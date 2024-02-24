L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2246

Oleg avtomat:

lo studio non è qui; questi non sono mashup come li intendete voi; il codice è il mio sviluppo e non è distribuito; questo ramo non è vostro, siete un ospite qui e i vostri diritti sono ospiti.

Ho già mostrato troppo, basta così.

c'è una categoria speciale di persone che ama mostrare e un'altra che ama guardare. Ecco dove sei, non esiste una cosa come "troppo"
 
È difficile da capire dai disegni. Così come le formule mostrate prima.

Farò gli stessi e li metterò nella NS
Maxim Dmitrievsky:
ne faccio di uguali e li metto in NS

vai avanti e fallo, mi chiedo cosa succederà nel NS

Evgeni Gavrilovi:

OK, se non vuoi descrivere tutte le sfumature in dettaglio, allora degnati di mostrare un esempio del tuo trading - pubblica un segnale a pagamento, almeno per un anno.

Tutti apprezzeranno le tue capacità sul mercato, e allo stesso tempo potrai ottenere un milione di sterline dagli abbonati. Cosa stai aspettando?).

In attesa di cosa? Mancava solo il tuo appello, ora puoi farlo ;))))))))))))))).

Oleg avtomat:

Vai avanti e fallo, mi chiedo cosa otterrai nel NS.

Lo è? ))) periodo rimasto da raccogliere


 
Maxim Dmitrievsky:

Voglio vedere un'applicazione efficace del DSP alle citazioni di chi lo fa da 100 anni

Potrei prendere quei filtri e sputare fuori un TS pronto sotto forma di bot, con test di storia e così via. Ma non vogliono. O meglio, non hanno niente.

Non c'è niente di complicato nel sostituire alcune AM con altre

Ecco un esempio....

Come si può provare a filtrare l'indicatore attraverso la decomposizione psa...

Esempio puro, gli indicatori sono il male!!!


1 ) Ho preso un indicatore RSI e l'ho scomposto in 30 componenti

2) Ho buttato via tutti i componenti e ho lasciato solo 3 e 4


Il risultato è

la parte superiore è PSI

come potete vedere il segnale è molto più pulito...


Vediamo la correlazione incrociata

Come potete vedere l'indicatore pollyarny non solo sta tenendo il passo, ma anche davanti al vecchio PSI



Le conclusioni sono le seguenti:

1) Mashka è in ritardo.

2) Mashka leviga tutto


1) la decomposizione (qualsiasi) può filtrare o smussare più accuratamente

2) si può ottenere un effetto trainante

mytarmailS:

Ecco un esempio....

Come si può provare a filtrare l'indicatore attraverso la decomposizione psa...

Esempio puro, gli indicatori sono il male!!!


1 ) ha preso un indicatore PSI e lo ha scomposto in 30 componenti

2) Ho buttato via tutti i componenti e ho lasciato solo 3 e 4


Il risultato è

la parte superiore è RSI

come potete vedere il segnale è molto più chiaro...

come si può vedere, è già qualche altro segnale

Il MA non è ritardato se si fa così.

prices = pd.DataFrame(mt5.copy_rates_range(SYMBOL, TIMEFRAME, START, STOP),
                          columns=['time', 'close']).set_index('time')
prices.index = pd.to_datetime(prices.index, unit='s')
prices = prices.reset_index(drop=True)
prices = prices.dropna()
prices['MA'] = prices['close'].rolling(10).mean()
prices = prices.dropna()
prices['returns'] = prices['close'].diff(10)
prices = prices.dropna()
prices['MAreturns'] = prices['returns'].rolling(10).mean()
prices = prices.dropna()
prices['diff_ma'] = prices['close'] + prices['MAreturns']
prices = prices.dropna()
prices['diff_ma_smoothed'] = prices['MA'] + prices['MAreturns']
prices = prices.dropna()

non ringraziarmi

condanniamo rapidamente l'Automaton, esponiamo il DSP usando un codice super semplice per creare qualsiasi filtro... ...e andare a bere Coffey in tutta tranquillità.

il codice è un semplice approccio econometrico che migliora le proprietà di un MA regolare. In effetti, è un filtro. Migliorando, in termini di riduzione dell'errore RMS

 

Ci sono ottimi libri su DSP di John Ehlers

Analisi cibernetica per azioni e futures Tecnologia DSP all'avanguardia per migliorare il tuo trading

Analisi del ciclo per i trader Concetti avanzati di trading tecnico

MESA e trading Cicli di mercato Previsioni e strategie di trading

La scienza del razzo per i commercianti Applicazioni di elaborazione del segnale digitale

 
Evgeni Gavrilovi:

Ecco un esempio


