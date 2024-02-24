L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2489

mytarmailS #:

E questo ti rende un esperto di reti neurali con 20 anni di esperienza?).


Ho MOLTA esperienza nell'addestramento e nell'organizzazione di sistemi AI, così come una profonda conoscenza della teoria NS. Ma lei sembra dimenticare che sono stato un insegnante e che spiego tutto come se fosse poco, così abbiamo dei giovani nel ramo, quindi in effetti parlo in un linguaggio semplice. Ma questo non fa di me un guru o un esperto. Condivido solo le mie esperienze e le osservazioni che ho visto.

Chiediti solo quale sarebbe l'apogeo di TUTTO il lavoro che fai? Personalmente per me, è un chiaro algoritmo per ottenere modelli, non c'è sinistra o destra dove ritirarsi. È l'eterno salto tra i metodi, l'eterna enumerazione dei dati dati o di altri dati. Io non ho più tutto questo, perché ho trovato un modo e lo uso sempre. Quelli che stanno ancora cercando, stanno postando varianti di risultati e sono eternamente alla ricerca e alla ricerca.... Ho già trovato tutto da solo, ma sto aggiungendo dati alternativi per l'analisi, quindi... per non annoiarmi!

 
Mihail Marchukajtes #:

Solo perché ho MOLTA esperienza nell'insegnamento

Mihail Marchukajtes #:

così come una conoscenza approfondita della teoria NS.

Schiacciare pulsanti in 2 programmi già pronti per 5 anni NON fa di te un esperto di reti con 20 anni di esperienza, perché questa bugia infantile?

Mihail Marchukajtes #:

nell'addestramento e nell'organizzazione di sistemi AI

nomini un autore di un libro di IA che ha letto.

Mihail Marchukajtes #:

Ero un insegnante e quello che sto insegnando è come un bambino.

Scrivere post su un forum è insegnare?




Mihail Marchukajtes #:

Personalmente per me, è un algoritmo chiaro per ottenere modelli, non devi deviare a destra o a sinistra.

Fate un test del vostro algoritmo e basta, è meglio di 1000 parole.

 
mytarmailS #:

spillare bottoni in 2 programmi già pronti per 5 anni NON fa di te un esperto di reti con 20 anni di esperienza, perché questa bugia infantile?

Mio caro, non capisci i fondamenti dell'ottimizzazione delle macchine, non è importante quale modello ottieni, e quale hai scelto su 10 ugualmente ottenuti, perché l'algoritmo utilizza un apprendimento di partizionamento casuale che porta a risultati diversi, anche se i valori metrici sono identici, allora i coefficienti trovati saranno ancora diversi e quindi funzioneranno in modo diverso. E poiché la questione del commercio dei modelli si riduce alla scelta dei modelli ottenuti, il vincitore di questa competizione è colui che si occupa della scelta per l'uso pratico dei modelli, piuttosto che colui che cerca nuovi metodi e combina quelli vecchi, e scava nella propria merda!


Nomina un autore di un libro di IA che hai letto.

Non ne ho letto nessuno.

Scrivere post su un forum è insegnare?

È più un'illuminazione, non più....



Fai un test del tuo algoritmo e basta, sarà meglio di 1000 parole...


È troppo dispendioso in termini di tempo fare un test ogni settimana e metterli insieme, e il lavoro dell'account reale che ho postato. e non rompetemi la testa!!!

p.s. Ecco l'accordo.

 

Ho controllato di nuovo, ho trovato l'errore e ho costruito di nuovo alcuni modelli e tutto sembra funzionare. Nelle immagini da sinistra a destra dataset di origine, previsione di catbust, previsione della rete neurale in 2 strati. Le aree bianche nelle previsioni del modello mostrano le aree con la massima verosimiglianza <0,3


Grazie mille a tutti quelli che hanno risposto e dato consigli.

 
iwelimorn #:

Ho controllato di nuovo, ho trovato l'errore e ho costruito di nuovo alcuni modelli e tutto sembra funzionare. Nelle immagini da sinistra a destra dataset di origine, previsione di catbust, previsione della rete neurale in 2 strati. Le aree bianche nelle previsioni del modello mostrano le aree con probabilità massima <0,6


Grazie mille a tutti quelli che hanno risposto e dato consigli.

Vedere tutto ciò che ha funzionato!!!!
 

Aleksey Vyazmikin, 2021.11.06 03:27

Per coloro che non hanno capito alcune delle istruzioni su come impostare ed eseguire il CatBoost nell'articolo, ho deciso di fare un video clip con l'esempio di EURUSD



 
Aleksey Vyazmikin #:

I pesci sono stati trovati, ma non molto.
 
Aleksey Vyazmikin #:

Non ho capito niente, ma la musica mi ronza ancora in testa)
 
elibrarius #:
Il pesce è stato trovato, ma non molto.

Ma puramente fuori dalla scatola, senza modifiche - tutto secondo la metodologia. Non mi aspettavo di trovare qualcosa, dato che l'articolo è puramente tecnico nella metodologia, e i predittori sono per lo più oscillatori standard.

 
mytarmailS #:
Non ho capito niente, ma la musica sta ancora ronzando nella mia testa)

Avete letto l'articolo? Posso certamente aggiungere un test, ma perderò la musica :)

Scrivere ciò che esattamente non capisco - spiegherò, solo non so che cosa l'enfasi lì.

