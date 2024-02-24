L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2494

eccocom #:
)))). Vedo che sembra avere un solido background di comunicazione. Io stesso probabilmente scrivo codice Hindu in 8 casi su 10)), ma sarei comunque contento di poter condividere la mia esperienza. E sarebbe bello trovare chi scrive in Python, e non solo neuronet, ma l'intera struttura degli EA in generale.
Sono favorevole, ma rifiuto molte idee altrui, ~99% perché l'ho già fatto e il risultato mi è noto.... E ho capito che non posso esprimere la mia visione a parole, ho bisogno delle immagini sotto forma di video clip, ma sono troppo pigro per farlo...
 
mytarmailS #:
La tua risposta mi fa sentire stanco dell'argomento e la comprensione dell'inutilità di andare oltre lo stabile 55%)
 
eccocom #:
Hai visto bene attraverso di me...

55% - Sì, ma solo in un paradigma, zigzag, ritorni, colore della candela ecc.

Ma ci sono anche altri paradigmi.
 
mytarmailS #:
55% - Sì, ma solo in un paradigma, zigzag, ritorni, colore della candela ecc.

Cointegrazione, Kalman e Fourier, o qualcosa di più interessante?) A proposito Maxim Dmitrievsky, è segnato come un tuo amico, usa sempre gli slider, sai se ha avuto qualche esperienza con i derivati da loro? Voglio provarlo, ma nel caso tu abbia già un'opinione in merito.
 
mytarmailS #:
Non usa affatto i neuroni, usa un programma mediocre d'autore già pronto (è un ibrido di SVM e MGUA), non programma in Python o R-code, quindi la parola Sequental() gli è sconosciuta, 20 anni di esperienza nelle reti neurali, è ancora presto per essere coinvolto...


Beh, vedete, sto chiedendo del codice ad altri ma uso solo quello che ho scritto io stesso. Senza contare le soluzioni già pronte. Dove ti ha portato la tua conoscenza della programmazione? Avete raggiunto la fine prevista del vostro lavoro? No, perché stai cercando e lanciando tra le tue ricerche che non si risolvono nella tua mente. Prima di giudicare qualcuno, chiediti cosa hai fatto tu, hai una risposta? Tu non ce l'hai, quindi non fare la femminuccia su questo .... ventosa!!!!!
 

Avatar da abbinare al suo proprietario, non molto di un twist!!!! :-)



 
Mihail Marchukajtes #:

la gentilezza è caratteristica dei vecchi locali)

 
Valeriy Yastremskiy #:

Questo è il nostro umorismo. Noioso :-(.
 

Ho trovato un vecchio video di una conferenza di un grande maestro dell'addestramento delle reti neurali con 20 anni di esperienza, un esperto di IA e cosa dire modestamente, un grande algotrader, un guru, un mentore per principianti e semplicemente una brava persona.

 

..

Sì, lo faccio, lo faccio, calmati già)))

