di solito ha un limite, e su train se il sovrallenamento è andato avanti, potrebbe scendere fino a 0.
Approssimativamente come questo: (il verde è l'errore stimato secondo la formula)
Secondo questa formula, l'errore continuerà a diminuire a causa della diminuzione dell'errore trn. E smetterà di scendere solo quando trn smetterà di diminuire. Allo stesso tempo, quando la riqualificazione è iniziata, l'errore su oob inizierà ad aumentare.
A mio parere, smettere di imparare quando errare per formula inizia a crescere è troppo tardi.
Anche nel punto in cui l'errore dell'oob è minimo non è ottimale. A causa di una fortunata randomizzazione troviamo accidentalmente il minimo da oob, ma potrebbe essere un tweak per oob.
Forse dovremmo prendere l'errore minimo su oob, e contarlo come limite per l'errore sul treno? Cioè smettere di addestrare il modello quando l'errore su trn diventa uguale all'errore migliore su oob (dove ho disegnato la linea verticale)? L'errore su oob sarà peggiore, ma non sarà adatto né al treno né a oob.
Un sistema di trading attraverso gli occhi di un algotrader
R - sei solo apuenen! :)
e i filtri digitali o i livelli? :D
I filtri digitali o i livelli mostrano qualcosa di interessante? :D
L'ultima cosa che ho fatto è stata cercare una sovrapposizione di modelli ...
Abbiamo un livello - quando il prezzo lo attraversa, fissiamo questo modello e lo fissiamo come campione di allenamento
I modelli possono essere diversi
Cerco qualsiasi modello che è emerso nel momento, qualsiasi insieme distinto che risolve qualcosa
Per estrarre le regole per i pattern uso le"regole associative" questo approccio differisce da quelli usuali per il fatto che ogni esempio di allenamento può contenere qualsiasi numero di elementi e non tiene conto dell'ordine dei segni, il che è anche buono in quanto per me
l'obiettivo - trovare un estremo dal quale ci sarà un aumento di 10 punti
non è la soluzione migliore, ma è quello di cui sto scrivendo, finora solo comprare
l'algoritmo di estrazione "apriori" dal pacchetto "arules
Ecco come appaiono le regole trovate
ecco la regola "1" (la migliore) in azione sui nuovi dati
senza alcuna manomissione, così com'è, nella sequenza così com'è...
decidete voi stessi se questo è un argomento interessante o no
continuazione dello stesso
Poi è possibile aggiungere AMO a questi ingressi come "sopra" per filtrare l' entrata/uscita.
C'è un potenziale illimitato per aumentare la quantità e la qualità dei modelli
Forse qualcosa di fresco può venire fuori, ma non ho energia e miccia, sono andato su un creativo bere baldoria ((
Penso che i livelli siano lo strumento più promettente per creare TS...
Il livello di prezzo nella mia comprensione non è uno stupido frattale di Bill Williams, ma un evento ad un prezzo specifico, molto probabilmente "un sacco di mosse".
Poi si può aggiungere AMO a questi ingressi come se "in cima" per filtrare per entrare / non entrare
C'è un potenziale illimitato per aumentare la quantità e la qualità dei modelli
Forse uscirà qualcosa di figo, ma non ho né energia, né voglia di fare, sono in una baldoria creativa ((
Quando avrò abbastanza energia, leggerò).
Lo leggerò quando ci avrò preso la mano).
Cerca su Google qualcosa di più corto, non c'è molto da leggere.
Oh, che casino... la gente non beve, non beve mai, mai, mai....
Vedo che stai cercando di trovare uno schema. È semplice come una monetina) È la teoria delle onde. Ma al momento non è di dominio pubblico.
Immaginate di essere sposati da 22 anni. Quanto è probabile che lei divorzi oggi o domani? Insegnate al machine learning questa comprensione e solo allora passate alle domande più semplici: i mercati finanziari.
Mi rendo conto di avere un approccio difficile all'argomento.
Rispettoso delle parole di Yusuf. Ha sempre avuto ragione della continuità della storia e del momento attuale. E l'importanza per il futuro.