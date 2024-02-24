L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2491
E in risposta vi dirò che cosa è questo evento, è un cambiamento del segno del sorriso. Ora sono seduto e lo guardo in tempo reale, o meglio ho guardato giovedì quando i grandi giocatori sono passati dal segno meno al segno più e dopo di che la caduta è iniziata in modo feroce. Penso che dovremmo guardare alla radice e tutto si risolverà, anche senza reti neurali, e se diamo loro questo strumento sarà una bomba. È come una calcolatrice Singer, non si stanca mai e non fa mai errori.
No, sono confermati dalla pratica, ma non dalle macchine :-(
Non una semplificazione, ma un'alternativa che funzionerà più velocemente, e che permette di utilizzare più computer in batch per trovare una soluzione!
Sto parlando di un beneficio globale per gli altri, per renderlo popolare, per così dire.
vai pure, io sono d'accordo!
Bene, il nostro Misha sta facendo la stessa cosa, la sua "regola iniziale" è il "TC sequent" da cui allena il suo AMO.
State facendo la stessa cosa (assolutamente), solo che chiamate le cose con nomi diversi...
Ma il tuo approccio è più intelligente perché puoi scegliere qualsiasi "regola di partenza" ed è legato ad uno...
Il nuovo metodo a cui sto pensando è quello di trovare tali regole, che ho chiamato eventi significativi, in modo automatico, poi addestrare un modello per ogni evento e soprattutto tenere conto dell'influenza degli eventi passati sull'evento attuale, e quindi sul futuro. L'influenza è espressa in termini di onde di probabilità che possono essere di diversa lunghezza e potenza predittiva. Così, un campione su ogni barra può essere diviso in campioni di eventi significativi utilizzando predittori di base e poi vengono combinati per lavorare su ogni barra, creando così un modello complesso.
Inoltre, faccio la stessa cosa, soprattutto se voglio riempire il mio AMO con 100 milioni di predittori, è proprio tecnicamente impossibile senza la compressione/regola stretta/regolaTCPer questo ho inventato una "base di conoscenza" in modo da non dover tenere 100 milioni di predittori in una tabella, AMO chiamerà quelli giusti dalla cartella giusta al momento giusto, ma questo è ancora allo stadio di pensiero...
È possibile allenarsi su 100k predittori? Sto facendo una selezione di predittori attraverso la quantizzazione, controllando il potere predittivo di ogni quantile di predittore e di solito riesco a trovare alcuni campioni con una migliore formazione. Ho intenzione di generare al volo predittori derivati da altri e controllarli subito, se ha senso nel campione risultante allora salvare l'impostazione separatamente e usarla come trasformazione aggiuntiva prima di alimentare i dati del modello come strato in NS.
Cosa mostrano i test? Dopo tutto, è sufficiente raccogliere statistiche, e poi pensare all'integrazione online.
Io commercio anche meravigliosamente con le mie mani - 70% di operazioni redditizie, ma il mercato prende il suo pedaggio quando c'è un crollo emotivo...
Ho lo stesso :-(
I test non mostrano nulla perché non c'è raccolta di dati, ma se ho successo con le mani, allora la macchina lo farà al 100%... Nel trading reale ci sono alcune sfumature di anticipazione prima della decisione chiave. E la decisione della barra con un ritardo di 1-3 barre, quando lo smile mostra non ciò che è ora, ma ciò che sarà la prossima barra o tra una barra, ecc. non sempre aiuta, ma quando dopo aver cancellato lo smile cambia il suo segno da +100 a -250 su questo clearing!!!!!
E ti rendi conto con sicurezza che il prossimo è SOLO la vendita, e guarda qualsiasi segnale della Sequenza viene interpretato semplicemente al ribasso e basta, la tattica più efficace !!!!!!!
Un nuovo metodo a cui sto pensando è trovare tali regole, che ho chiamato eventi significativi.
Bene, giusto... Ora immagina questo: perché un trend inizi, abbiamo bisogno di una serie/sequenza di tali "Eventi significativi" (SV), e molti SV sono accaduti un mese fa dal prezzo corrente, per esempio.
Ve lo immaginate?
E ora...
Ha senso allenarsi su 100k predittori?
-- Pensate a quante sequenze diverse di contatori ci sono da cercare, e ce ne sono trilioni.
E non può essere fatto in una finestra scorrevole (dati tabulari) come si fa ora (e tutti gli altri), se si prende un prezzo in una finestra scorrevole, 2 predittori sono sufficienti per descrivere tutto, ma è inutile.