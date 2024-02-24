L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2433
Implementato un algoritmo basato sui principi di "knowledge base" versione 1.0.0 :)
Come si determina la larghezza e l'altezza della "zona"?
Come ponderate la risposta delle regole dalla base?
Come si determina la larghezza e l'altezza della "zona"?
Come si pesa la risposta delle regole dalla base di conoscenza?
Non peso le regole perché non le ho nella "base di conoscenza". Non ancora, ho fatto tutto sotto forma di immagini, come una persona.
Per quanto riguarda l'ampiezza della zona, è necessario rivelare tutto il concetto, dirò l'essenza senza rivelare i dettagli, solo perché è lungo...
Abbiamo un modello attuale (ultimi n prezzi o altro)
Nella "base di conoscenza" sto cercando gli stessi modelli e vedere come sono finiti.
Naturalmente ho bisogno di tradurre i modelli in un dominio di coordinate normalizzato.
Si ottiene una specie di caos nelle traiettorie dei modelli, niente di interessante...
Solo un'osservazione: è così che si cerca di prevedere le tendenze, ZZ e altre cose (elissi blu).
Stai giocando con il caos più puro.
Ok, continua, ma è un caos? Se lo guardiamo con un occhio umano, possiamo vedere che c'è una certa coerenza in tutte e tre le traiettorie, cioè, possiamo vedere la zona da cui il prezzo rimbalza verso il basso in tutti e tre i casi
L'algoritmo fa questa ricerca automaticamente.
La risposta alla domanda :
Come si determina la larghezza e l'altezza della "zona"?
È la larghezza della zona trovata, ed è sempre diversa per ragioni oggettive.
Inoltre convertiamo la zona trovata dalle coordinate normalizzate alle coordinate assolute e otteniamo la zona di rimbalzo prevista
È così semplice))
ps Più intelligente è l'algoritmo di ricerca di modelli nel RI e più ricco è il RI stesso, più intelligente è il robot
L'approccio è interessante.
La cosa principale è semplice e chiara. Inoltre si può ottenere invariante ai timeframe, cioè si può trovare un pattern sul giornaliero e usarlo sui minuti
Non sarebbe più facile misurare le tue serie con l'entropia e capire cosa c'è?
Cosa c'entra l'entropia?
Cosa c'entra l'entropia?
la prevedibilità della serie
la prevedibilità della fila
Non capisci proprio niente, leggi il mio post con attenzione.
Non hai capito proprio niente, rileggi il mio post con attenzione.
Ho fatto questo mezzo anno fa o più attraverso il clustering. Le tue costruzioni sono ipotetiche, su nuovi dati risulterà diversamente, perché non hai nemmeno guardato l'entropia, che non è diversa da sbCredo di aver mostrato anche dei mazzi degli stessi cluster con certe "zone" dove sono stati piazzati gli ordini in sospeso. Ho scritto un bot, l'ho controllato nel tester e si è rivelato tristemente
L'algoritmonon ha visto nuovi dati per più di 2 mesi, prende decisioni basate su dati piuttosto datati, ma mi sembra abbastanza adeguato...
Ecco il grafico EUR 5 min di oggi.
L'euro è il grafico a 5 minuti di oggi).