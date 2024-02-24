L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2483
siti web?
ci sono, e?
Sito web, piattaforma di trading web, non può ottenere alcune metriche da esso, non riesce a trovare il giusto json .... Puoi farlo?
google chrome e aprire gli strumenti di sviluppo per vedere come recuperare ciò che il sito sputa fuori
Non ricordo i dettagli, ma va più o meno così.
quando ottieni i risultati di cui hai bisogno, puoi inserire il link nel tuo browser
Se siete soddisfatti della risposta, usate il mcuel Web-Brequest e avrete il testo che vi serve sul vostro computer.
Poi si fa il solito lavoro con le stringhe, anche in mcuelle.
Qui ho copiato le major dal CME, ma è stato molto tempo fa:
Ho già fatto tutto questo, ti ho detto che non riesco a trovare il file di cui ho bisogno in "strumenti di sviluppo" e tu dici "trova il file". ))
vai ahttps://xstation5.xtb.com/
fare una demo su una piattaforma web e provare a sparare la sanzione
Ho dato un'occhiata ai file json
Non ho trovato questi valori, forse non li mostrano come immagine o semplicemente non li ho guardati bene?
Chiunque abbia un indizio!
1) Guarda tutti i file (non solo le immagini), non solo JSON.
2) Forse i dati sono trasmessi come un flusso, non come un file? È come se la stessa stazione radio online fosse ascoltata da 100 persone allo stesso tempo, 1 flusso per tutti, piuttosto che ognuno abbia la propria connessione e i propri dati. Risparmia il traffico del server.
In generale, tutto dipende dall'immaginazione del programmatore... Bisogna decifrarlo.
E prova a scrivere al supporto tecnico. Forse hanno un'API, o FTP, o in qualche altro modo.
Ci sono altri json lì dentro?
Cosa c'è lì dentro oltre ai file json?
C'è molto, non ho scritto alcun sito web, quindi è difficile dire quale sia lo scopo dei file.
1) Rivedere tutti i file in generale (tranne le immagini), non solo JSON.
2) Forse i dati sono trasmessi come un flusso, non come un file? È come se la stessa stazione radio online fosse ascoltata da 100 persone allo stesso tempo, 1 flusso per tutti, piuttosto che ognuno abbia la propria connessione e il proprio flusso di dati. Risparmia il traffico del server.
In generale, tutto dipende dall'immaginazione del programmatore... Bisogna decifrarlo.
E prova a scrivere al supporto tecnico. Forse hanno un'API, o FTP, o in qualche altro modo.
Non scriverò al supporto, non mi aiuteranno con questo, ma cercherò di esplorare le mie opzioni...
Penso solo, questo non è esattamente il sito, e la piattaforma, può essere che non c'è accesso a queste informazioni, così come il saldo del conto, per esempio?
c'è un sacco di roba lì dentro, non ho scritto alcun sito web, è difficile dire quale sia lo scopo dei file
Provate a dividerli in gruppi, json 1°, qualcos'altro 2°.
allora sarà più facile.
se prendi almeno qualcosa nel gruppo, allora è una questione di tecnica, troverai quello che ti serve