mytarmailS:

Musk ha comprato bitcoin quattro giorni fa, grande notizia.

Puoi vedere su google trends come la gente cerca le informazioni su google.

E se si confronta il grafico di "interesse in bitcoin" e il prezzo del bitcoin, si può vedere la connessione ad occhio nudo, e la correlazione quantitativa > 0,6

Prezzo bitcoin blu, krvsny r.trend

Sono sicuro che l'analisi di Twitter è la stessa...

Non è un brutto segno...
 
denis.eremin:

Senza un esempio concreto non è chiaro - mostratelo a coppie

Per analogia con i randomi, tra le croci di dollari la correlazione dovrebbe essere 0,5. Per esempio tra gli incrementi logaritmici di eurusd e gbpusd

 
mytarmailS:

Musk stava comprando a gennaio il fattone acido ha detto questo

E se si confronta il grafico "interesse in bitcoin" con il prezzo del bitcoin, si può vedere la correlazione ad occhio nudo, e la correlazione quantitativa è > 0,6

Prezzo bitcoin blu, krvsny r.trend

Sono sicuro che l'analisi di Twitter è la stessa...

Non è un brutto segno...

Musk stava comprando a gennaio il fattone acido ha detto questo

 

Prospettivamente

inoltre

Trova 10 differenze, per così dire).

si scopre che il bitcoin è completamente libero, su puri principi di mercato, senza un market maker

la correlazione è 0,7222562



E se normalizziamo la serie secondo la volatilità sembra che il bitcoin non sia mai sceso. È abbastanza interessante guardare non il prezzo assoluto, ma il relativo


 
mytarmailS:

... si scopre che la punta non è mai caduta veramente.


Centro!

 

A proposito, c'è un forte sospetto che le serie normalizzate per la volatilità siano migliori predittori


 

A nessuno importa perché più soldi nel sistema rendono il bitcoin più costoso?

La matematica della piramide è interessante.

Presto tutte le persone del mondo entreranno nel sistema, depositeranno tutti i soldi e sarà il paradiso.) Bitcoin varrà trilioni di sterline. E tutti potranno comprare la propria fabbrica con i robot, le auto con il pilota automatico distribuiranno i prodotti, e gli abitanti si sdraieranno sulla spiaggia e compreranno di nuovo i bitcoin. Il prezzo di un dollaro investito aumenterà molte volte in bitcoin.

Non è bello? Ma mi vengono in mente i tulipani ;)

 
Uladzimir Izerski:

Bitcoin varrà trilioni di dollari. E tutti saranno in grado di comprare la propria fabbrica con robot, auto con pilota automatico che consegnano prodotti, e la gente si sdraierà sulla spiaggia e comprerà di nuovo bitcoin. Il prezzo di un dollaro investito salirà molte volte in bitcoin.

Finora, sembra che sia così.

Rorschach:

simile ai randomi, tra le croci del dollaro la correlazione dovrebbe essere 0,5. Per esempio tra gli incrementi logaritmici di eurusd e gbpusd

con tale conoscenza solo al COC

