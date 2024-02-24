L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1215

Igor Makanu:

Ti sto dicendo che sei stato l'unico che ha potuto semplificare il problema MO in questo modo, tutto è ricercabile, tutto funziona, ci sono stati esempi da Reshetov nei primi giorni di sviluppo MQL, ma sono primitivi, anche se ))))

l'unica cosa rimasta è lucidare l'algoritmo e finire il tema RL :) potrebbe essere possibile allungare una certa % di qualità del modello con classificazioni di qualità superiore in Python

e per lanciare l'enumerazione delle varianti a Tesla... ma è molto da fare
Martin Cheguevara:

Il mio grafico delle azioni non è casuale ed è abbastanza informativo (devo controllarlo), ho imparato a distinguere le tendenze dagli appiattimenti.

Il commercio va avanti, ma deve diventare più efficiente.

Dov'è il grafico delle azioni?

 
Martin Cheguevara:
Vi aggiungerò l'analisi delle pagine tramite i motori di ricerca google yandex

quindi perché ne avete bisogno?

 
Maxim Dmitrievsky:

l'unica cosa rimasta è quella di leccare l'algoritmo fino alla fine e finire questo tema con RL :) ci può essere su python a causa della maggiore qualità di classificazione sarà ancora possibile spremere qualche % di qualità del modello

Ho molto lavoro da fare.

Ho provato ieri in VS2017, Python funziona, e l'ho anche ottenuto in un modulo separato di widows. L'unica cosa è che IronPython 2.7 è lì, ho bisogno di analizzarlo, ma penso di poterlo agganciare con MT5 senza problemi

 
Ho imparato a distinguere le tendenze dal piatto:

Sì, ho appena pensato perché creare qualcosa da solo, sono interessato nella relazione causa-effetto delle due variabili il mio programma è già in grado di utilizzare Apache Lucene, JSOUP, JSON, Apache POI e così via tecnologie per riconoscere il testo ovunque in qualsiasi cosa nelle immagini ai documenti e così via (questo è accompagnato da matrici di informazioni (memorizzati in un database distribuito) secondo cui è indicizzato informazioni riconosciute in oggetti grafici) se qualcosa non può - cercando un sito per convertire i dati in un formato accettabile per il riconoscimento o se stesso se può.

Il fatto è che non voglio reinventare la ruota ... ho solo bisogno di trovare una rete neurale in grado di imparare velocemente con due variabili di input - i dati azionari e l'indicatore di tendenza.

(Ho circa 5 anni di esperienza di sviluppo Java EE, molti progetti già realizzati).

Non sto nemmeno cercando di attaccare un neurone al trading di mercato. È inutile e molto probabilmente impossibile in questo momento, poiché non c'è stata almeno un'implementazione di una rete neurale di guadagno stabile.

Il mio grafico Equity non è casuale e abbastanza informativo (devo verificarlo), ho imparato a distinguere le tendenze dal piatto.

Una volta ero impegnato nel tema della creazione di neurofiltri per migliorare l'efficienza di EAs pronti con l'apprendimento dai risultati di trading nel tester e ci sono alcuni sviluppi, e al momento sono solo interessato nel campo della vostra competenza, in termini di parsing, riconoscimento, indicizzazione per gli archivi di diversi tipi di documenti, album, ecc Se questo post non è trolling, può cercare una cooperazione reciprocamente vantaggiosa, scrivere nel personale.
 
Alexander_K:

Ehhhhh, ragazzi...

Una certa Kesha è già diventata la tua salvatrice... Il nipote e fedele seguace di SanSanych, che non ha mai conosciuto la fisica o la matematica...

I ritorni sono fondamentali, perché il prezzo è parte integrante di loro e niente di più.

Se non sai cosa farci, potresti essere sorpreso dal fatto che il prezzo è un integrale di esso, quindi non limitarti, per carità, qualche zio "quantum da volstreet" dice nel mezzo che i rendimenti sono sufficienti e tutti sono d'accordo con lui. I quants non usano stoploops e tecrofits, per loro è tutta matematica, è un'altra dimensione, un'astrazione.


Kesha Rutov:

Il ritorno è momentum, e ci sono anche stocastico, makdak, zigzag, ecc. Non c'è bisogno di limitarsi, da Dio, qualche zio, come "quantum da volstreet" nel mezzo, blaterare che abbastanza rendimenti e tutti assentire a lui, bene, quants e stoploops non utilizzare e teyrofits, per loro tutti una matematica continua, è un'altra dimensione, un'astrazione.


Aleshenka fratello ci ha portato su una strada sbagliata, prevedendo ritorni con un errore negativo, ed è scappato

 

è stata sollevata un'interessante domanda sulle metriche predittivehttps://stats.stackexchange.com/questions/126829/how-to-determine-forecastability-of-time-series

Non so quanto sia importante per i nostri scopi, e quanto influisca, ma non mi è dispiaciuto scrivere qualche riga di codice per controllare la dipendenza di "un certo potere di predizione" dalla dimensione della finestra di dati.

Così ho preso 4 pezzi diversi di prezzi (returnees) e ho controllato la dipendenza del "potere di predizione" dalla dimensione della finestra in ogni pezzo

quindi x1 è la potenza delle previsioni e x2 è il numero di punti di dati nella scatola

Conclusioni :

1) prendere una finestra fissa per le previsioni è tutt'altro che ottimale

2) la finestra ottimale per le previsioni è sempre "fluttuante".


codice:

х <- my_price
q <- 10:500
ma <- matrix(nrow = 0,ncol = 2)
for(i in q) {
  
  x1 <- ForeCA::Omega(  tail(diff(x),i) ,spectrum.control = list(method = "wosa"))[1] 
  x2 <- i
  d <- cbind(x2,x1)
  ma <- rbind(ma,d)
}
plot(ma,t="l",main = max(ma[,2]))


где х  - это цена
mytarmailS:

domanda interessante sulla metrica predittiva sollevata

Non so quanto sia importante per i nostri scopi, e quanta influenza abbia, ma ho avuto il coraggio di scrivere qualche riga di codice per verificare la dipendenza di "un certo potere predittivo" dalla dimensione della finestra di dati.

Conclusione:

1) prendere una finestra fissa per le previsioni è tutt'altro che ottimale

2) la finestra di previsione ottimale è sempre "fluttuante".

Conclusioni. La previsione di oltre 100 punti non ha senso.

 
Yuriy Asaulenko:

Conclusioni. La previsione di oltre 100 punti è inutile.

No, la parola corretta è inutile prendere un periodo fisso

