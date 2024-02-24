L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2243
Vedo che è inutile...
Ma dovresti almeno provare ad aprire il libro.
Tutto a posto. Bollire nel proprio succo.
Capisco, sei venuto a sollevare il tuo ego, ma non ha funzionato. Se non ti rispondi a una semplice domanda: cosa stai filtrando esattamente e perché, il carro non andrà oltre. Potrei anche aprire tutti i libri che voglio .
Sì, sì... potrebbe anche...
Per esempio, molte persone qui ammirano Breyman, come un genio, ha creato Random Forest, e ci sono quasi cento scienziati che hanno sviluppato questa assurdità)))
Tutti i senzienti ne sono entusiasti, vogliono quasi costruirci un monumento...
E se chiedete a qualcuno di loro come e perché funziona il forrest e il principio degli insiemi in generale, nessuno dirà una parola, perché non ne hanno idea...
Tutti pensano che sia stato inventato da qualche genio cinico, ma in realtà si tratta di un trucco di cancellazione del rumore del DSP, che ha probabilmente 100 anni, inoltre non è solo fatto, ma spiegato e dimostrato.
Ecco un esempio di come funzionano le foreste o gli insiemi
Abbiamo un obiettivo "Y" che è un certo risultato netto che vogliamo raggiungere, esprimerlo come un'onda sinusoidale
È una sinusoide + rumore.
Ecco come appare l'output dell'albero
Questa foto vi sembra familiare? ))
Ecco come appare un insieme di alberi (modelli)
E questo è come appare l'output medio di 1000 alberi (modelli)
Ci sono 100 anni di DSP comune, riduzione del rumore e filtraggio...
È tutto molto ben spiegato.
Ora spero che tu capisca cosa sono gli insiemi di modelli e soprattutto PERCHE' funziona, tutto deciso dal rumore
È una vecchia storia. Senza complicazioni e vuoto. E se ha creduto a questa storia, allora il suo livello di comprensione è vicino a quello dell'addetto alle pulizie. E si ritroveranno.
Sapete qual è il nuovo nome di un pulitore?
Clint-manager.
;))))))))))
Non è bene dare giudizi su persone che non si conoscono)). La sua vita dice il contrario.
E sono d'accordo con lui. Molte persone possono capire, ma poche possono spiegare ciò che hanno capito. (Quelli che non possono/vogliono capire non prendono in considerazione))))) ) )
Per esempio, molte persone qui ammirano Breyman, come un genio .......
E anche se l'ampiezza del segnale è da 10 a 20 volte inferiore al rumore
come qui
10.000 alberi otterranno comunque il risultato.
Fico!!!
finché il rumore è normale....
Non è bene dare giudizi su persone che non si conoscono). La sua vita dice il contrario.
E sono d'accordo con lui. Molte persone possono capire, poche possono spiegare ciò che hanno capito. (Quelli che non possono/vogliono capire non prendono in considerazione))))) ) )
Così ha riprodotto la storia in modo sarcastico.
E anche se l'ampiezza del segnale è 10-20 volte inferiore al rumore
come qui
10k alberi tireranno comunque fuori il risultato
Fico!!!
la cosa principale è che il rumore dovrebbe essere normale....
Capisco che l'approssimazione di un'onda sinusoidale (che anche Asaulenko ha fatto con molto successo) sembra molto stimolante. Ma potrebbe descrivere almeno un approccio significativo di utilizzo dei filtri digitali per il trading?La macchina non ha funzionato
Sei solo un personaggio di una favola ;)))
Se attraverso queste decomposizioni si estraggono tutti i tipi di trame stabili e si fa una bibbia di stati (è chiaro che sono infiniti) allora perché non)))))
Quindi stava riproducendo questo racconto in modo sarcastico.
A quanto pare ognuno ha la propria comprensione del sarcasmoA)))))