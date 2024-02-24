L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2238
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Cosa usi ora?
Una volta che avrete giocato con le sciocchezze, ve ne renderete conto da soli...
le soluzioni preconfezionate non interessano a nessuno qui ...
trasmettere un'immagine normale del computer alla tavoletta, radio del mouse dal computer + tastiera
Mettitelo in testa ))
Denti del tablet, tastiera radio sotto il fianco e mouse nel sedere. + aggiungere i ritardi della connessione remota
e godetevi la vostra serata con una tazza di caffè
Una volta che avrete giocato con le sciocchezze, ve ne renderete conto da soli...
nessuno è interessato a soluzioni preconfezionate qui...
Ho un sacco di idee, ci vorrebbe troppo tempo per implementarle tutte, e a quel punto ce ne saranno di nuove...
La visualizzazione dei modelli mostra che la probabilità di un evento può essere prevista, ma il rapporto profitto/perdita cambia con il tempo, cosa che non capisco ancora. Nella mia formazione sembra che i profitti (curva verde) e le perdite (curva rossa) dovrebbero essere più distanziati.
mettere uno schema come questo sulla tua testa ))
denti del tablet, tastiera radio sotto il lato e mouse nel sedere. + aggiungere ritardi nella connettività remota
e godetevi la vostra serata con una tazza di caffè.
il circuito funziona,
lag all'interno della rete wifi? non sono quasi nessuno su internet anche in soluzioni normali, cosa intputlag, giocare FPS in giro?
hai bisogno di un mouse sul tuo portatile e di una tastiera accanto, perché no?
un tablet, giralo come vuoi, è più leggero e sensibile al tocco
non hai bisogno di una soluzione pronta, usa rdp)
Ho un sacco di idee, ci vorrà troppo tempo prima che le metta in pratica tutte, e per allora ce ne saranno di nuove...
La visualizzazione dei modelli mostra che la probabilità dell'evento è prevedibile, ma il rapporto profitti/perdite cambia con il tempo, cosa che non capisco ancora. Nella mia formazione sembra che i profitti (curva verde) e le perdite (curva rossa) dovrebbero essere più separati.
Il mercato, i suoi partecipanti e i loro algoritmi cambiano nel tempo. È strano che vi aspettiate un sistema stabile addestrato una volta. Riallenamento una volta alla settimana o ogni giorno (sugli alberi è veloce).
Stesso problema. Devo mettere tutta l'interpretazione grafica del quoziente in 50x50 px)) fare un'immagine più piccola non ha senso, la precisione scende drasticamente. Un'immagine più grande richiederebbe di aumentare la larghezza dello strato di convoluzione e la profondità della rete in generale, il che porterebbe a un aumento drastico del tempo di apprendimento. Anch'io sto risparmiando per una nuova macchina... cercando di frenare l'apprendimento della GPU allo stesso tempo.
Solo che non capisco bene perché complicare il compito con le immagini, quando si può usare la convoluzione 1d? :) l'immagine non aggiunge davvero informazioni alla riga
Lo schema funziona,
lag all'interno della rete wifi? non c'è quasi nessun lag su internet anche in soluzioni normali, qual è il tuo intputlag, hai intenzione di giocare a FPS sdraiato?
Potresti aver bisogno di un mouse sul tuo portatile, ma una tastiera sul lato perché no,
un tablet, giralo come vuoi, è più leggero e sensibile al tocco
non andare per una soluzione già pronta ora, usa la rdp)
Grazie, preferisco usare un desktop che un dispositivo sul divano
Grazie, preferisco avere un apparecchio fisso che un dispositivo sul divano.
che gadget, non uso una tastiera extra, un tablet + un mouse senza cowboy per la navigazione veloce
non hai bisogno di MO, hai bisogno di un'intelligenza artificiale che ti aiuti)
Quali dispositivi, non uso una tastiera, uso un tablet + mouse per la navigazione rapida
Hai provato a usare un normale computer portatile? Prova, fammi sapere))
Hai provato a usare un normale computer portatile? Provate, fatemi sapere).
Tastiera sottile+touch, uno dei due sarà difettoso.