Bisogna davvero capire tutta la filosofia del campo MoD, e senza conoscere molte informazioni nel campo è molto difficile arrivare alla filosofia della questione, e senza di essa arrivare alle giuste conclusioni
Nello sviluppo economico, nuove linee di business emergono da un comportamento caotico. Alcune di esse si rivelano essere dei vicoli ciechi, ma un'altra parte realizza nuove direzioni di progresso. La rimozione artificiale dell'incertezza porta alla stagnazione e alla degradazione del sistema, poiché esclude l'emergere di direzioni progressive di sviluppo. Questi postulati si applicano a tutti i sistemi complessi, compresi quelli economici e sociali.
In generale, la filosofia principale non è quella di eliminare l'incertezza, ma di sfruttarla...
e un "vicolo cieco" si è chiaramente insinuato nel thread sotto forma di post recenti di coloro che non sanno come affrontare l'incertezza... MO non è chiaramente per loro... come non possono provare a se stessi -
La possibilità di auto-organizzazione in un sistema dinamico.
Io, per esempio, ho organizzato il processo per ottenere un modello in 2 ore, con una serie di programmi raccolti e faccio le stesse azioni più e più volte. UNO E IL SEGUENTE!!!! Non c'è bisogno di rimbalzare tra i metodi di ottimizzazione, le scelte della topologia di rete, o il rimescolamento dei dati di input. L'algoritmo di creazione del modello è rigido e non può essere cambiato,
sì, i risultati dell'ordinamento del caos sono DIVERSI, poiché molti fattori influenzano il sistema (e non tutti possono essere presi in considerazione)... ed è per questo che non si può prevedere per molto tempo... e bisogna riqualificare periodicamente.
Le alternative hanno un sistema di priorità, la transizione del sistema nel caos è possibile solo nel caso di priorità poco chiare. Questo corrisponde alle fosse a potenziale ridotto (c78) nella figura. Se le priorità sono chiaramente espresse e diverse, corrispondenti a diverse profondità delle fosse potenziali, allora il caos è improbabile, il sistema si muoverà in uno stato deterministico con la scelta dell'alternativa migliore chiaramente espressa. Ovviamente, le alternative corrispondenti ai punti della figura hanno le seguenti caratteristiche: 14 - meglio di tutto, 10 - niente da fare, 7 - forse, 3 - come ultima risorsa, 4-5 "E non ci interessa..." (с).
La seconda analogia è che ogni domanda complessa ha almeno due risposte corrette, corrispondenti a potenziali buchi nel modello prototipo. E c'è un lungo dibattito tra queste due risposte. Dovremmo permettere la vendita di armi ai cittadini come negli Stati Uniti? Le tasse dovrebbero essere aumentate? Dovremmo rendere l'ingresso in centro un pedaggio? ecc. Le discussioni del talk-show ricordano il comportamento caotico del pallone considerato in un modello semplice.
Una terza analogia è lo stato caotico di un sistema complesso quando si sceglie tra due alternative disuguali: "Essere o non essere?". (c), "Sono una creatura o ho diritto?". (с).
Che ruolo hanno i calcoli matriciali nella tua modellazione? li usi e da quale libreria (quali sono gli strumenti)?
con codice in R... su Neuroshell e addestrato lo stesso
grazie per la risposta.
Sì, ci saranno differenze nei risultati dell'ordinamento del caos, perché molti fattori influenzano il sistema (e non tutti possono essere presi in considerazione)... ed è per questo che non si può prevedere per molto tempo... e dobbiamo periodicamente riqualificare
Reshetov per 8-9 anni, e prima di questo si è seduto su Neuroshell e ha addestrato, addestrato e formato modelli.
