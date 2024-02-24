L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2330
Musk ha comprato bitcoin quattro giorni fa, grande notizia.
Puoi vedere su google trends come la gente cerca le informazioni su google.
E se si confronta il grafico di "interesse in bitcoin" e il prezzo del bitcoin, si può vedere la connessione ad occhio nudo, e la correlazione quantitativa > 0,6
Prezzo bitcoin blu, krvsny r.trend
Sono sicuro che l'analisi di Twitter è la stessa...Non è un brutto segno...
Senza un esempio concreto non è chiaro - mostratelo a coppie
Per analogia con i randomi, tra le croci di dollari la correlazione dovrebbe essere 0,5. Per esempio tra gli incrementi logaritmici di eurusd e gbpusd
Musk stava comprando a gennaio il fattone acido ha detto questo
Prospettivamente
inoltre
Trova 10 differenze, per così dire).
si scopre che il bitcoin è completamente libero, su puri principi di mercato, senza un market maker
la correlazione è 0,7222562
E se normalizziamo la serie secondo la volatilità sembra che il bitcoin non sia mai sceso. È abbastanza interessante guardare non il prezzo assoluto, ma il relativo
... si scopre che la punta non è mai caduta veramente.
Centro!
A proposito, c'è un forte sospetto che le serie normalizzate per la volatilità siano migliori predittori
A nessuno importa perché più soldi nel sistema rendono il bitcoin più costoso?
La matematica della piramide è interessante.
Presto tutte le persone del mondo entreranno nel sistema, depositeranno tutti i soldi e sarà il paradiso.) Bitcoin varrà trilioni di sterline. E tutti potranno comprare la propria fabbrica con i robot, le auto con il pilota automatico distribuiranno i prodotti, e gli abitanti si sdraieranno sulla spiaggia e compreranno di nuovo i bitcoin. Il prezzo di un dollaro investito aumenterà molte volte in bitcoin.
Non è bello? Ma mi vengono in mente i tulipani ;)
Bitcoin varrà trilioni di dollari. E tutti saranno in grado di comprare la propria fabbrica con robot, auto con pilota automatico che consegnano prodotti, e la gente si sdraierà sulla spiaggia e comprerà di nuovo bitcoin. Il prezzo di un dollaro investito salirà molte volte in bitcoin.
Finora, sembra che sia così.
simile ai randomi, tra le croci del dollaro la correlazione dovrebbe essere 0,5. Per esempio tra gli incrementi logaritmici di eurusd e gbpusd
con tale conoscenza solo al COC