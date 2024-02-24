L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2432
6 scambi
ho aggiunto sui baskak per renderlo più chiaro
Baskak è un rappresentante delkhanmongolo nelle terre conquistate, un esattore delle tasse(balivo [1]).
Non hai nemmeno quello, mastica il tuo grasso:)
Una scimmia è un commerciante migliore ))))) Mi vergognerei a mostrarlo.
Quelli che non sanno nemmeno cosa sia la NMR, possono essere tranquillamente mandati alla MPC, oppure leggere tutto il topic dalla prima pagina, sfogliando con schizzinosità le pulsioni verbali di Rena e dei baskak volanti. Perché non capiranno mai la filosofia dell'argomento :)
Sai cos'è un PLM?
Suggerisci anche di giocare a poker con le carte di Carnot ))))
non funziona, almeno scrivere sul forum sulla qualità dei prodotti nel mercato non ha senso.
Secondo l'amministratore, la frequentazione del forum da parte dei clienti tende a zero, sono solo contrassegnati sulla pagina principale
)))
Io preferisco Preferance).
Implementato un algoritmo basato sui principi di "knowledge base" versione 1.0.0 :)
Differenze dai "classici" della classificazione...
1) L'algoritmo non è addestrato sulle etichette di classe, non ha affatto etichette, ma c'è una "memoria" (base di conoscenza).
2) C'è il forte sospetto che non ci sia una riqualificazione di principio...
3) L'algoritmo non predice il prossimo momento nel tempo (non predice la tendenza attuale), ma predice le zone di inversione del mercato
4) Non sono stati utilizzati classificatori e regressori, ma la riduzione dei dati (riduzione delle dimensioni) e il clustering
L'immagine mostra le zone di supporto e resistenza disegnate dall'algoritmo. Il colore tenue indica un pd/p con una bassa probabilità di +- 50%.
Il colore chiaro rappresenta le aree in cui l'algoritmo è sicuro al 75% e oltre.
Il momento in cui la zona appare sul grafico è indicato da un punto sul grafico, bene o l'inizio della zona stessa...
L'algoritmo non ha visto nuovi dati per più di 2 mesi, quelli stanno prendendo decisioni basate su dati abbastanza obsoleti, ma per me abbastanza adeguato ...
Ecco il grafico EUR 5 min di oggi.
Non so perché dovrei tenere un robot così forte nel mio robot di trading, ma non credo che sia molto preciso, mi sembra che il mercato stia migliorando ...
Sto progettando di fare un robot davvero forte su una potente "base di conoscenza" ma è difficile, sto pensando alla sua implementazione, la mia ipotesi è che un tale robot possa pesare decine di gigabyte, ma dovrebbe commerciare bene...
Questo è tutto per ora...
Perché hai dipinto così tanto sulla carta da non poterla vedere anche se sei tu l'autore?
come minimo, disegnare frecce di entrata/uscita per il sistema di trading, idealmente questo è testato dal tester
come minimo, il TS invertito (il segnale di acquisto finisce con un segnale di vendita e viceversa) non funzionerà,
ma forse i piccoli decolli funzioneranno, anche se perché è meglio degli indicatori ordinari, tacerò sui drawdown, perché non è la cosa principale, giusto? ))))
ZS: se "capovolgi" le frecce, penso che non cambierà nulla ;)
perché avete dipinto così tanto sul grafico che anche come autore non si vede nulla?
Coloro che non sanno nemmeno cosa sia la NMR, possono essere tranquillamente mandati all'MPC, oppure leggere tutto il topic dalla prima pagina, sfogliando in modo schizzinoso le pulsioni verbali di Rena e dei baskak volanti. Perché non capiranno mai la filosofia dell'argomento :)
sei già a pagina 10 dello strabiliante plummer del neurone
fare qualcosa al riguardo.