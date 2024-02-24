L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2237
Trasmissione al tablet da un normale computer, radio del mouse dal computer + tastiera
O anche sullo stesso portatile, si può impostare un desktop remoto o trasmettere come un tablet.Ho bisogno di i7 o I9
è stato scritto da sempre, in 5 righe si può fare....
Poi provate ad applicarlo e ditemi se ne vale la pena o no.
Mi sono anche registrato allo stesso modo, alla vecchia maniera. Un sacco di glitch.
Mi sono registrato tramite Fb.
)))) idea figa...
L'ho già provato
L'ho già provato.
L'autore nel video sostiene che questo approccio non è ancora programmato in python e probabilmente in R.
cosa importa con cosa ottimizzare?
non si tratta solo di COSA ottimizzare?
L'importante è sia con cosa ottimizzare che cosa.
Boosting e alberi hanno la capacità di ricordare tutto, quindi il loro approccio all'apprendimento non è ideale.
E cosa ottimizzare è anche importante - e qui osservo una diversa efficienza di apprendimento a seconda di un punto di ricezione del segnale - forse ci sono punti di riferimento, dove è più probabile determinare eventi futuri.
Voglio anche condividere un problema, se la classificazione binaria è commerciare/non commerciare e se il segnale non è abbastanza formalizzato e può essere formato spesso, allora si arriva ad una situazione in cui dopo l'allenamento appaiono nuovi segnali negli intervalli tra una posizione condizionatamente aperta e il suo punto di chiusura quando si preparano i dati per l'allenamento, cioè se abbiamo mancato un ingresso, il segnale può riapparire prima dell'ingresso precedente.
Ho dei buoni modelli, ma non posso riprodurli, proprio a causa di questo effetto.
Cosa è importante e cosa ottimizzare e con cosa.
non importa...
Non uso più gli obiettivi tipici, tutte queste belle foto con loro, è solo un montaggio su storie...
Cosa usi ora?
Versione finale delle funzioni di mql5 Expert Advisor con programma python.
Ci sono 2 funzioni nel consulente, una aggiorna il tempo nel file e la seconda legge il segnale di trading attuale nel file, che è formato nel programma python.
Nel programma python nello stato "not_actual" viene eseguita la lettura del tempo corrente, il calcolo del segnale effettivo e la sua registrazione nel file.
Questa colla non è molto veloce, ma funziona in modo indipendente. Funziona nello Strategy Tester, in modalità demo, non l'ho provato in modalità reale. Se ci sono, domande o idee come è possibile migliorare, scrivere, e quel tema come stallo...
Perché non ti piacciono gli strumenti già pronti? Qui e qui. In realtà avete bisogno solo della parte responsabile della comunicazione tra MKL e Python (ZeroMQ).
Buona fortuna