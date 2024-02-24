L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2327

Quando viene aperta una posizione, vengono piazzati 2 ordini pendenti (Buy Stop e Sell Stop), se
uno degli ordini in sospeso è scattato e ha aperto una posizione, il secondo ordine in sospeso viene chiuso,
e da una posizione aperta vengono aperti 2 ordini pendenti (Buy Stop e Sell Stop).
La prima posizione viene aperta manualmente.
Variabili: Distanza in pip da (Buy Stop e Sell Stop).Dimensione del lotto.
 
Maxim Dmitrievsky:

Non vedo nessuna barriera

Ho letto (letto) Naked Stats di Whelan Charles. Mi piace, non è troppo noioso. Piaciuto: Non si può controllare ciò che non si può misurare. Tuttavia dovete essere fermamente convinti di quanto segue, Quello che state misurando è veramente quello che state cercando di controllare))))

Aggiunto. Questo non ha quasi nulla a che fare con IR).

per MO devi impostare il tuo spazio di ricerca, altrimenti funziona)

 
Bene, questo è esattamente il problema qui, con la comprensione dello spazio di ricerca. Gli incrementi di prezzo avvitati sulla stagionalità della comprensione non danno molto, ma trovano solo regolarità su un segmento finito.

Con il discorso e le immagini la comprensione dello spazio di ricerca è più facile).

 
mytarmailS:

No, non sono d'accordo, ancora una volta hai frainteso...

Vedo il trasduttore come una struttura complessa non lineare, molto probabilmente una rete neurale a cascata.

prezzo di ingresso --- convertitore --- onda sinusoidale.

Per chiarezza ho mostrato un esempio con una sola sinusoide, ma ne sono possibili altre. Al prezzo di ingresso, all'uscita sinusoide con gli stessi parametri tranne la fase

Se la rete impara a fare questo, allora non serve altro....

L'idea del modello è nota, complessa, con scopi di modellazione poco chiari...

Beh, nessuno vieta di credere, ma è meglio diluire la teoria con la pratica

resistenza e due diodi = profitto

)


 
le batterie si bruciano, e dove sono finiti i 0,6 volt sui diodi?

 
questo è il modello, il diodo è perfetto ma le batterie sono sovietiche

ps ps per i circuiti)
 
meglio qui su MOs, reti, su R, python o altro. I ragazzi di MO, come ho notato, amano i radioamatori, ma i radioamatori non tanto)

 
cosa qui ho sentito

e il mio post non era affatto su di te

Se si discute di qualcosa che non si capisce per 10 pagine e ci si lamenta dell'incomprensione, la comprensione non aumenterà.

Vi do una saggezza migliore che nei libri di statistica).
