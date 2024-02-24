L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2484
Prova a dividerlo in gruppi, json è il 1°, qualcos'altro è il 2°.
allora sarà più facile
Se prendi almeno qualcosa nel gruppo, sta a te trovare quello che ti serve.
c'èuna scheda come questa, ma non c'è niente dentro
nella cassetta degli attrezzi dello sviluppatore, guarda la rete
ci sono un sacco di cose.
ma non riesco a trovare quello che mi serve
Ma non riesco a trovare quello che devo trovare.
Oh, è attraverso DOOM, è quello che hai aperto nello screenshot qui sopra.
chrome evidenzierà l'oggetto albero a colori, nel tuo caso - nel terminale web
e poi cercare in rete quel nome o qualcosa di simile.
vai ahttps://xstation5.xtb.com/
creare una demo su una piattaforma web e provare a sparare la sanzione
Ho dato un'occhiata ai file json.
Non ho trovato nessun valore, forse sono solo una foto o semplicemente non li ho guardati bene?
Qualcuno mi consigli!!!
Ci sono momenti in cui viene inserita un'immagine per l'antiparser. Se il testo che vuoi non è selezionato per la copia, è un'immagine. Se lo è, puoi tirarlo fuori.
Non riesco nemmeno a trovare una foto, non riesco a trovare una foto...
quando si fa una demo.
Accettiamo clienti dal vostro paese con un'altra filiale.
Non so, per me ha funzionato senza problemi.
comprare l'eu per mezza giornata minimo.
sezione umorismo: un segnale da parte mia) )
Bene, cominciamo con il fatto che l'oppio di tutto il mercato è il tasso di cambio della moneta nazionale o della moneta di deposito.
E per fortuna, Moex ha uno strumento Si che soddisfa la nostra condizione.
1. è volatile come il GBP intraday.
2. Ci sono informazioni su di esso sull'open insteres come su altri strumenti.
3. l'apritore è un agente fiscale, quindi li promuovo per buona misura!
Per il resto, prendo solo 13 strumenti dal mercato, a proposito, forse non è un buon numero, ma questi strumenti sono stati scelti secondo il mio istinto. Ecco la loro lista!
Faccio un file di allenamento di 7500 colonne e 50 righe da questa lista, dove le prime 10 righe ho un test, e il resto sono in corso.
Dopo la pre-elaborazione ho da 150 a 300 colonne importanti per l'obiettivo, e su questa rete addestrata con il metodo dei vettori di ancoraggio(uno dei costosi per l'apprendimento automatico) la sua complessità è che quando si aggiunge 1 colonna al modello la complessità del polinomio raddoppia, quindi non posso costruire un modello di più di 15 ingressi anche su un computer super potente. Beh, il mio può fare 12, e il server di posta non lo rende più veloce. Questo solleva la questione del significato più profondo! C'è un costo per ottenere il modello, cioè, ogni ottimizzazione non è gratuita e c'è il potenziale per guadagnare questo modello o fare una perdita. Non sempre ci vuole molto tempo per ottenere un buon modello. Si può ottenere un buon modello a 5-7 ingressi e a 10-12 e si aggiunge più fastidioso che se non si possono ottenere buone cifre di allenamento a 5-7 ingressi, si deve iniziare l'allenamento a 12, dove fino a 9 c'è solo una diminuzione, e solo dopo può aumentare. Tutto sommato, è un processo molto difficile, ve lo posso dire. Ma mi sono abituato a 2-4 ore di buon lavoro, prendere i miei modelli e fumare ancora bambù, sedermi e osservare. Non c'è altro modo :-(.
Quindi quali strumenti saranno selezionati dalla lista di cui sopra, non so, ma a scapito del petrolio per dire che lei cade abbastanza spesso, così ho incluso.
Dmitry, ho risposto alla tua domanda clinica?
Per favore, rispondi anche alla mia domanda clinica (mi hai letto nel pensiero ieri e dopo che ho guardato questo metodo hai postato il tuo modo di lavorare con i dati - grazie)... MA la domanda rimane: questo metodo è usato per classificare, quindi immagino, le caratteristiche - ne hai bisogno... cosa classifichi, se non un segreto? LN(Close/Open)? e cosa insegna?
-se è un segreto, lo capirò- "know-how"?
p.s. Mi butto un paio di link per orientarmi all'argomento (non è proprio la mia statistica, dopo tutto, anche se quest'ultima può essere messa in un "modello ambientale", probabilmente):
Introduzione all'IA
Dichiarazione e possibili soluzioni al compito di addestrare le reti neurali
Pre-elaborazione dei dati
Insieme di metodi