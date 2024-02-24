L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1162
Ve l'ho detto, per quelli di voi che sono all'oscuro.
Quindi pubblica un grafico per noi petrolieri con una previsione per dicembre, in modo che i prezzi, non come non abbiamo visto, ma davvero
Se non vedete le previsioni, potreste dover dare loro un vero marcatore.
Allora che senso ha fare una tale previsione? Aspettare un mese per verificarla? Perché dovrei farlo se posso dividere i dati in tracce e test e controllarli in una volta sola?
In generale, l'essenza del mio messaggio non riguardava le previsioni ma la natura delle inversioni. Personalmente, questa caratteristica mi sembrava molto interessante e ho deciso di condividerla...
Se volete fare una previsione, potete farlo, l'inversione dovrebbe avvenire su una delle frecce (secondo l'idea)
questo sembra un eurodollaro delle quattro, se è così prevedere un aumento alla fine della prossima settimana, grazie, vedremo...
questo è un trein 5 minuti eurodollaro 8k punti e 8k previsioni
questo è un trein 8k point eurodolar a 5 minuti e una previsione 8k
Ciao a tutti. Chi vuole provare la sua TS sui miei dati? Proviamo di nuovo. Specificare il numero minimo di record per la formazione. Ricordo di aver chiamato i numeri da 1000 o meno?
TS è una strategia di trading e come provarla - commercio su questi dati?
Infatti, soprattutto perché siamo riusciti a salvare solo 200 voci finora, che per molte persone sarà eccezionalmente piccolo. Quindi non ha senso... andiamo avanti...
Come sta la tua rete Max? Condividilo, è interessante
Avete mai provato questo?
Prendiamo una delle componenti principali, la seconda o la terza , se ha una periodicità pronunciata, non prendiamo la prima, perché di solito ha una tendenza pura.
Non l'ho provato, ho fatto tutto in Matlab, dato che avevo un sacco di materiale già pronto, ma la mia licenza di Matlab è scomparsa, e l'ho fatto funzionare di nuovo solo oggi... ma non credo che mi addentrerò ulteriormente in questo argomento.
Il problema è nella periodicità, che non esiste e non esisterà, qualsiasi metodo - SSA, o Fourier, o rete neurale MLP - implica che la periodicità trovata sui dati di input continuerà nel futuro, ahimè, non esiste una cosa del genere con le serie di prezzi, e se fosse possibile trovare la periodicità, allora per la centesima volta ripeto, gli indicatori standard di fornitura MT funzionerebbero meglio di qualsiasi Matlab moderno)))
Oooh... un articolo su come analizzare un appuntamento
Per quelli che ci riusciranno mai :) Pensando di tradurre l'applicazione al mercato, con qualche semplice esempio come un orologio che misura la frequenza cardiaca, come qui
https://towardsdatascience.com/markov-chain-monte-carlo-in-python-44f7e609be98Non è accurato al 100%, ma i dati del mondo reale non sono mai perfetti, e possiamo ancora estrarre conoscenze utili da dati rumorosi con il modello giusto!
Lo leggerò di notte, se è un articolo su come convertire i dati di input (serie di prezzi) per ulteriori analisi, allora è quello che sto cercando