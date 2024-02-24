L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2494
)))). Vedo che sembra avere un solido background di comunicazione. Io stesso probabilmente scrivo codice Hindu in 8 casi su 10)), ma sarei comunque contento di poter condividere la mia esperienza. E sarebbe bello trovare chi scrive in Python, e non solo neuronet, ma l'intera struttura degli EA in generale.
Sono d'accordo, ma rifiuto un sacco di idee altrui, ~99% da quando l'ho fatto e il risultato è noto a me.... Ma ho capito che non posso esprimere la mia visione a parole, ho bisogno delle immagini in formato di videoclip, ma sono troppo pigro per farlo...
C'è un senso di stanchezza dell'argomento nella tua risposta, e una comprensione dell'inutilità di andare oltre lo stabile 55%)
Hai visto attraverso di me...
Non usa affatto i neuroni, usa un programma mediocre d'autore già pronto (è un ibrido di SVM e MGUA), non programma in Python o R-code, quindi la parola Sequental() gli è sconosciuta, 20 anni di esperienza nelle reti neurali, è ancora presto per essere coinvolto...
Avatar da abbinare al suo proprietario, non molto di un twist!!!! :-)
la gentilezza è caratteristica dei vecchi locali)
Ho trovato un vecchio video di una conferenza di un grande maestro dell'addestramento delle reti neurali con 20 anni di esperienza, un esperto di IA e cosa dire modestamente, un grande algotrader, un guru, un mentore per principianti e semplicemente una brava persona.
..
Sì, lo faccio, lo faccio, calmati già)))