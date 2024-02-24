L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2241
In diverse lingue, in diversi termini... interessante, certo, ma diventa noioso senza spiegazioni intelligibili))))
Quando ero giovane, un dirigente mi diceva che se non puoi spiegare le tue conoscenze a un addetto alle pulizie, non valgono niente)))))
Ho elencato gli articoli nel mio CV per la posizione di analista di dati e ho ricevuto molte offerte da grandi uffici
ma ho un altro lavoro, è solo un hobby. Ma se c'è bisogno, la strada è aperta.
Ecco a cosa serve un certificato. Non è affatto una conoscenza approfondita.
Questa è una vecchia storia. Senza complicazioni e vuoto. E se ha creduto al racconto, allora il suo livello di comprensione è vicino a quello della donna delle pulizie. E si ritroveranno.
Sapete qual è il nuovo nome di un pulitore?
Clint-manager.
;))))))))))
Conoscenza approfondita di cosa? Come trovare un modello in SB? Questo dipende da te :)
vi ho mostrato i modelli che esistono nel mercato finanziario e quanto durano, in termini scientifici.
il resto è una teoria di cospirazione che puoi tenere
Questo dice tutto.
Ti ho fatto una domanda lì, ma per qualche motivo non l'hai notato.
Te lo chiedo di nuovo:
Per cosa pensi che le mascotte siano cattive? Sai cos'è una bottiglia di MA, cos'è?
Una MA è una media mobile, questo dice tutto. Non c'è altro da aggiungere.e non importa come li conti
Sai cos'è un filtro passa-basso?
no, non sono un radioamatore
Immagino che sia possibile fare un "filtro" di qualsiasi "frequenza" senza andare oltre la terminologia MAC, ottimizzando secondo qualche criterio
il "filtro" è un ordine di incrementi di prezzo, ed è ritardato
Un MAC è un filtro passa-basso del primo ordine. È la forma più semplice di LPF. Dai un'occhiata alla teoria del filtraggio, imparerai un sacco di cose utili e interessanti.
Siete così pieni di voi stessi, siete tutti radioamatori, ma non sapete un po' di comunicazione radio e di controllo radio. Senza questa conoscenza non ci sarebbe la radio, la televisione, gli aerei, i voli nello spazio, ecc. Non ci sarebbero sistemi REB, sistemi di navigazione, sistemi di guida dei missili, sistemi di difesa missilistica, ecc.
Pensateci, pensate a quanto la vostra conoscenza sia più ampia (?) o più alta (?) di tutti quei radioamatori.
Tale atteggiamento suggerisce solo una mente povera, e voi ripetete senza pensare questo atteggiamento, seguendo il vostro idolo, ossessionato dalla TViMS, come se la TViMS fosse un re delle scienze e coprisse tutto e ovunque.
