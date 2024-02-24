L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2328

Maxim Dmitrievsky:

discutere di cose incomprensibili per 10 pagine e lamentarsi dell'incomprensione non aumenterà la comprensione

Un'ossessione per il libro rosa mi impedisce di finirlo. Il fiore di pietra non può essere risolto e piegato)))

E sostanzialmente, a parte i risultati dell'uso dei pacchetti, non possiamo ancora discutere. La struttura della rete non è chiara in molti punti. E l'area di ricerca è il prezzo e il tempo. Cosa c'è da discutere)

 
Vladimir Suslov:

resistenza e due diodi = profitto
)

Sì, prenderò un saldatore e farò un robot forex)

Scherzi a parte, non vedi la differenza tra il mio esempio con il mercato e il tuo esempio con la sinusoide? ??

Maxim Dmitrievsky:
vi do una saggezza migliore che nei libri di statistica).

Ahhh, si ama così tanto...

Il massimo della saggezza in MO è fare la media, gli affitti sarebbero al 100%.

Oh sì, lo zen è scoperto!

mytarmailS:

Sì, prenderò un saldatore e farò un robot forex )

Ma seriamente, non vedi la differenza tra il mio esempio con il mercato e il tuo esempio con la sinusoide? ??

Ahhh, come ama se stesso è fottuto...

e la saggezza al m.o.o. è di fare la media, Renata approverebbe al 100%.

Oh, sì, lo zen è fatto.

Quando non sai cosa dire, è meglio cantare

 

Qualcuno ha una teoria sul perché questo tipo di "profili di mercato" funzionano?

per tracciare questi profili direttamente sul grafico, e non solo sui prezzi

loc.aria <- function(X,y=NULL,breaks=21,cont=0){
loc <- locator(n=2)
id <- round(loc$x[1]:loc$x[2],0)
x <- X[id]
h <- hist(x,breaks = seq(min(x,na.rm = T),max(x,na.rm = T),length.out = 21),plot = F)
prc <- h$mids
cnt <- h$counts
if(!is.null(y)){
hy <- hist(y,breaks = seq(min(y,na.rm = T),max(y,na.rm = T),length.out = breaks),plot = F)
cnt <- hy$counts/cont}
col <- rgb(0,0,1,alpha=0.2)
segments(id[1] , prc , id[1]+(cnt*10) , prc ,col = col,lwd=5)
abline(v=range(id),col=8,lty=3)}
 
mytarmailS:

Qualcuno ha una teoria sul perché questo tipo di "profili di mercato" funzionano?

per tracciare questi profili direttamente sul grafico, e non solo sui prezzi

Immagino - il fattore umano) Qualsiasi cosa depositata nella mente sotto/sopra ecc. degli umani in qualche modo funziona)

 
Mikhail Mishanin:

Credo che sia il fattore umano) Tutto ciò che si deposita nella mente delle persone viene in qualche modo innescato).

E se dico che non si tratta di prezzi ma di un casuale normalmente distribuito ))

 
mytarmailS:

E se io dico che non sono prezzi ma un casuale normalmente distribuito ))

Allora questo tipo di "Profilo di mercato" non lo è davvero. )))

 
mytarmailS:

E se io dico che non sono prezzi ma un casuale normalmente distribuito ))

Non fa differenza) l'unica questione è quante persone lo vedranno regolarmente.

 

metodi numerici, ancora

 
Maxim Dmitrievsky:

Hai chiuso qualche trade con le tue mani? Perché hai Algotrading: 96% e non 100%?

