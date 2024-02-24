L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2489
E questo ti rende un esperto di reti neurali con 20 anni di esperienza?).
Ho MOLTA esperienza nell'addestramento e nell'organizzazione di sistemi AI, così come una profonda conoscenza della teoria NS. Ma lei sembra dimenticare che sono stato un insegnante e che spiego tutto come se fosse poco, così abbiamo dei giovani nel ramo, quindi in effetti parlo in un linguaggio semplice. Ma questo non fa di me un guru o un esperto. Condivido solo le mie esperienze e le osservazioni che ho visto.
Chiediti solo quale sarebbe l'apogeo di TUTTO il lavoro che fai? Personalmente per me, è un chiaro algoritmo per ottenere modelli, non c'è sinistra o destra dove ritirarsi. È l'eterno salto tra i metodi, l'eterna enumerazione dei dati dati o di altri dati. Io non ho più tutto questo, perché ho trovato un modo e lo uso sempre. Quelli che stanno ancora cercando, stanno postando varianti di risultati e sono eternamente alla ricerca e alla ricerca.... Ho già trovato tutto da solo, ma sto aggiungendo dati alternativi per l'analisi, quindi... per non annoiarmi!
Solo perché ho MOLTA esperienza nell'insegnamento
così come una conoscenza approfondita della teoria NS.
Schiacciare pulsanti in 2 programmi già pronti per 5 anni NON fa di te un esperto di reti con 20 anni di esperienza, perché questa bugia infantile?
nell'addestramento e nell'organizzazione di sistemi AI
nomini un autore di un libro di IA che ha letto.
Ero un insegnante e quello che sto insegnando è come un bambino.
Scrivere post su un forum è insegnare?
Personalmente per me, è un algoritmo chiaro per ottenere modelli, non devi deviare a destra o a sinistra.
Fate un test del vostro algoritmo e basta, è meglio di 1000 parole.
spillare bottoni in 2 programmi già pronti per 5 anni NON fa di te un esperto di reti con 20 anni di esperienza, perché questa bugia infantile?
Mio caro, non capisci i fondamenti dell'ottimizzazione delle macchine, non è importante quale modello ottieni, e quale hai scelto su 10 ugualmente ottenuti, perché l'algoritmo utilizza un apprendimento di partizionamento casuale che porta a risultati diversi, anche se i valori metrici sono identici, allora i coefficienti trovati saranno ancora diversi e quindi funzioneranno in modo diverso. E poiché la questione del commercio dei modelli si riduce alla scelta dei modelli ottenuti, il vincitore di questa competizione è colui che si occupa della scelta per l'uso pratico dei modelli, piuttosto che colui che cerca nuovi metodi e combina quelli vecchi, e scava nella propria merda!
Nomina un autore di un libro di IA che hai letto.
Non ne ho letto nessuno.
Scrivere post su un forum è insegnare?
È più un'illuminazione, non più....
Fai un test del tuo algoritmo e basta, sarà meglio di 1000 parole...
È troppo dispendioso in termini di tempo fare un test ogni settimana e metterli insieme, e il lavoro dell'account reale che ho postato. e non rompetemi la testa!!!
p.s. Ecco l'accordo.
Ho controllato di nuovo, ho trovato l'errore e ho costruito di nuovo alcuni modelli e tutto sembra funzionare. Nelle immagini da sinistra a destra dataset di origine, previsione di catbust, previsione della rete neurale in 2 strati. Le aree bianche nelle previsioni del modello mostrano le aree con la massima verosimiglianza <0,3
Grazie mille a tutti quelli che hanno risposto e dato consigli.
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategie di trading
Discussione sull'articolo "Apprendimento automatico di Yandex (CatBoost) senza imparare Phyton e R"
Aleksey Vyazmikin, 2021.11.06 03:27
Per coloro che non hanno capito alcune delle istruzioni su come impostare ed eseguire il CatBoost nell'articolo, ho deciso di fare un video clip con l'esempio di EURUSD
Il pesce è stato trovato, ma non molto.
Ma puramente fuori dalla scatola, senza modifiche - tutto secondo la metodologia. Non mi aspettavo di trovare qualcosa, dato che l'articolo è puramente tecnico nella metodologia, e i predittori sono per lo più oscillatori standard.
Non ho capito niente, ma la musica sta ancora ronzando nella mia testa)
Avete letto l'articolo? Posso certamente aggiungere un test, ma perderò la musica :)
Scrivere ciò che esattamente non capisco - spiegherò, solo non so che cosa l'enfasi lì.